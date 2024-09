Tohle je nejlevnější nové BMW v Česku. Stojí tři čtvrtě milionu, ale je slabší než základní Mini

České zastoupení BMW přivádí na trh další verzi nové řady 1, tentokrát je to ta úplně nejlevnější a nutno říct, že nabídka to bude pro mnohé velmi lákavá. Motorizace „16“ vždy pomáhala této značce do rodin, kam by se jinak třeba ani nepodívala, platilo to především u trojkové řady. No a novinka 116 může udělat to samé, stojí totiž 760.500 Kč, což je dnes celkem běžná cena dobře vybaveného kompaktu.

Pravda, největší odlišnost BMW v podobě pohonu zadních kol je pryč, ale stále je to prémiový produkt, který základní cenou dokonce lehce podstřeluje Audi A3 Sportback, které startuje na částce 771.900 Kč. BMW 116 má pod kapotou zážehový tříválec o objemu 1,5 litru. Maximální výkon činí 90 kW (122 koní) a točivý moment činí až 230 N.m. Z 0 na 100 km/h se vyšvihne těsně pod deset sekund a jede 210 km/h.

Je to slabší motor než má základní Mini Cooper C za 670 tisíc, který má 156 koní, ale ten je zase menším autem. Metalíza stojí na BMW 116 minimálně 21.684 Kč, šedé sedmnáctky jsou základem a stříbrné jsou za 6786 Kč. Můžete mít i osmnáctky, případně vzít rovnou M sportovní paket, kde jsou vedle osmnáctek ještě jiné nárazníky, sedadla nebo adaptivní tlumiče. Pak už ale auto stojí 852.644 Kč.

Základní čalounění je šedo-černé látkové, za 23.036 Kč lze mít umělou kůži a se sportovními sedadly i třeba béžovou kůži. Z příplatkové výbavy lze zmínit klasické balíčky jak Premium za 48.776 Kč (adaptivní LED světlomety s automatickým přepínáním a Selective Beam, Keyless, bezdrátové nabíjení telefonu) nebo Innovation za 86.710 Kč (head-up displej, výše zmíněná světla, nabíječka nebo lepší parkovací asistent).

Každopádně už základní výbava nabídne automatickou klimatizaci, adaptivní LED světlomety, couvací kameru nebo infotainment BMW Operating System 9 s navigací. Také 116 pak může mít reproduktory Harman Kardon za 15.184 Kč nebo vyhřívaný volant za 5408 Kč, případně i černou střechu za 9750 Kč.