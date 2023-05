Tohle Ferrari 312 PB se může prodat klidně za půl miliardy. Hledá jubilejního desátého majitele

Závodní Ferrari? To nikdy není levné. Tohle má navíc pestrou historii a několik vítězství v kapse.

Když se v aukci objeví Ferrari se závodní historií, je na vysoké sumy zaděláno. Teď se chystá model 312 PB z roku 1972 a je to taková pecka, že už vyhlížím, kam se v našem každoročním žebříčku Top 10 zařadí. Podle předpokladů to vypadá klidně i na stupně vítězů. Proč tomu tak je? Co je tohle vlastně za Ferrari, však vypadá jako další závodní placka... Odpověď je v následujících řádcích.

Tak předně jde o Ferrari z programu P, tedy Prototipo. Tohle byla série závodních aut, se kterými značka dosáhla největších úspěchů při vytrvalostních závodech. Začalo to v roce 1963 modelem 250 a šlo to přes slavné 330 či 412 až po předposlední 312 P do roku 1973. Pak bylo na dlouhou dobu ticho, dokud se nepředstavil nástupce 499P, který letos pojede Le Mans. A to si pište, že chce zvítězit.

Série P byla například hlavním aktérem pomsty za Le Mans roku 1966, kdy Ford konečně porazil Ferrari a provokativně nechal projet cílovou čárou tři vozy na prvních místech společně. O rok později udělalo Ferrari v podstatě to samé v Daytoně. Tohle konkrétní auto tu sice nejelo, ale jeho historie je taktéž velmi zajímavá. Jde v podstatě o vylepšený model z roku 1971, který dostal plochý dvanáctiválec z formule 312 B.

Vzniklo tak 312 PB a vy se právě díváte na vůz s číslem šasi 0886. PB bylo na rok 1972 nasazeno celkem šest, měly suché mazání, vstřikování Lucas, objem motoru 3,0 litru a výkon naladěný na 460 koní v 10.800 otáčkách. Celé auto vážilo pouhých 650 kilogramů a pro vytrvalostní závody používalo nezbytnou 120litrovou nádrž. Hodí se zmínit, že prototyp byl poprvé nasazen již v roce 1971 na okruhu Brands Hatch.

Ale co jeho aktivní sezóna? Tento konkrétní kousek startoval v závodu Buenos Aires na 1000 kilometrů, za volantem byli Ronnie Peterson a Tim Schenken a tvrdé nasazení proměnili ve vítězství. Následující štace byla v Sebringu na dvanáctihodinovce se stejnými jezdci. Vůz dostal rychlejší převodovku a lepší brzdy, nicméně ho zklamala palivová pumpa a autu rychle docházelo palivo. Peterson i tak vybojoval druhé místo.

Na následující Monze, což byl opět závod na tisíc kilometrů, vyjezdil Peterson pole position a Schecker vybojoval třetí místo. Poslední nasazení vozu bylo na Nürburgringu a jak jinak než na tisíc kilometrů. Tady se v dešti ukázali jezdci i auto jako skuteční mistři. Získali pole position a následný závod v podstatě ovládli s průměrnou rychlostí 166,683 km/h. Představte si to, před skoro padesáti lety na nejtěžším okruhu světa, a ještě na mokru.

Tímto byl získán titul pro rok 1972 a auto putovalo o tři roky později do rukou jezdci Harleymu Cluxtonovi. Auto si nechal deset let, pak vystřídalo další tři majitele a v roce 1993 zamířilo do garáže Samuela Robsona Waltona, syna zakladatele obchodního řetězce Walmart. V roce 1998 putovalo do garáže německého sběratele, který se s ním zúčastnil Spa Ferrari Days, kde předal volant Jackymu Ickxovi.

Od roku 2005 měl vůz skotský byznysmen a sběratel Lord Irvine Laidlaw, bývalý člen takzvané Sněmovny lordů, horní komory Parlamentu Spojeného království. Ten měl vůz pět let a pak konečně zamířilo k poslednímu majiteli, který jej právě předává dál. Vůz má kompletní historii a jedná se asi o nejdochovanější 312 PB. Očekává se, že nového majitele najde až za 18.000.000 eur, tedy 423 milionů korun. Nicméně u takových aut se částka velmi často ještě převýší. Kde zastaví? Zjistíme 20. května na Ville Erba, až aukce od RM Sotheby's skončí.