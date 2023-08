Tohle Ferrari 296 GTS může být vaše za 350.000 korun. Ale pozor, klame tělem

Vypadá jako živé, ale vejde se vám na pracovní stůl. Ferrari 296 GTS od Amalgam Collection je sice zmenšený model, ale užijete si na něm všechny detaily skutečného vozu. Ručí za ně sama automobilka.

Útulnou garáž plnou skvostů z repertoáru Ferrari by si přál nejeden fanoušek vzpínajícího se koně. Bohužel, ne každý je Ralph Lauren nebo brunejský sultán Hassanal Bolkiah. Přesto existuje způsob, jak si dopřát výrobek Ferrari ve stejné kvalitě za mnohem nižší cenu. A dokonce se vám jich do garáže vejde mnohem více.

Britský výrobce Amalgam Collection zařazuje do nabídky Ferrari 296 GTS v měřítku 1:8. Někdo by mohl namítnout, že se jedná o „pouhý“ model, ale ruku na srdce, se správným zátiším byste si jej klidně spletli s reálným vozem. To proto, že na vývoji modelu se ve velké míře podílí Ferrari, které Amalgamu poskytuje detailní technickou dokumentaci CAD pro co nejpřesnější modelaci dílů se zachycením všech detailů. Dále automobilka předává kódy pro namíchání laků aplikovaných na velkých vozech. Příprava modelu do sériové podoby zabrala 3000 hodin. Výsledek byl poté odeslán k Ferrari na finální kontrolu.

Exkluzivitu zaručuje nejen autentické zpracování, ale také omezená série na 199 kusů, přičemž zhotovení každého exempláře zabere 300 hodin ruční práce. Zkušení řemeslníci musí přesně spasovat tisíce dílků včetně řady kovových detailů vyrobených na CNC. Výsledkem je brilantní model dlouhý 57 centimetrů.

Pokud zmenšené Ferrari 296 GTS chcete jako doplněk k tomu, které již máte v garáži, můžete si u výrobce objednat přesnou kombinaci laku, čalounění interiéru a dekoru. Základní model od Amalgamu vychází v přepočtu na 350.000 korun. Přesně tolik stojí i nedávno představené Ferrari Purosangue, kde víme, že za personalizovanou verzi si připlatíte na 455.000 korun, takže předpokládáme, že v případě Ferrari 296 GTS to bude stejná částka.

Když už si pořizujete takto exkluzivní model, jistě jej nenecháte volně ležet na stole. Amalgam nabízí klasickou vitrínu za 28.000 korun. Luxusní provedení s rámem z ořechového dřeva vyjde na 234.000 korun.