Tohle bylo Ferrari 360 Modena. Za unikátní přestavbu si designér Caterhamu účtuje 22 milionů

Jméno Anthony Jannarelly by vám mohlo být z nedávné minulosti celkem povědomé. Dnešní šéfdesignér britského Caterhamu, který navrhl elektrický koncept Project V, ale stojí třeba i za designem Lykanu HyperSport, se nyní pod vlastní novou značkou Art Machines by AJ pouští do dalšího malosériového projektu. Představuje nový retro sporťák využívající střeva Ferrari 360 Modena.

Novinka pojmenovaná Ælla-60 se drží už vcelku rozpoznatelného designového směru Jannarellyho, kdy podobnost linií s dřívějším šestiválcovým sporťákem Design-1 (s motorem Nissan) a zmíněným elektro Caterhamem je zřejmá. Základ dárcovského Ferrari tedy balí do vlastní karbonové karoserie inspirované křivkami vozů z 60. let, která naprosto maskuje původ využité techniky z let 90.

Hliníkové šasi a uprostřed uložený 3,6litrový V8 jsou tedy standardem, oproti původnímu Ferrari 360 se nicméně Ælla-60 dočkala specificky naladěného podvozku a navrch dalších 80 koní (59 kW). Výhradně ve specifikaci s manuální převodovkou tak produkuje celkem 480 koní (353 kW). S razantně lehčí karoserií přitom Jannarelly udává suchou hmotnost kupé na 1130 kg, tedy o zhruba 360 kg méně než původní 360 Modena. To se rovněž projevilo na dynamice – z nuly na 100 km/h za 3,5 sekundy, vůči tehdejším 4,5 sekundy.

Kabina je také kompletně přepracována a dále utvrzuje retro inspiraci, avšak kombinovaně s moderním pojetím – jsou zde karbonové skořepinové sedačky, nová odhalená kulisa řazení, ale i klimatizace či konektivita s chytrým telefonem. Pro zájemce má značka samozřejmě po stránce exteriéru a interiéru připravený i rozsáhlý program personalizace.

Za „překapotované“ Ferrari si Jannarelly účtuje slušnou částku – 865.000 eur (cca 21,8 milionu korun), v ceně nicméně zahrnuje nález vhodného dárcovského vozu. Pro představu, ceny ojetých Ferrari 360 Modena s manuálním převodovkou se dnes pohybují okolo 3 milionů korun. Značka dodává, že po získání pěti rezervací započne produkci v roce 2026, a to u italské firmy Podium Advanced Technologies (již vyrábějící například Glickenhaus SCG 007C či restomod Eccentrica Diablo). Celkem plánují Art Machines by AJ limitovanou produkci maximálně 60 kusů.