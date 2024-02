Tohle BMW M1 vzniklo jako jediné na světě a má mimořádnou historii. S M1 máme osobní zážitek za volantem

BMW M1 oplývá vším, co musí správný supersport mít. Poutavým příběhem, investiční hodnotou, vzácností a jízdními vlastnosti, které se vám vryjí do paměti. Na prodej je mimořádný kousek, který ve mně vzbudil vzpomínky, jak se s tímto klednotem jezdilo.

Příběh BMW M1 je z dnešního pohledu ukázkou neutuchající vytrvalosti, který by asi v dnešním světě komerce neměl šanci na přežití. Původní iniciativou bylo dostat BMW do Světové série skupiny 5, pro kterou bylo jinak úspěšné CSL zastaralé. Hlavní podmínkou bylo postavit 400 vozidel pro běžné silnice. Jelikož BMW nemělo na stavbu vozu prostor, domluvilo téměř celou realizaci u Lamborghini. To mělo mít na starosti design karoserie, vývoj šasi a celkovou kompletaci.

Jenže finanční problémy Lamborghini předpověděly, že svého závazku nedostojí. BMW tak v roce 1978 přesunulo výrobu šasi do Marchesi, produkci karoserie k Trasformazione Italiana Resina a Italdesign v Turíně měl na starost velkou část kompletace. Odtud byly vozy posílány do Baruru, kde se montoval interiér a motor s převodovkou. Dále putoval vůz do centra BMW Motorsport na finální doladění, které bylo vzhledem k nízké italské kvalitě náročné. Konečné naladění a testovací jízdy proto byly spíše za odměnu.

Pomalý proces výroby prodloužil časovou osu výroby 400 kusů o další dva roky, proto BMW v mezičase vytvořilo závodní sérii jedné značky Procar. V rámci ní se na závodní dráze potkávali piloti formule 1 se soukromými závodníky. Zavodní prostředí ukázalo, že BMW M1 není pro skupinu 4 dost výkonné, ale přeplňovaná verze motoru M88 nebyla připravená. Neerpasch se sice snu o této skupině nevzdal, ale finální vůz stále neodpovídal přesné specifikaci a výkonově na konkurenci nestačil.

Série Procar nenaplnila očekávání a finančně přivedla značku do problémů. Když BMW M1 po dvou sezónách konečně získalo homologaci, v roce 1981 posbíralo několik vítězství, ale například v Le Mans nedosáhlo výše než na třetí místo. O rok později se Skupiny 4 a 5 sloučily do nově vytvořené Skupiny B, která nadobro uzavřela závodní kariéru M1.

BMW M1 je nejen prvním modelem značky s motorem uprostřed, ale také hmotnou připomínkou úžasného příběhu. M1 je obecně hodně drahá, klidně si připravte i 15 milionů korun, takže každý kousek má potenciál, ale tento je zvláště delikátní. Tomu odpovídá i odhadovaná aukční síně RM Sotheby´s cena mezi 17,7 až 22,4 mil. korun.

Na první pohled vypadá stříbrný lak Polaris nudně, ale BMW vyrobilo celkem tři stříbrné M1 a konkrétně tento odstín dostal jen tento vůz. Z výrobní linky sjel 23. února a 27. března přistál u francouzského prodejce v Bois d'Arcy. Dokládá to certifikát BMW Classic vydaný 19. července 2016.

Už v roce 1983 se přesunul do japonské Ósaky, kde zůstal přes dvacet let. Teprve v roce 2006 připlul zpět do Evropy a z lodě si to zamířil rovnou do Belgie. V té době měl najeto 11.103 km. O rok později došlo u BMW Delbeq v Seraingu na výměnu tachometru, který nyní ukazuje 6046 km. Celkem má tedy najeto 17.200 km. Mechanici dále provedli výměnu okapových lišt zapalovacích kabelů, včetně cívky a provedli revizi řízení a soustavy brzd.

V roce 2013 dostalo BMW novou spojku a v roce 2014 svěží vrstvu laku v původním odstínu u zakladatele BMW M1 klubu A. Hagemanna. V roce 2016 se opět vydalo přes moře, tentokrát do USA, kde mu byla opatřena další certifikace od BMW Classic potvrzující dodržení původní specifikace. Kvůli špatně čitelnému VIN proběhlo jeho obnovení 22. ledna 2018. Úkon je potvrzený certifikátem. K vozu je nebývale pečlivá dokumentace zahrnující, kromě zmíněného, také manuály, sadu nářadí, fotografie z pobytu v Japonsku a Evropě a značkový kufr.

Osobní vzpomínka

Pohled na BMW M1 ve mně ihned vyvolá vzpomínky na osobní setkání během mrazivého zimního dne. Pochopitelně to byla jiná M1, zabalená v zářivě bílém laku. Pamatuji si na husí kůži, která mi přejela přes záda, ze zvuku studeného motoru běžícího na vyšší volnoběh a polechtání plynového pedálu mě okamžitě mentálně izolovalo od všeho ostatního. Velké překvapení se dostavilo hned po rozjezdu a zdolání pár set metrů.

Víte, většina supersportů té doby není zrovna vlídná k řidiči, ať už projevem nebo ergonomií. Ale M1 byla naprosto skvostná! Ergonomicky je velmi příjemná, člověk v ní nesedí zkroucený jak žížala, a navíc je z ní dobře vidět. Řízení přesně kopírovalo moje povely a motor? Ten poslouchal na slovo.

Skoro se dá říct, že se M1 řídila snadno jako třeba šestková řada, ale nemyslete si, že vás tahle „kultivovanost“ připraví o řidičské zážitky a adrenalinové svezení! Motor má nádherně lineární nástup výkonu, takže si sami rozhodujete, na jaký adrenalin si chcete sáhnout. Zkrátka BMW M1 byl z finančního hlediska propadák, ale jako automobil jde o řidičský klenot. Jen škoda, že při té vzácnosti a limitovaném počtu kusů s nimi majitelé moc často jezdit nebudou.