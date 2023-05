Tohle auto Fiat potřebuje jako sůl! Nová 600 byla zachycena bez maskování, premiéra je v červenci

Po sourozenci Jeepu Renegade se Fiat pustí také do sourozence Jeepu Avenger. Nová 600 bude crossoverem se spalováky i elektřinou.

Fiat má jedno SUV, kterým je 500X na podvozku Jeepu Renegade (pokud nepočítáme Pandu 4x4). Nicméně už je to model z roku 2014 a má stejně jako klasická pětistovka svá léta. Nové auto, které bude moderní a zákazníky chtěné, to tak chtělo jako sůl. Tímto novým modelem má být 600 navazující na městské auto s motorem vzadu z padesátých let minulého století.

O autě toho zatím moc nevíme. Snad jen, že se počítá se spalovacími motory i elektrickým pohonem, stejně jako je tomu u současné pětistovky. Fiat novinku představí 4. července, podívat se na ni ale můžete už teď. V rámci natáčení propagačních videí si totiž Fiat nechal zavřít ulici Via della Conciliazione v Římě pro natáčení reklamního spotu, takže u toho byl štáb přirozeně načapán spottery.

Všimnout si můžete mnoha detailů včetně italské trikolory na zadním nárazníku, loga 600 na přední masce nebo dvojitých kulatých předních světlometů. Technicky bude nová 600 příbuzná s Jeepem Avenger. Elektrický pohon by tím pádem měl využívat akumulátor o kapacitě 54 kWh a elektromotor o výkonu 156 koní. K dispozici by ale měla být i jedna-trojka o výkonu 100 koní. Více se dozvíme v následujících týdnech.

Galerie doplněna o Fiaty 500 a 500X.