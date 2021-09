To se dalo čekat. Ken Block natočí další Gymkhanu, tentokrát s elektromobilem

Rallye jezdec Ken Block proslavil sportovní disciplínu Gymkhana už před třinácti lety. Od té doby natočil deset krátkých filmečků, ve kterých se vždy prohnal nějakým známým místem se závodními speciály. Loňský prosinec však tohoto divočení zanechal a předal otěže Travisu Patranovi, který si při debutu rozhodně ostudu neuřízl.

Po jedenácti letech také ukončil spolupráci s Fordem. Jeho závodní rukavici ale nikdo jen tak ležet nenechá. Před pár dny jsme se tak dozvěděli o jeho partnerství s automobilkou Audi, respektive s divizí Audi Sport. Hodně se tak teď sleduje, jaké kroky Block se svým novým partnerem učiní.

Spekuluje se třeba o účasti na letošním Dakaru, kam Audi vyrazí s novým elektrickým speciálem RS Q e-tron. To však potvrzené není. Překvapivě je však potvrzený Blockův návrat k Gymkhaně. Je to ale logické, protože Ken nebude jezdit ve starém quattru, ale Audi mu postaví zcela unikátní e-tron.

Půjde tedy o první elektrickou Gymkhanu, která dostala jméno Electrikhana. S elektromobily už ale Ken Block zkušenosti má. V loňském roce se v rámci spolupráce s Fordem projel ve speciálně upraveném Mustangu Mach-E, který dosahoval výkonu 1400 koní.

Tohle je od Audi opravdu perfektní krok. Ken Block má totiž miliony fanoušků s láskou pro motorismus. Když jim ukáže, co se dá dělat s elektromobilem a že to může být také cool, bude to pro elektromobilitu velký skok. Řadu svých fanoušků tím ale samozřejmě naštve. Teď však musí Audi auto postavit.