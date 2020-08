Tito machři z Texasu se nebojí snad ničeho. Jejich motorky jsou krásné retro

Společnost Revival Cycles bude známá především motorkářům, především pak těm, kteří se zajímají o individuální stavby. Tito hoši z texaského Austinu mají za sebou již několik zajímavých projektů. Většinou jde o přestavby typu cafe racer, ale nebojí se ani terénních úprav či futuristických konceptů.

V roce 2016 postavili pro Haas Moto Museum repliku závodního motocyklu BMW z 20. let, kterému se přezdívalo Landspeeder. Motocykl postavili hned dvakrát. Jeden kousek pro sebe a druhý do muzea. Stroje od Revival Cycles by totiž podle filozofie značky měly jezdit, a tak se s tím pro sebe jedou občas projet.

Projekt měl takový úspěch, že si pan Haas, majitel muzea, nechal postavit další motocykl. Tentokrát jde o poctu motocyklu v art deco stylu, který postavil v roce 1929 George Roy. Motocykl se jmenoval Majestic 350 a při svém uvedení šokoval doslova celý svět, protože nikdo do té doby podobný stroj neviděl.

Pro pohánění repliky sáhli stavitelé po litrovém šestiválcovém motoru z Hondy CBX, který točí až 9500 otáček za minutu. Motocykl byl nejdříve vymodelován v počítači a následně se pak začalo pracovat s kovem. Má 28palcová kola, na nichž jsou repliky pneumatik Firestone od společnosti Coker.

Když byl stroj hotový a připraven na kapotáž, rozhodli se tvůrci pro radikální odklon od předlohy. Pohonné ústrojí totiž vypadalo tak skvěle, že by byla škoda jej schovat pod plechy. Kapotáž tak zůstala pouze v počítačovém programu a projekt zůstal jako naked bike.

Jak stavba motocyklu probíhala, se můžete podívat nahoře v galerii. Nechybí tam ani grafické rendery kapotované motorky, jízdní fotografie hotového produktu a další zajímavé kreace, které tito borci z Texasu postavili.