Tisíc koní na tunu a extrémní přítlak si už může dopřát každý. Rekordman z Goodwoodu jde do výroby

Když jednomístný supersport McMurtry Spéirling zajel rekord trati v Goodwoodu, málokdo si dokázal představit, jak by černá střela mohla být ještě rychlejší. Konstruktéři to přesto dokázali a plánují vyrobit 100 kusů pro veřejnost.

Co je malé, to je hezké a často taky pěkně rychlé a drahé. Tak by mohla znít definice jednomístné rakety, která se představila loni v Goodwoodu. Jmenuje se McMurtry Spéirling a je čestným držitelem rekordu trati s časem 39,08 sekundy, čímž o osm desetin překonal Volkswagen ID.R. S necelým ročním odstupem hlásí britská značka řadu vylepšení a plány na 100kusovou výrobu.

V uplynulých měsících zapracovali vývojáři na odlehčení vozu a zlepšení jízdních vlastností. Specialitou přestavěného Spéirlingu Pure je o 15 % výkonnější ventilátor umístěný na podvozku, schopný posunout přítlačnou sílu za hranici dvou tun. Přitom auto samotné neváží ani polovinu z toho. Extrémní je i 1000koňový elektrický pohon všech kol. Díky němu dokáže vůz zrychlit z 0 na 100 km/h za 1,5 sekundy a dosáhnout maximální rychlosti 304 km/h.

Dodatečného snížení hmotnosti konstruktéři dosáhli redukcí kabeláže, přepracováním karbonového monokoku a odlehčením posilovače řízení. Nakonec se ještě podařilo ušetřit 15 % hmotnosti původní 60kWh baterie.

McMurtry chce světu ukázat, že elektromobilita není překážkou k nízké hmotnosti, i když toto je extrémní případ. Kromě toho se chce stát předním inovátorem systému aktivního generování přítlačné síly pomocí ventilátoru.

Spéirling je určen výhradně na uzavřené okruhy s překvapivou použitelností. Vůz je schopen na jedno nabití absolvovat deset ostrých kol na šestikilometrovém okruhu v Silverstone. Díky tepelnému řízení baterie Molicel bude na odpovídající nabíjecí stanici opět připraven k výjezdu za 20 minut. Pokud si chcete užít jen pár kol na maximum, můžete v krátkém „kvalifikačním“ režimu z vozu dostat ještě více výkonu.

Při délce 3,45 metru nabízí Spéirling překvapivě variabilní kabinu. Díky nastavitelným pedálům a volantu se zde pohodlně usadí i osoby s výškou přes 2 metry a hmotností do 146 kilogramů. Navzdory širokému spektru typů postav, které dokáže okruhový ďábel pojmout, za jeho volant usedne jen mizivé procento z nich. Předpokládaná cena se totiž v přepočtu vyšplhá na 22,9 milionu korun. Předprodukční model uvidíme příští rok a první klienti se svých vozů dočkají v roce 2025.