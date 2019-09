Jednou z tváří britského pořadu Fifth Gear byl i Tiff Needell. Charismatický 67letý bývalý automobilový závodník show opouští po sedmnácti letech. Podle jeho slov se prý někdo z kanálu Discovery, na kterém se pořad vysílá, rozhodl, že show bude lepší bez něj. Tiff tak musel zažít deja vu, protože za podobných okolností musel odejít i z původní verze pořadu Top Gear.

Do moderátorského důchodu však neodchází. Needell se bude věnovat svému projektu LoveCars, který má na Youtube k dnešnímu dni 123.000 odběratelů. Na tomto kanále najdete i půl hodinové video, které pojednává o odchodu moderátora. Smutné je, že byl Tiff v pořadu Fifth Gear od jeho první epizody, která měla premiéru 8. dubna 2002, tehdy ještě na stanici Channel 5. Pomáhal tak formovat jeho podobu, stejně jako to udělal Jeremy Clarkson s Top Gearem.

Tiff získal titul stavebního inženýra a poté našel práci jako konstruktér ve společnosti George Wimpey. Již od mládí jej přitahovaly závody, a tak se přes řidičské školy postupně vypracoval až do stáje Ensign Racing ve Formuli 1. Mimo to se také angažoval v rallycrossu a dokonce i v Le Mans.