Škoda nezamíří proti Dacii. Podle nového šéfa jsou rivaly stále tytéž automobilky

Není tomu dlouho, co se odborový předák Škody Auto Jaroslav Povšík znova ostře pustil do údajných plánů vedení automobilky. Přesunutí výroby Superbu a dalších modelů do zahraničí nebo přesun Škody na úroveň low-costové Dacie – tyto hrozby mají české značce údajně hrozit. Vlnu kritiky však nyní hasí sám Thomas Schäfer, nový předseda představenstva automobilky.

Nový šéf Škody se totiž setkal s podnikovou radou a jeho plány a pohled na budoucnost automobilky přímo cituje poslední vydání Škodováckého odboráře. „Práci svých předchůdců nezavrhnu. Mým cílem je pokračovat v úspěšném kurzu značky Škoda i v příštích letech. Jsem si vědom, jaká očekávání a obavy jsou spojené s mou osobou,“ uvedl Schäfer.

Nástupce možná až příliš úspěšného Bernharda Maiera, v červenci náhle odchozího šéfa Škody, sice zmínil, že modely značky musí zůstat dostupné pro většinové zákazníky, obávaný scénář přesunu na úroveň Dacie však vlastními slovy odmítá. „Hyundai, Kia, Ford, Opel a Francouzi jsou naši klíčoví konkurenti, tam zaútočíme,“ řekl odborářům Schäfer. Jinými slovy to znamená, že bude Škoda konkurovat stále těm stejným značkám jako doposud.

Přestože se podle odborářů stále vede kritická diskuze o rozložení nabídky a výroby modelů, nový šéf Škody naznačil, že by bylo chybou závod v Kvasinách nevyužívat naplno. Nepochybně tak šlo o reakci na probírané přesunutí nové generace Superbu spolu s Passatem do závodu VW v Bratislavě. Konečné slovo, jak to s výrobou Superbu i dalších modelů v Kvasinách bude, ale od nikoho zatím nezaznělo.

Nakonec se Schäfer vyjádřil i na tolikrát zmiňovanou nevraživost samotného koncernu VW v ohledu konkurenceschopnosti Škody proti vozům Volkswagenu či Audi. „Jsme úspěšní, máme skvělé nápady a občas i lepší auta než v mateřském koncernu, to pak vede i k závisti. Doufám, že se mi podaří zprostředkovat vztahy pro klidnou práci. V mnoha ohledech a technických řešeních můžeme být vzorem pro ostatní značky,“ uvedl Schäfer.