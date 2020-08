Novým šéfem Škody je Thomas Schäfer. Pro šéfa odborů je to králík z klobouku

Zpráva o konci Bernharda Maiera na postu šéfa značky Škoda Auto přišla jako blesk z čistého nebe. Maierovi, který se ujal vedení firmy v listopadu 2015, měla letos vypršet smlouva a vedení koncernu toho údajně mělo využít k dosazení nového člověka na jeho místo. Prý kvůli tomu, že Škodě rostl obrat i marže a dotírala na Audi i Volkswagen.

Na Maierovo místo nastoupí Thomas Schäfer, jehož dosavadní kariéra je spjata hlavně se společností Daimer. V koncernu Volkswagen figuruje od roku 2012, od roku 2015 vedl jihoafrické zastoupení koncernu Volkswagen. Schäfer se nové funkce ujímá s okamžitou platností.

Do čela Škody Auto byl Schäfer zvolen na dnešním zasedání představenstva, nebyl však jediným kandidátem. Ve hře byli například Michael Oeljeklaus, člen představenstva Škody pro výrobu a logistiku, Christian Strube, člen představenstva Škody zodpovědný za oblast technického vývoje, nebo Martin Jahn, který včera po čtyřech letech skončil na postu výkonného viceprezidenta společnosti FAW-Volkswagen.

Nový šéf Škody bude mít podle všeho na starosti transformaci Škody ve značku, která bude co do objemu prodaných aut více agresivní v boji proti konkurenci z Koreje a Francie. Tak to alespoň vyplývá z vyjádření Herberta Diesse, šéfa koncernu VW. "Není nám k ničemu, když se Škoda vyvíjí ke třetí prémiové značce v rámci koncernu," řekl Diess. Škoda zřejmě bude muset přidat v segmentu cenově dostupných aut, což ale ještě neznamená, že zamíří například na úroveň Dacie.

Podle Jaroslava Povšíka, šéfa odborů Škoda Auto, zatím není zcela jasné, kudy se bude značka pod Schäferovým vedením ubírat. "Před měsícem jsem s ním mluvil, položil jsem mu otázku číslo jedna, jestli přichází Škodu ztlumit, nebo rozvíjet. A on řekl: Vždycky hraju za tým, kde jsem kapitánem," uvedl Povšík pro ČTK. "Je to pro mě takzvaně králík vytažený z klobouku, o kterém jsem prakticky nikdy neslyšel. Pochází z Jižní Afriky, v rámci značky se tomu říká větší dílna, je to něco menšího než Kvasiny," uvedl Povšík.

Zdroj: Škoda Auto, ČTK, iDnes.cz