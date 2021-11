The Grand Tour se vrací! Nový trailer ukazuje výlet do Francie a naprostý chaos

V nejnovějším dobrodružství Clarksona a spol. se proletí vzduchem hned několik aut.

Nová řada Top Gearu již nedávno odstartovala a teď se vrací do éteru motoristických show i The Grand Tour se známou trojkou Clarkson, Hammond a May. V pokračující sérii dobrodružných speciálů vyrazí moderátoři do nedaleké Francie, aby zde svým svérázným způsobem uctili ta nejlepší i nejdivnější místní auta.

Jak to vypadá, zatímco některá auta si vyslouží opravdovou poctu (jako třeba klasický Citroën SM), jiná dostanou v této ódě na francouzské vozy i pořádný výprask. Z jeřábu bude k zemi poslán legendární Citroën 2CV, obdobně se vzduchem proletí i kabrio Pluriel, zatímco tvrdý off-roading zažije například Renault Scénic.

Chybět nebude ani přehlídka francouzských bizarností jako třeba vrtulí poháněný Leyat Hélica. Dále se moderátoři v ostrých hatchbacích ohlédnou na historii místního motorsportu závodem v rallycrossu, z nějakého důvodu odpálí BMW řady 5 Touring a nakonec dostane Hammond vynadáno od místního řidiče.

Jednoduše opět nádherný chaos, na který nebudeme čekat dlouho. Na streamovací službě Amazon Prime Video bude The Grand Tour: Carnage A Trois ke zhlédnutí od 17. prosince.