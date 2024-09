The Grand Tour bude pokračovat! Trio Clarkson, Hammond a May ale nahradí noví moderátoři

Původní trojice moderátorů The Grand Tour už sice chystá k premiéře svou poslední epizodu, ani po jejich odchodu však pořad na streamovací službě Amazon Prime neskončí. Dřívější spekulace nyní potvrdil sám Richard Hammond, který v rozhovoru s britským deníkem Metro uvedl, že série bude nadále pokračovat.

„The Grand Tour pokračuje. My sice odstupujeme jako moderátoři, ale Prime bude s pořadem pokračovat. Už se nemůžu dočkat, až budu sedět ve vlastním křesle a sledovat, jak to dělá někdo jiný. Je to úžasné,“ uvedl Hammond deníku.

Kdo konkrétně nastoupí na místo původní trojky a zda se určitým způsobem změní formát pořadu, to však ani sám Hammond netuší. „O tom musí rozhodnout současní tvůrci. Pokud s námi budou chtít mluvit, budeme jim vždy k dispozici. Už však není na nás, abychom zasahovali do tvůrčích rozhodnutí. My odstupujeme,“ dodal moderátor.

Nadcházející poslední epizoda The Grand Tour: One For The Road, speciál ze Zimbabwe, s původním obsazením bude mít na streamovací službě premiéru 13. září. K epizodě nyní vyšla i plnohodnotná upoutávka. Finální cestovatelské dobrodružství Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamese Maye bude rovněž tečkou za takřka 22 let dlouhou spoluprací známého tria – ta započala v roce 2003 u novodobé podoby Top Gearu na britské veřejnoprávní televizi BBC.

Stačí zopakovat, že moderátoři už dříve nezávisle na sobě prohlásili, že jejich konec v The Grand Tour je nevyhnutelný. Mimo kreativní vyčerpání námětů k natáčení dalších dobrodružství se začal do fyzicky a časově náročné tvorby projevovat i věk samotných tvůrců. Dnes 64letý Clarkson například prohlásil, že natáčení dílů začíná být stále obtížnější, když jste „ve špatné kondici, tlustí a staří“.