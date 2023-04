Těžko uvěřit, že tohle Suzuki Jimny není skutečné. Motor však není zase tak daleko od reality

Díky širokému sortimentu kitů můžete své Suzuki Jimny upravit dle vlastních představ. jsou ale modifikace, které asi zůstanou jen v digitální podobě. I když, kdo ví...

Současná generace Suzuki Jimny si kolem sebe vytvořila kult věrných fanoušků, čehož si všimli i nezávislí úpravci. Výsledkem je nepřeberné množství různých kitů, které z čiperného offroadu umí udělat více silniční či terénní verzi a dokonce jej můžete přestavět do podoby malého Mercedesu třídy G.

Navíc letos dostalo i pětidveřovou verzi, která jeho užitnou hodnotu posouvá ještě výše. Pravda, zatím je dostupná pouze pro asijské trhy s výrobou v indickém Gurugram, ale později by se měla dostat i do Afriky, Austrálie a Latinské Ameriky. Pro pohon Suzuki zvolilo skromnou mild-hybridní patnáctistovku s výkonem 77 kW a točivým momentem 134 N.m. Zákazníci si budou moci vybrat, jestli na všechna kola bude sílu dodávat čtyřstupňový automat nebo pětirychlostní manuál.

To jen tak na okraj. Pokud se vrátíme zpět k úpravám, z Jimnyho lze vytvořit prakticky cokoliv, což ukazuje nejnovější projekt virtuálního designéra Mridula Basisty, který se rozhodl pro podobu extrémního off-roadu. Ačkoliv jde o digitální zpracování, kde se fantazii meze nekladou, vychází Mridula z reálně dostupných modifikací, tedy skoro.

Výrazný zelený odstín karoserie je alternativou k oblíbené žluté Kinetic, kterou lze například na českém trhu doplnit maskáčovým pruhem na boku. Tady má kontrastní černý polep daleko střídmější podobu, aby ladil se širokými blatníky a střešním nosičem. Tyto prvky na trhu také reálně najdete, stejně jako sadu zmenšených ocelových nárazníků pro zlepšení nájezdových úhlů.

Mridula si překvapivě nedělá legraci ani v případě portálových náprav a masivně zvýšeného podvozku. Diskutabilní jsou ovšem černá 20palcová kola obutá do terénních „salámů“. Ty by asi titěrný motor neutáhl, a tak se pod kapotu nastěhoval vidlicový osmiválec s dvojitým přeplňováním a bočními výfuky ve stylu Mercedesu G 63 AMG. Upřímně, ten by se pod kapotu v reálu asi nevešel, zvláště s přídavnými výztuhami. Ale Jimny by si více výkonu určitě zasloužilo.