Testujeme novou Škodu Kamiq! Ptejte se, co vás zajímá (nové fotky a video)

Zástupci Škodovky už dříve zmiňovali, že zatímco první polovina letošního roku bude patřit hatchbacku Scala, druhá půlka bude věnována novému městskému crossoveru Kamiq. V květnu do toho vstoupil i facelift vlajkové lodi Superb a přechod na nový modelový rok, který mimo jiné přinesl nápis Škoda na pátých dveřích také modelům, které dosud disponovaly klasickým kulatým logem. Uvedení Kamiqu na český trh je plánováno na 4. září, my se s ním ale poprvé svezeme už dnes.

Na mezinárodní prezentaci do Alsaska vyrazil kolega Vláďa Kadera. Škodu Kamiq by měl mít k dispozici zhruba do pěti hodin odpoledne a o první postřehy se s vámi bude dělit na našem účtu na Instagramu. Během dne mu můžete do diskuse pod tímto článkem psát dotazy týkající se Kamiqu, na které se bude snažit odpovědět v prvních jízdních dojmech. Ty plánujeme vydat co nevidět.

Škodovka v rámci oficiální tiskové mapy vydala také technická data Kamiqu, která ale pro pravidelné čtenáře Autorevue.cz nebudou překvapivá. Díky vstřícnosti jednoho z dealerů Škodovek jsme se o ně podělili již dříve, a dokonce je srovnali s údaji pro Škodu Scala, se kterou Kamiq sdílí platformu, motory, převodovky či kompletní přístrojovku. Uvedené hodnoty spotřeby odpovídají cyklu WLTP, chybí však údaje pro motor 1.5 TSI/110 kW.

Kamiq a Scala se neliší ani výbavu, jen tu základní má městský crossover bohatší. Ve standardu najdete devět airbagů místo šesti, proaktivní ochranu cestujících (přitažení pásů a dovření oken před nehodou), a protože jde o vůz pro aktivní životní styl, tak i podélné střešní nosiče. Cenově Kamiq vychází o 10.000 Kč dráž než Scala, jenom za trojici dalších airbagů však u hatchbacku připlácíte téměř patnáct tisíc.

Na první fotky Škody Kamiq přímo z Alsaska se můžete podívat v přiložené galerii, dole pak najdete i video z prostředí, kde vůz právě teď čeští novináři testují. Navrch přidávám i technická data dostupných motorů, abyste měli představu, jak si vůz vede po stránce dynamiky, užitných vlastností a cen. Vždy se jedná o předokolku a s pohonem 4x4 se nepočítá.