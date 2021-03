Testujeme elektrickou Škodu Enyaq iV! Pomůže nám s ní parťák od Volkswagenu

Tak už došlo i na Škodovku. Po svezeních s Volkswageny ID.3 a ID.4 zjistíme, jak se s úkolem vyrobit první vůz na ryze elektrické platformě MEB poprala i mladoboleslavská značka. Zatím pouze během jednoho dne, první oficiální testování na české půdě však znamená, že do plnohodnotného redakčního testu nás už dělí pouhé týdny.

Enyaq iV měl premiéru už v září loňského roku a od té doby jsme na něm nenechali nit suchou. Prošli jsme snad vše, co šlo udělat od stolu: známe ceny, rozměry, technická data, vychytávky v interiéru, v prodeji se už dokonce objevila i sportovněji střižená verze Sportline. Volkswageny ID.3 a ID.4, s nimiž enyaq sdílí platformu, motory a výbavu, nastavily laťku docela vysoko, obzvláště bavíme-li se o komfortu jízdy. Může být enyaq v něčem výrazně jiný? No, osobně jsem na něj docela zvědavý.

Stejně jako loni v případě čtyřkové octavie bude dnešní den náhradou za mezinárodní prezentaci, která by proběhla, kdyby svět nesrazila na kolena čínská chřipka. Vůz jsme si přebírali dnes v 8 hodin ráno a máme relativně dostatek času ho v rámci možností proklepnout. A aby toho nebylo málo, na pomoc si vezmeme i Volkswagen ID.4, o jehož vlastnostech jsme si pověděli už minulý týden.

Nečekám, že bychom museli někde nabíjet. Vždyť verze iV 80, kterou budeme mít k dispozici, by měla na jedno nabití ujet hodně přes 500 kilometrů a to dnes není v naší moci. Představu o tom, co budeme zjišťovat, máme, ale samozřejmě se rádi dozvíme, co zajímá přímo vás. Diskuse pod články máme stále omezené (nebude trvat dlouho a znova se rozběhnou), dotazy nám však můžete posílat na adresu dotazy.autorevue@cncenter.cz. Zodpovědět se je budeme snažit v prvních jízdních dojmech, které vydáme v průběhu tohoto týdne.