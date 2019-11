Testujeme Škody Superb iV a Citigoe iV do zásuvky: Ptejte se, co vás zajímá!

Sériově vyráběné modely s plně elektrickým a částečně elektrifikovaným pohonným ústrojím představují pro mladoboleslavskou značku velký posun. Nemám tím na mysli, že by ze dne na den vypálila konkurenci rybník, protože hybridní a elektrické vozy značky jako Kia, Hyundai, Renault či Nissan dávno nabízejí. Ani Škoda se bez nich ale neobejde a v první fázi vsadila na techniku, která se už před pár lety objevila ve vozech Volkswagen. Další fáze odstartuje na konci příštího roku a ponese se ve znamení ryze „elektrické“ platformy MEB.

Elektrifikované modely značky Škoda poznáte jednoduše – na zádi mají označení iV. A soudě podle prodejních výsledků nabírají na popularitě. Prvních 500 kusů elektrického modelu Citigoe iV za zvýhodněnou cenu bylo rozebráno za necelé dva měsíce a atraktivně působí i nabídka plug-in hybridního Superbu iV. Na rozdíl od spřízněného Passatu GTE se totiž nejedná o samostatnou výbavovou linii, ale variantu pohonu, kterou je možné kombinovat s jakoukoliv výbavou s výjimkou derivátu Scout.

Abych se s novými elektrifikovanými škodovkami mohl poprvé projet, vyrazil jsem do Nizozemska, které je autům do zásuvky nakloněno. Času nicméně není nazbyt. Na Superb iV a Citigoe iV máme odhadem tak sedm hodin, v rámci prvního seznámení proto nezměříme reálný dojezd na jedno nabití, dlouhodobou spotřebu a tak dále.

Přesto toto testování má smysl. V Nizozemsku bychom totiž měli mít k dispozici experty ze Škody, kteří budou připraveni odpovídat na dotazy novinářů. A to je také příležitost pro vás. Stačí do diskuse pod tento článek napsat, co vás o autech zajímá a já se budu snažit zjistit co nejvíce odpovědí. Ty pak zohledním v prvních jízdních dojmech, které vyjdou později v tomto týdnu. Máte čas do dnešní 18. hodiny, poté už bude možné odpovídat pouze od stolu. Pusťte se do toho!

Škoda Citigoe iV – Technická data a česká cena Pohon elektromotor Největší výkon [kW] 61 Točivý moment [N.m/min-1] 210/0-2750 Převodovka jednostupňová Max. rychlost [km/h] 130 Zrychlení 0-100 km/h [s] 12,5 Akumulátor [typ/kapacita] Li-on/36,8 kWh Max. dojezd [km] 225 - 274 (WLTP) Nabíjení 40 kW/80 % [hod] cca 1 Spotřeba energie [kWh/100 km] 13,5-16,4 Provozní hmotnost [kg] 1235–1265 Základní cena [Kč] 479.900

Citigoe iV je první elektrický vůz Škoda, který stojí na základech před lety uvedeného Volkswagenu e-Up!. Elektromotor o výkonu 61 kW a točivém momentu 212 N.m pohání přední kola, lithium-iontová baterie s kapacitou 36,8 kWh by dle oficiálních technických údajů měla vystačit až na 274 km jízdy. Základní cena vozu činí 479.900 Kč a prakticky si už není za co připlatit.

Naproti tomu plug-in hybridní Superb iV spoléhá na motor 1.4 TSI o výkonu 115 kW a točivém momentu 250 N.m. V kombinaci s elektromotorem (85 kW a 330 N.m) se bavíme o výkonu 160 kW. Podle WLTP by měl vůz ujet na jedno nabití až 55 km. Nejlevněji jej pořídíte ve výbavě Ambition za 881.900 Kč, nejdrážší je Laurin & Klement (od 1.055.000 Kč). Volit můžete mezi liftbackem a praktičtějším kombi, přičemž cenový rozdíl činí obvyklých 30.000 Kč.