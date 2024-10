Testování Dacie Sandrider pro Dakar je u konce. Speciál teď čeká ostrá zkouška v Maroku

Pro mnohé nečekaný záměr startovat na rallye Dakar 2025 oznámila Dacia už během roku 2023. Po prvních informacích a fotkách závodního speciálu Sandrider teď automobilka oznamuje, že potřebné zátěžové testy má vůz za sebou. Nyní tak techniku i posádky čeká první ostré závodní nasazení v Rallye du Maroc (6.–11. října) v rámci šampionátu W2RC, což Dacia popisuje jako perfektní trénink na lednový Dakar.

Závod v Maroku je ostatně často popisován jako miniaturní Dakar. Flotilu hned trojice speciálů od Dacie zde bude čekat celkem 2468 kilometrů dlouhá trasa napříč pěti etapami. Už zde přitom do Sandriderů naskočí vskutku hvězdní piloti, kteří se objeví také na dakarské rallye. Sébastiena Loeba, devítinásobného mistra světa WRC, doplní Násir al-Attíja, pětinásobný vítěz Dakaru, a rovněž Cristina Gutiérrez Herrero, která má za sebou již osm účastí na legendární rallye včetně loňského vítězství ve své kategorii.

„Po tvrdé práci v testech se konečně můžeme poměřit s konkurencí a zjistit, jak jsme na tom s výkonností. […] Bude to plnohodnotný test, dalo by se říci zkouška naživo, takže cílem je především zjistit, zda je vše na svém místě a funguje správně. Pokud ne, je to příležitost identifikovat problémy a vyřešit je před Dakarem. Ale pokud se nám podaří dosáhnout dobrého výsledku, bude to ještě lepší,“ dodává před startem v Maroku Sébastien Loeb.

S oznámením o končící fázi testování přichází od Dacie i nové fotky Sandrideru v akci v písečných dunách. Jak už víme, na vývoji speciálu se podíleli také experti ze známé britské společnosti Prodrive. Základem vozu je trubková konstrukce, zatímco karoserie je karbonová. Cestou ekologičtějšího pohonného ústroji se pak Dacia vydává částečně – v útrobách sice najdete twin-turbo třílitrový V6 (360 k/265 kW; 539 Nm), jehož síla míří na všechna kola skrze sekvenční převodovku, využívat bude ovšem syntetické palivo od společnosti Aramco.

Předběžně stačí dodat, že v pořadí 47. ročník Rallye Dakar se pojede opět v Saúdské Arábii v termínu od 3. do 17. ledna 2025.