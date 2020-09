TEST VW California Beach vs. levná vestavba: Těžká volba dnešního hipíka?

Cestování a bydlení v autě zažívá v roce 2020 velký boom. Z důvodů omezeného létání, nejistoty v rezervačních systémech hotelů či jen z prostého vyhýbání se širokému davu lidí, se nyní prosazuje způsob cestování po vlastní ose, kdy se spí, jí a často i sprchuje v autě. Tedy alespoň tak to aktuálně vypadá z pohledu automobilek, které chrlí jednu obytnou novinku za druhou.

V průběhu letošního roku bylo takových premiér již několik desítek - stylové karavany, luxusní obytné vozy, dostupné domy na kolech, jednoduché vestavby... Už v tom všem navíc začíná být trochu guláš a například Mercedes-Benz se s tím rozhodl poprat tak, že pro obytné vozy ve vlastní režii, a dokonce i pro obytné vozy výrobců, kteří stavějí na jeho základech, spustil přehledný webový rejstřík, kde si každý může vybrat to, co potřebuje.

Je to vidět i na novinářských testovacích vozech. Letos bylo v garáži Autorevue již několik vozů, ve kterých se dalo ráno udělat kafe. V jednom se pak dalo zajít i na záchod. Naposledy k nám zavítala dvojice Volkswagenů - California 6.1 a Transporter 6.1 Kombi. V obou vozech se dalo přespat, ale oba na to šly jinou cestou. Je to poznat už v základní ceně, kde je rozdíl přes tři sta tisíc.

„Drop acid not bombs“

Dnešní užitkové Volkswageny T6.1 mají za sebou už sedmdesátiletou cestu. První Volkswagen Type 2 byl promyšlený prostorný přepravník, kterého sama automobilka označovala jako auto pro velké rodiny a malé párty. Za své dlouhé působení se stal absolutním kultem, největší popularitu však získal až díky květinovým dětem v USA.

Auta pomalovaná kytičkami a všemožnými symboly se navždy zapsala do dějin automobilového průmyslu. Byly jich stovky. Hippies seděli na střechách VW busů při vystoupení Creedence Clearwater Revival na festivalu Woodstock, zatímco další hippies se za zavřenými dveřmi těch samých vozů cpali houbičkami či se oddávali nezávaznému sexu. Takovou auru už snad nikdy nikdo nepřebije.

„Drop oranžové helmy not acid“

Dnes už takové divočiny dělá málokdo. I původní VW Bus se uklidnil. Jeho potomci vozí řemeslníky do práce a okázalost vyměnili za bílou barvu a šedé nárazníky. Dělali to i dřív, ale nebyl to takový podíl. Další verze pak vozí třeba manažery z letiště. Má to ale své opodstatnění. Volkswagen dost zvážněl. Jeho užitkové vozy patří k těm nejlepším na světě. Stačí si dohledat, jak neuvěřitelně za uši dostávala čtvrtá generace Transporteru. To by se i nový Defender utekl zamknout na záchod.

Volkswagen Type 2 oslavil letos sedmdesáté narozeniny generací T6.1, a to i včetně verzí, ve kterých je aura původního „hippie busu“. Vedle dříve testované Grand Californie na základech crafteru je tu nadále i standardní california rozdělená do třech verzí - Beach, Coast a Ocean. Do garáže se nám dostala standardní verze Beach.

Aby toho ale nebylo málo, přistála k nám i další „spací dodávka“. Nejde však o oficiální přestavbu, ale o kempingový modul Egoé, kterým byl osazen základní Transporter Kombi. Tento vůz tu tedy zastupuje univerzálnější volbu. Jaký je život s nimi a jak se liší při každodenním používání?