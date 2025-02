TEST Volvo XC60 T6 AWD Recharge Black Edition: Stárne, ale s grácií

Radosti Solidní dojezd na baterii Kultivovaná a tichá jízda Dobrý jízdní komfort i na 21palcových kolech Vypínání ISA v jednom kroku Starosti Ovládání klimatizace přes displej Menší zavazadlový prostor 9 /10

Podívejte se na fotky a zeptejte se sami sebe – jak to, že auto představené před osmi lety, vypadá pořád aktuálně? Vždyť jde o prehistorii, stejný rok, kdy se například představil (tehdy) kontroverzní „čtyřoký“ facelift trojkové Škody Octavia, a pokud se již bavíme z hlediska orientace v čase o tuzemské automobilce, takový jedničkový Kodiaq měl jen půl roku po premiéře, když se představila tato stále současná druhá generace XC60.

Švédové tohle umí, však se dodnes kde kdo zálibně ohlédne třeba za starou V70 nebo S80, nemluvě o klasických krabicích s tříčíselným označením. Dlouhověkost se prostě musí umět, auto má stále zajímavý profil, atraktivně tvarované přední světlomety i vysoká zadní světla, a v tomto případě je vyšperkováno tmavými doplňky Black Edition, které jej činí mimořádně diskrétním. Oproti klasice má například černou přední mřížku i s rámečkem a logem výrobce, černá 21palcová kola a další tmavé prvky na zádi. A když už jsme před chvilkou načali nadčasovost, tu najdeme i uvnitř.

Interiér: Pro posádku super, ale co náklad?

Příjemný dojem auto budí hned jak usednete za volant. Žádná extravagance nebo šokující designové prvky, tvary palubní desky s vertikálně uloženými výdechy ventilace působí domáckým a klidným dojmem. Uprostřed se nachází devítipalcová obrazovka infotainmentu, jejíž rozlišení se sice nemůže rovnat například aktuálním modelům od Mercedesu nebo koncernu VW, ale velmi snadno se s ní pracuje.

V rámci faceliftu, který XC60 dostala v roce 2021, přešlo Volvo na systém Android Automotive, což znamená zahrnutí funkcí typu Google map, Google Asistenta nebo možnost stahování aplikací přes Google Play. V základním zobrazení máte takřka všechny ikony důležitých funkcí na očích, při zobrazení mapy se pak hodí formát obrazovky na výšku, kdy vidíte hezky trasu před sebou. Drobnou zajímavostí systému je velice obsáhlé měření kvality vzduchu – pevných částic různých velikostí, CO 2 , pylů, prachu a tak dále. Snadno se tak můžete přesvědčit, jak dobře se vám bude dýchat uvnitř i venku.

Co ale není úplně příjemné: Ovládání klimatizace, k němuž se dostanete skrze malé ikony ve spodní části displeje. Druhá generace XC60 nikdy neměla fyzické ovladače chlazení, topení a větrání, ale klování do obrazovky pro takto zásadní funkci za jízdy rozptyluje, a to v kterémkoliv autě. Alespoň že pod obrazovkou zůstal velký kulatý ovladač hlasitosti. Další drobnou chybkou je nahodilé odpojování audia z telefonu – to se stávalo i kolegovi z vedlejší redakce s úplně jiným smartphonem.

Příjemně a přehledně působí i digitální přístrojový štít, mimochodem s tradičním písmem Volva pro text i číslice, který si můžete pamatovat již z doby před dvaceti lety z klasických budíků této značky – zase ta kontinuita. Můžete si zde zobrazit mapu, jinak ale obrazovka neobtěžuje žádnými dynamickými proměnami, které by vás za jízdy rozptylovaly.

Ovládání na volantu nemůže být jednodušší, máme zde dva křížové ovladače, vlevo pro adaptivní tempomat, vpravo pro palubní počítač a přístrojový štít. Vše pochopíte i bez manuálu – mimochodem, velkou pochvalu si zaslouží vypínání otravného inteligentního asistenta rychlosti jediným stiskem tlačítka na pravém rameni volantu.

Obecně vzato, stačí naskočit za kormidlo a jet, vše důležité máte po ruce a na očích. Včetně dobře dimenzovaných odkládacích prostor ve dveřích a ve středovém tunelu, pod nímž se u plug-in hybridu nachází baterie. Velmi povedeným prvkem je „křišťálový“ ovladač převodovky, působí skutečně efektně. Příjemná jsou i sedadla s dostatečně širokým sedákem, bočními prvky pro lepší vedení stehen i trupu, a nastavitelnou podpěrou pro nohy – vyhřívání u nich funguje v několika stupních.

V pohodlí bude také posádka v druhé řadě sedadel, místa nad hlavou je pro průměrně rostlé osoby dostatek, k většímu prostoru pro nohy si pak XC60 pomáhá tvarovanými předními opěradly.

Kufr má hezky pravidelné tvary a dá se dobře vyplnit. Vzhledem k celkové velikosti auta ale není úplně objemný – na šířku má sice 105 centimetrů, ale hloubka činí u podlahy 96 centimetrů, výška k roletce je vzhledem k vyšší poloze podlahy (ta je v rovině s nakládací hranou) docela v pořádku. Tabulkový objem 468 nezní moc optimisticky, pokud jdete pro maximálním zavazadlovém prostoru, najdete mezi plug-in hybridními SUV konkurenty s větší přepravní kapacitou.