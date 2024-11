TEST Volvo XC40 B3 Plus: Takhle má vypadat nadčasové auto!

Zadní opěradla jsou dělená v poměru 60/40 a sklopná do roviny s podlahou kufru, která je přesně v úrovni nakládací hrany – což jednoznačně chválíme. Ještě vyšší míru praktičnosti zajišťuje průvlak na lyže v opěradlech, takže delší předměty lze převážet i s čtyřmi lidmi na palubě. Zavazadlový prostor působí výrazně objemněji, než by se mohlo zdát z tabulkové hodnoty 443 litrů, jeho půdorys se dá plně využít, mezi podběhy je lehce přes metr šířky a máme zde i praktické dno, které se dá změnit v přepážku, aby vám náklad nelétal sem a tam. Co je sympatické: můžete si objednat rezervní kolo pod podlahu kufru, a to za vstřícných 3400 Kč.

Jízda: Tiše a úsporně

Jak už zaznělo v úvodu, z původní poměrně široké nabídky motorů, která zahrnovala i naftové dvoulitry, plug-in hybridy Recharge nebo benzinové tříválce o objemu 1,5 litru a také čtyřkolky, se nabídka smrskla na dvě verze mild hybridního čtyřválcového dvoulitru s pohonem předních kol a sedmistupňovou automatickou dvouspojkovou převodovkou.

Motor označený B3 pracuje v Millerově cyklu a turbodmychadlo má proměnnou geometrii lopatek ve statoru, v této verzi disponuje 120 kW a 265 Nm, k nimž se přidává elektrická asistence s dalšími 10 kW a 40 Nm. Udávané zrychlení na 100 km/h za 8,6 sekundy může takto „na papíře“ působit trošku vlažně, ale s dynamikou motor nemá problém, vždy se dá bezpečně zrychlit, zařadit se do provozu nebo se razantněji rozjet – sem tam můžete cítit, že se auto musí více snažit, ale to jen s posádkou a větším nákladem. Pokud jezdíte častěji naložení, můžete sáhnout po silnější variantě B4, která má 145 kW a 300 Nm.

Už po několika stech metrech si všimnete, jak je pohon kultivovaný. Automat řadí bez cukání nebo škubání, motor je neuvěřitelně tichý, téměř si přijdete jako v elektromobilu - a to dle zkušeností jiných kolegů není jen můj dojem. Převodovka volí otáčky inteligentně, takže ani moc nevadí, že auto vůbec nenabízí možnost řazení v manuálním režimu, pádla pod volantem nemá a polohy plus nebo minus na voliči automatu nenajdete. Někomu, kdo ale potřebuje mít větší pocit kontroly nad jízdou, by tato možnost mohla chybět.

Auto jsme dostali na příjemně střídmě dimenzovaných 18palcových kolech, obutých do standardně dodávaných celoročních pneumatik v rozměru 235/55. Z hlediska komfortu zcela ideální velikost, která se dobře rozumí s nastavením odpružení. Kola stíhají kmitat na menších i větších nerovnostech, větší projetá díra nedá posádce herdu do zad, auto je skutečně pohodlné na všech typech povrchu a nástrahách českých silnic.

Velmi pohodově působí řízení, s nímž se nemusíte nijak prát a poskytne vám vcelku slušné množství zpětné vazby. V zatáčkách si auto vede zdatně, moc se nenaklání a pokud neuděláte jezdeckou chybu nebo to nepřeženete s rychlostí, nemá výraznější tendence utíkat z oblouku. Fajnový cit najdete v brzdách. Se spotřebou se můžete snadno držet okolo šesti litrů na sto, což znamená v kombinaci s 54litrovou nádrží vysoký trojciferný dojezd na jedno tankování.

Jízdní asistenti se vám nepletou do řízení a je na ně spoleh, jak na adaptivní tempomat, tak na vedení v pruzích. Samozřejmě i zde najdeme povinný inteligentní asistent rychlosti, který pípá při překročení limitu v tom kterém úseku – vypnout ho musíte v nastavení vozidla, což vyžaduje trojí ťuknutí do obrazovky, mohlo by to být o něco jednodušší.

Je zde ale i další možnost, a to přepnutí asistenta do režimu, kdy vám lehce zpomalí, pokud překonáte daný limit. Možnost je to zajímavá a jistě se na ní dá zvyknout, ale během týdne testování to prostě nešlo – když auto přestane zrychlovat, člověk se hned lekne, co se děje, jako by padlo do nouzového režimu. Pak jej musíte přetlačit plynem, což zase ovlivňuje plynulost jízdy.