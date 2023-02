TEST Volkswagen Touran 1.5 TSI Evo2 Maraton Edition: Stále je tady a rodina jásá

Radosti Ucelená základní výbava Variabilita interiéru s 3x Isofix vzadu Rozumný komfort a jízdní dynamika Starosti Před faceliftem snazší ovládání klimatizace Vyšší základní cena 9 /10

Skutečných MPV pro rodinu je na evropském trhu stále méně. Volkswagen Sharan se přestal vyrábět v loňském roce, sesterský Seat Alhambra také, Ford S-Max to má v letošním roce spočítané a i Citroëny C4 Picasso a Grand Picasso dnes seženete pouze jako ojetiny. Kam se tedy má rodina vrtnout a zvlášť, pokud potřebuje v třetí řadě sedadel třikrát úchyty Isofix?

Možností u nových a stále vyráběných aut už moc není. Touran je sice v prodeji už od května roku 2015, ale to neznamená, že by patřil do starého železa – vnitřní prostor a praktičnost neumí zastarat a vnitřek se dočkal modernizace, i když ne ve všech ohledech žádané. V nedávné době dostal i zdokonalený motor 1.5 TSI EA211 Evo2, což značí, že se zatím nechystá do důchodu.

Uvnitř: Neměň to, co funguje

Když naskočíte na místo řidiče s hezky širokým sedákem v ideální výšce, hned si všimnete, že základní tvary palubní desky do značné míry odpovídají době, kdy byla druhá generace Touranu představena – tedy alespoň pro mne vrcholné éře koncernové srozumitelnosti obsluhy a ergonomie. Rozdíly v duchu současné doby tu samozřejmě jsou, ale naštěstí ne po vzoru mnoha aktuálních VW, u nichž nebyly dotykové plošky a podobné vymoženosti přijaty s vřelostí. Však od nich automobilka také hodlá v jisté míře upustit podle zpětné vazby zákazníků, kterým k srdci nepřirostly.

Zatímco u předfaceliftu jste na středovém panelu před řadicí pákou našli tři krásná velká kolečka pro nastavení klimatizace a mačkací tlačítka pro regulaci směru foukání, výhřev sedadel a další funkce, nyní zde máme dotykový panel. Stejný mimochodem najdeme třeba v pofaceliftovém T-Rocu. Plochy pro nastavení teploty jsou naštěstí tvarovány s mírnou prohlubní, takže je s trochou cviku nahmátnete po paměti, aniž byste spouštěli zrak z vozovky.

Změnou prošlo ztvárnění infotainmentu, v tomto případě systému Ready2Discover. U první verze Touranu jsme vedle displeje našli čudlíky pro rádio, média, telefon, navigaci, nastavení a další volby, nyní mají formu – jak jinak – dotykových plošek okolo. Naštěstí zde zůstala regulace hlasitosti kolečkem. S infozábavním systémem je celkem snadné pořízení, zorientujete se v něm snadno a nic složitě nebo dlouho nehledáte. V této konfiguraci má pouhou přípravu pro navigaci, kterou si můžete aktivovat za poplatek, ale místo ní stačí použít spolehlivé bezdrátové (a příplatkové, 5900 Kč) připojení k Android Auto nebo Apple Carplay.

Zatímco před faceliftem byl u Touranu standardem přístrojový štít s dvěma kulatými budíky a malým displejem palubního počítače uprostřed, nyní je kokpit v každém případě digitální – v tomto konkrétním případě jde o 8“ verzi, ve vyšší výbavě Highline či za příplatek 11.600 Kč je k dostání 10,25“ obrazovka Digital Cockpit Pro s možností zobrazení mapy. Osm palců však bohatě stačí, k dispozici je několik přehledných zobrazení rychlosti, otáček a dalších informací, vše potřebné si nastavíte mechanickými tlačítky na volantu.

V přední části rodinného Volkswagenu také najdete spoustu štědře dimenzovaných odkládacích prostor a přihrádek – před řadicí pákou máte hlubokou pogumovanou kapsu s dvěma USB-C porty a 12V zásuvkou, na středovém tunelu dva rozumně velké držáky nápojů, kapsy ve dveřích pojmou i objemné PET lahve. Vlevo od volantu se nachází menší polička na drobnosti, další pidischránka (třeba na ovladač brány či garáže nebo mince) je hned za páčkou elektrické parkovací brzdy. Nesmíme zapomenout na dvojici výklopných schránek ve stropě, jsou nad středovým tunelem v ose vozidle za sebou. Do přední se vejdou dvoje brýle, do zadní i větší předměty, nechybí jí ani držák na propisku.

Přední a už tak praktická polovina Touranu však bledne závistí nad modularitou a užitečností oblasti za B sloupky – z takového uspořádání musí každý rodič skákat nadšením do stropu. Tři samostatná sedadla, každé se svým vlastním Isofixem. Každé ze sedadel individuálně posuvné zhruba o dvacet centimetrů. Robustní sklopné stolky i s držáky nápojů, montované na opěradla předních sedadel… Prostě paráda. A aby to nebylo málo, přední opěradlo spolujezdce můžete sklopit do roviny a naložit třeba běžky nebo štafle. V tomto ohledu MPV od Volkswagenu exceluje a stěží najde konkurenci u modernějších vozů značky.

Zadní sedadla sice nejsou z nejširších, ale tři dětské sedačky na ně poskládáte snadno, stačí to prostřední vyšoupnout o trochu více dopředu. Můžete si také přiobjednat buď jednu, nebo dvě integrované dětské sedačky pro druhou řadu pro potomstvo od tří let (7100 Kč nebo 14.200 Kč), případně zvolit sedmimístné provedení s dalšími dvěma Isofixovými sedadly ve třetí řadě za 36.300 Kč. V takovém případě se ale musíte obejít bez plnohodnotného náhradního kola, které je k dispozici za příplatek 3400 Kč, nebo zdarma dodávané dojezdové rezervy.

Dobrým nápadem může být i příplatkový paket Rodina za 6000 Kč, s nímž získáváte dětské pojistky zadních dveří s ovládáním z místa řidiče, integrované roletky v zadních dveřích a podložku do zavazadlového prostoru. V druhé řadě nebudou trpět ani dospělí, místa pro nohy je dost a nad hlavou taktéž.

Maximální udávaná kapacita kufru 834 litrů pochopitelně platí pro situaci, kdy jsou sedadla posunutá co nejvíce kupředu, i tak ale svým standardním objemem nezarmoutí. Mezi podběhy máte lehce přes metr a hloubka je na tom podobně, nakládací hrana leží hezky nízko a roletka naopak vysoko. Po sklopení opěradel vznikne prakticky rovná plocha o délce zhruba 185 centimetrů, když obětujete spolujezdce vpředu tak ještě více.