TEST Volkswagen Touareg V8 4.0 TDI Black Style: Nehodící se škrtněte

Závěr Touareg je pro mě auto, které nemá zásadní chyby. Nabízí tu nejlepší možnou výbavu, je komfortní, tichý, vypadá dobře, a protože je to Volkswagen, nikdo vám ho nebude závidět. Není to Audi, BMW ani Mercedes a popravdě řečeno si myslím, že ani takový být nechce. S motorem V8 jej považuji za auto pro fajnšmekry. Tak obrovskou strojovnu nepotřebujete, jde ale o poslední připomínku toho, že Volkswagen uměl montovat do běžných aut pořádné motory. Je jako Passat W8 - někdo jej přehlédne, pro jiného má nevyčíslitelnou hodnotu. Verze V8 TDI letos musí odejít a bude nahrazen plug-in hybridem. Volkswagen slibuje, že vůz, který nám představí zřejmě už na březnovém autosalonu v Ženevě, bude mít super standardní výbavu a působivé parametry výkonu a točivého momentu. To jsme si ostatně ukázali už dříve. Bude ale do zásuvky, což do teď skvělý pocit z řízení a uživatelskou přívětivost nevyhnutelně změní. K lepšímu? To se ještě uvidí… Volkswagen Touareg: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.500.900 Kč (3.0 TDI/170 kW 4M Touareg) Cena s testovaným motorem a výbavou 2.409.900 Kč (4.0 TDI/310 kW 4M R-Line) Cena testovaného vozidla 3.305.000 Kč (4.0 TDI/310 kW 4M R-Line) Technické údaje: Volkswagen Touareg V8 Rok • stupeň výbavy 2020 • R-Line

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 8/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem vznětový • 3 956 cm 3

Nejvyšší výkon 310 kW (421 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 3 500 až 5 000 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 900 Nm při 1 250 až 3 250 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 4,9 s

Nejvyšší rychlost 250 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 8 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 810 l • 1 800 l

Objem palivové nádrže 90 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 2 305 kg • 3 075 kg

Prům. spotřeba: město • mimo • komb. 8,5 • 6,7 • 7,4 l/100 km

Rozvor náprav 2 904 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 653 mm • 1 669 mm

Rozměr pneumatik 285/40 R21

Rozměry: délka × šířka × výška 4 878 × 1 984 × 1 717 mm Základní výbava: Šest airbagů, 20palcová litá kola, bezklíčové odemykání a startování, hliníkový dekor Silver Wave, R-Line exteriér a interiér, kožené čalounění Vienna ergoComfort, vzduchové pérování, volba jízdního profilu, elektricky ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka, u řidiče s automatickou clonou, alarm se senzorem náklonu, navigace Discover Pro 9,2", Front Assist, Lane Assist, objem palivové nádrže 75 litrů, palubní počítač Premium 7", rozpoznání dopravních značek, statické LED světlomety LED zadní svítilny, bluetooth, sada na opravu pneumatik, světlo do špatného počasí, rozpoznávání chodců, aktivní kapota, textilní koberečky a další. Volitelná výbava: Innovision Cockpit (81.500 Kč), perleťový lak Onyx (50.700 Kč), paket Blask Style (71.100 Kč), 21" kola Suzuka Black (23.000 Kč), Airbag Plus (16.100 Kč), asistenční paket řidiče Plus (24.000 Kč), čalounění stropu v černé (7500 Kč), DAB+ (5400 Kč), čalounění stropu v černé (7500 Kč), Head-up-Display Plus (35.100 Kč), kmatizovaná a masážní přední sedadla (34.000 Kč), asistent nočního vidění (49.100 Kč), Offroad Paket (16.700 Kč), ochranná sluneční roleta (7600 Kč), paket Ambiente Plus (9500 Kč), paket Paměť - Memory paket (5400 Kč), paket Skla (38.500 Kč), panoramatické střešní okno (38.400 Kč), Park Assist vč. AreaView (44.800 Kč), prodloužená záruka 4 roky/80.000 km 17.500 Kč, přídavné topení a větrání (44.600 Kč), R-line kožené čalounění Savona (30.700 Kč), rozšíření 2zónové klimatizace (22.600 Kč), servomechanické dovírání dveří (16.200 Kč), soundsystem Dynaudio Confidence (45.600 Kč), tažné zařízení (36.500 Kč), vzduchové pérování Professional (110.600 Kč), Zimní výbava 2 (12.700 Kč).