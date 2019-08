Závěr Nevím jak vy, ale já osobně vnímám Volkswagen Touareg jako takové luxusní lidové auto. Pokud srovnáte jeho kokpit s Audi Q7 po faceliftu, BMW X5 nebo Mercedesem GLE, musí vám být hned jasné, kdo je na výši. Pravdou ale zůstává, že Touareg v zásadě nedělá nic vyloženě špatně, jen na to šel svou vlastní, v porovnání se spíše „analogovou“ generací, radikální cestou. A nezažil jsem nikoho, kdo by se po usednutí dovnitř nepodivoval tomu ohromnému displeji uprostřed. Vyzrál Mercedes na WLTP? GLE plug-in hybrid by mohlo jezdit za 0 l/100 km Může mít masážní sedačky, navigaci, která se dokáže učit a podle toho upravuje trasy navádění, nechybí systém noční vidění, špičkové matrix LED světlomety, head-up displej, vzduchový podvozek, aktivní stabilizátory, natáčení zadních kol… Ať chcete, nebo ne, tohle jsou prvky luxusních aut a už z toho důvodu nelze Touareg považovat za běžný mainstream. Odpovídají tomu i ceny, které jsou na dostřel nové generaci BMW X5 a Mercedesu GLE s podobně výkonnými motory. Volkswagen Beetle už je nadobro mrtev! Poslední kus sjel z výrobní linky v Mexiku Volkswagen Touareg 3.0 TSI 4Motion: Srovnání s německými konkurenty Model VW Touareg BMW X5 Mercedes-Benz GLE Motor 3.0 TSI 4Motion xDrive40i 450 4Matic Zdvihový objem [cm3] 2995 2998 2999 Válce/ventily 6/4 6/4 6/4 Největší výkon [kW/min] 250/- 250/5500-6500 270/5500-6100 Točivý moment [N.m/min] 450/1340-5300 450/1500-5200 500/1600-4500 Převodovka 8A 8A 9A Max. rychlost [km/h] 250 243 250 Zrychlení 0-100 km/h [s] 5,9 5,5 5,7 Komb. spotřeba [l/100 km] 8,9 8,0-8,9 8,3-9,4 Provozní hmotnost [kg] 2095 2135 2295 Základní cena [Kč] 1.739.900 1.818.700 1.732.720 Cena 2.688.600 Kč za zkoušný vůz extrémní, pokud teď dodáte „za Volkswagen…“. Ale vzhledem k tomu, co všechno Touareg nabízí a jakou má celkovou úroveň, si ji dokáže obhájit. Stejná konfigurace s naftovým motorem o výkonu 210 kW by vyšla o malinko dráž, z dlouhodobého hlediska by ale šlo o lepší volbu. Touareg TSI je fajn, o moc lépe než TDI ale nejede a rozdíl ve spotřebě paliva není malý, nebudete-li se trochu hlídat. Pokud ale spotřebu neřešíte, vezměte benzin. Motor TSI totiž zvenku přece jenom zní o dost lépe než sice jemný a kultivovaný, ale pořád „jenom" turbodiesel. Soutěžte s Autorevue.cz a vyhrajte lístky na Volkswagen Fest 2k19! Objektivně existuje jenom málo věcí, pro které Touareg kritizovat. Převodovka by občas mohla nechat více proklouznout měnič a zajistit tak komfortnější rozjezdy a popojíždění, lesklé provedení displejů by vypadalo exkluzivněji a ovládání některých funkcí (hlídání jízdních pruhů se zapíná samo s každým nastartováním) může být trochu komplikované. Mně osobně štvou přecitlivělé asistenční systémy, které se nestydí vám „sáhnout“ na klapku a seškrtit výkon. Třeba když při předjíždění vyrazíte z těsnějšího zákrytu a senzory vyhodnotí, že by mohlo dojít ke kolizi. Kdo to nečeká, toho to vyděsí. Volkswagen Touareg - souhrn cen Základní cena vozu 1.491.900 Kč (3.0 TDI 4M Touareg/170 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.820.900 Kč (3.0 TSI 4M R-Line/250 kW) Cena testovaného vozu 2.688.600 Kč (3.0 TSI 4M R-Line/250 kW) Technické údaje: Volkswagen Touareg Rok • stupeň výbavy 2019 • R-Line

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 6/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 2 995 cm 3

Vrtání • zdvih 84,5 mm • 89,0 mm

Stupeň komprese 11,2:1

Nejvyšší výkon 250 kW (340 koní)

Nejvyšší krouticí moment 450 Nm při 1 340 až 5 300 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 5,9 s

Nejvyšší rychlost 250 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 8 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 810 l • 1 800 l

Objem palivové nádrže 90 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 2 095 kg • 2 790 kg

Prům. spotřeba: město • mimo • komb. 11,4 • 7,5 • 8,9 l/100 km

Rozvor náprav 2 904 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 669 mm • 1 685 mm

Rozměr pneumatik 285/40 R21

Rozměry: délka × šířka × výška 4 878 × 1 984 × 1 717 mm Základní výbava: Šest airbagů, 20palcová litá kola, bezklíčové odemykání a startování, hliníkový dekor Silver Wave, R-Line exteriér a interiér, kožené čalounění Vienna ergoComfort, vzduchové pérování, volba jízdního profilu, elektricky ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka, u řidiče s automatickou clonou, alarm se senzorem náklonu, navigace Discover Pro 9,2", Front Assist, Lane Assist, objem palivové nádrže 75 litrů, palubní počítač Premium 7", rozpoznání dopravních značek, statické LED světlomety LED zadní svítilny, bluetooth, sada na opravu pneumatik, světlo do špatného počasí, rozpoznávání chodců, aktivní kapota, textilní koberečky a další. Volitelná výbava: Tažné zařízení (36.100 Kč), panoramatické střešní okno (38.000 Kč), Black Style paket v kombinaci s Asistenčním paketem: černá leštěná mřížka chladiče, černě lakované kryty vnějších zpětných zrcátek, černé leštěné ozdobné lišty oken, černé střešní podélné nosiče, IQ.Light (20.400 Kč), ochranná sluneční roleta (7500 Kč), klimatizovaná a masážní přední sedadla v kombinaci s akčním paketem Comfort (14.200 Kč), akční paket Comfort: potahy v kůži Vienna ergoComfort s vyhříváním předních sedadel, Memory paket, paket Světla a výhled II, vzduchové pérování Air & Steering, klimatizovaná přední sedadla, rozšíření sériové 2zónové klimatizace (146.700 Kč), Night Vision (48.700 Kč), soundsystem Dynaudio Confidence (45.100 Kč), prodloužená záruka 4 roky/80.000 km (17.300 Kč), servomechanické dovírání dveří (16.100 Kč), Head-up-Display Plus (34.800 Kč), čalounění stropu v černé (7400 Kč), paket Ambiente Plus (9400 Kč), Airbag Plus: kolenní airbag na straně řidiče, boční airbagy pro vnější sedadla v druhé řadě (16.100 Kč), Easy Open (30.800 Kč), parkování Basic (15.700 Kč), asistenční paket řidiče "Plus" (23.700 Kč), 21" kola z Suzuka Black (22.700 Kč), Offr-oad paket vč. 90litrové nádrže (16.500 Kč), vzduchové pérování Professional vč. aktivních stabilizátorů v kombinaci s akčním paketem Comfort (157.600 Kč), Zimní výbava 2 (12.600 Kč), digitální radiopřijímač (5400 Kč), paket Skla (38.100 Kč), R-line kožené čalounění Savona (67.800 Kč), Innovision Cockpit: 15" display Infotainmentu, 12" Digital Cockpit, telefonní rozhraní Business, indukční nabíjecí stanice (80.700 Kč), barva Onyx perleťová (50.200 Kč).