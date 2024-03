TEST Volkswagen Taigo 1.5 TSI DSG R-Line: Buďte skromnější, budete spokojenější

Část 1 / 3



Radosti Dostatečně silný motor 1.5 TSI Slušná základní výbava Rozumná praktičnost pro lidi i náklad Skvělé LED Matrix světlomety Starosti Na 18" kolech uskákaná záď Kvalita některých plastů 8 /10 Také jste měli ve škole spolužáka nebo spolužačku z ciziny? A že budil či budila vždy větší zájem okolí, než „domácí“ parta? Hodně podobné to je i s Taigem, jeho kořeny totiž leží v Jižní Americe, konkrétně v Brazílii pod názvem Nivus. Bylo vyvinuto přímo tam a je prvním koncernovým autem, které se z dalekého zámoří vydalo na starý kontinent, byť s jistými úpravami. Nebude ale v tomto segmentu kompaktních crossoverů u Volkswagenu trochu přecpáno? Vždyť nabízí také T-Cross a T-Roc. Tak si pojďme toto trio v rychlosti srovnat. Taigo má na délku 4271 mm a rozvor měří 2554 mm. T-Cross: 4108 mm na délku a rozvor 2551 mm, T-Roc délka 4234 mm a rozvor 2590 mm. Základní rozměry jsou tedy plus minus nějaké drobné dost podobné. A co styl? Taigo nabídne splývavou linii pátých dveří, zadní světla propojená pásem a decentní oplastování blatníků. T-Cross je stavěný více na výšku a rovněž nabídne vizuálně zajímavé spojení mezi zadními světly, záď T-Rocu je z hlediska sklonu někde uprostřed mezi svými kolegy a má zadní světla v klasickém děleném stylu. Zepředu není ani jeden z T-ria nějak provokativní, všechny kousky mají důstojnou tvář bez výstředností nebo provokativních řešení. A když nastoupíte, k hledání rozdílů vám vlastně nepomůže ani pořádná lupa. Interiér: Jako doma, v dobrém i zlém Je to jednoduché – evropské Taigo se vyrábí Pamploně a stojí na platformě MQB A0. Tamtéž vznikají i T-Cross a Polo na stejné technice, pro pořádek zmiňme, že T-Roc využívá o chlup jinou MQB A1 a sjíždí z linek v Portugalsku. Když něco vychází z Pola, je logické, že do značné míry přebere i jeho vnitřek. Palubní deska je sakumprásk stejná, středový tunel také, takže žádné překvapení. Máme tu proto třeba panel klimatizace s dotykovými ploškami, které jsou ale v oblastech pro zvýšení a snížení teploty tvarované, takže se plus minus dají nahmátnout bez většího rozptylování. Poblíž nechybí nastavení intenzity ventilace a spínání ofuku čelního skla nebo výhřevu zadního – možná banalita, ale třeba Golf má i po nedávném faceliftu tyto prvky nalevo od volantu v modulu pro ovládání světel, což je vše, jen ne intuitivní a logické. Tato vrcholná specifikace R-Line dostává automaticky 8“ infotainment Ready2Discover s možností připlatit si přímo v systému za navigaci, my zde ale máme volitelnou vrcholnou verzi Discover Pro s 9,2“ displejem, solidně fungujícím ovládáním hovorovou řečí, prediktivním tempomatem a bezdrátovou konektivitou pro chytrý telefon – za 36.100 Kč nejde o špatnou koupi, nicméně pokud vám jde jen o navigaci, vystačíte si s Apple CarPlay nebo Android Auto i u menšího systému, který je součástí prostředního výbavového stupně Style. Ten má mimochodem pro nastavení hlasitosti kolečko, tady musíte klovat do dotykových plošek. Volkswagen ID.3 po faceliftu má české ceny! Verze s větší baterkou se vyplatí nejen díky dojezdu Ve větším infotainmentu se snadno zorientujete, dlaždice pro volbu nejdůležitějších funkcí a položky v různých menu jsou rozumně veliké, grafika přehledná, systém MIB 3.1 nepadá a po startu nabíhá s rozumnou rychlostí. Obrazovka jako taková má fajnové rozlišení, na rozdíl od výstupu z parkovací kamery. Alespoň že ta slušně funguje v horších světelných podmínkách. Příjemným společníkem je digitální přístrojový štít ve své vrcholné příplatkové (+8600 Kč) podobě s úhlopříčkou 10,25 palce. V něm si můžete nastavit několik stylů grafiky, od konzervativních kulatých budíků přes modernější zobrazení až po šikovnou navigační mapu po celé ploše. Ovládání na volantu je pak v klasickém střihu s normálními tlačítky a ne dotykovými ploškami, jako tomu bývalo a stále ještě je u jiných Volkswagenů. Obecně vzato se za volantem sedí příjemně, pokud nejste extra vysocí či širocí. Sedačky mají tvarování na sedáku i opěradle, manuální nastavení v dostatečném rozsahu (opěradlo kolečkem), takže vhodnou pozici najdete raz dva. Ovládací prvky jsou na dosah rukou, stejně tak odkládací prostory. Kapsy ve dveřích mají rozumnou velikost, před voličem automatické převodovky se nachází odkládací polička s dvěma USB-C porty a volitelným indukčním nabíjením telefonu. To je zde přítomno v rámci zvýhodněného balíčku Winter Comfort společně s výhřevem předních sedadel a bezklíčovým přístupem, nyní tyto tři prvky stojí 16.000 Kč místo původních 20.900 Kč. Nový Volkswagen T-Cross dorazil do českého konfigurátoru. Toto je základ za rozumnou cenu Pro cestující vzadu je situace i přes kompaktní půdorys dosti příznivá. Limitujícím faktorem je zde samozřejmě šířka v ramenou, takže dva dospělé sem pohodlně posadíte do širokých tvarovaných segmentů lavice po stranách vozu. Nad hlavou je tu slušné množství místa, střecha se začíná svažovat až za hlavovými opěrkami, a s prostorem pro nohy to také není marné. Potěší i rozumná výška sedáku nad podlahou. Pochvalu si pak zaslouží dva USB-C konektory na konci středového tunelu, což nebývá zvykem ani u dospělejších aut, zde navíc už v základní výbavě. Kufr nabídne až 440 litrů v případě, že uložíte podlahu do spodní polohy. V horní poloze je pak v lepší poloze vůči nakládací hraně a navazuje na sklopená opěradla, byť ta nejdou složit do úplné roviny. V zavazadelníku najdete šikovný hranatý půdorys, mezi podběhy má metr plus dva milimetry. Pod podlahou pak najdeme dojezdové rezervní kolo – automaticky a bez příplatku už od vstupní výbavy Life. Chválíme!

Pokračování 2 / 3 Jízda: Svižně ano, pohodlně jen napůl Z hlediska pohonu ve vztahu k výbavě poskytuje Taigo vstřícné odstupňování. Základní provedení Life můžete dostat s litrovým TSI, a to buď se 70 kW a manuálním pětikvaltem nebo 81 kW a možností vybrat si mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovým automatem DSG (+49.000 Kč). Vyšší výbavy Style a R-Line pak získáte s tříválcovým litrem o 81 kW s manuálem nebo automatem, vrchol představuje čtyřválcová 1.5 TSI se 110 kW, dostupná se sedmistupňovým DSG. A tu máme i v našem testovacím exempláři. Na vůz této velikosti a přepravní kapacity stačí s rezervou, pružnost v nižších i vyšších rychlostech je zcela v pořádku a asi nikdy vám nepřijde, že by vůz působil dýchavičně. DSG řadí bez cukání, motor nedusí v nízkých otáčkách a nenechává zbytečně řvát v těch vysokých, stop/start také funguje s rozumnou rychlostí. A pokud by vás obtěžoval, dá se vypnout klasickým tlačítkem na středovém tunelu. Nový Volkswagen Golf přišel o neprávem vysmívaný motor. Bez tankování vydrží déle než řidič Spotřeba sice běžně nedosahuje deklarovaných méně než šesti litrů na sto kilometrů, ale i s typickými plus minus sedmi v kombinovaném provozu se dá žít, čtyřicetilitrová nádrž je zcela adekvátní. Srdnatějšímu tempu se čtyřválcové Taigo nebrání, v zatáčkách si pomáhá elektronickou „uzávěrkou diferenciálu“ XDS (součást výbavy R-Line) a jeho čumák míří do zatáček s ochotou a bez větších sklonů k nedotáčivosti. V tomto případě ale zábavnějšímu svezení (alespoň na našich silnicích) trochu brání trošku uskákaná zadní náprava s torzní příčkou, která ve vyšších rychlostech a zřejmě i díky příplatkovým 18“ kolům postupně přestává stíhat. Jisté klepání zažijí i cestující na zadních sedačkách při běžném cestování, možná by proto bylo vhodnější volit střídmější výbavu s menšími disky. Máme tu i volbu jízdních režimů, od Eco přes Normal až po Sport s možností nastavit si i individuální konfiguraci v oblastech řízení, pohonu, adaptivního tempomatu a klimatizace – valného využití nemá, jde více méně o kosmetiku. TEST Volkswagen Taigo 1.5 TSI DSG R-Line: Vydařená brazilská přihrávka Co ale oceníte do čeho se rozhodně vyplatí investovat, ať už volbou stupně výbavy nebo individuálně: Asistenti a světla. Za systém Travel Assist i s adaptivním tempomatem připlácíte u základního stupně Life mrzkých 17.900 Kč, u Style a R-Line je automaticky a v kombinaci s automatickou převodovkou funguje i do úplného zastavení a rychlostech do 210 km/h. Stejně jako u jiných koncernových vozů pracuje prakticky bez chyb a hlavně delší cesty významně zpříjemňuje společně s vedením v jízdním pruhu. Pokud si přidáte navigaci Discover Pro, do hry se přidá i prediktivní tempomat, který vám na zvolené trase sám upraví rychlost třeba když se blíží sjezd z dálnice. K pohodlnému cestování pak značně přispívají i LED Matrix světlomety (+32.800 Kč) s dynamickou regulací, které bez škobrtnutí vykrývají ostatní vozidla ve vašem směru i protisměru. Příplatek je to sice celkem tučný, ale velmi užitečný a získáváte k němu i LED podsvícení lamely mezi světly a extra vnější osvětlení.

Pokračování 3 / 3 Verdikt: Lepší, když utrácíte méně Mít v nabídce tři velikostně podobné modely sice může z dálky vypadat jako recept na kanibalizaci či zmatek, ale každé „T“ si alespoň dle prodejních statistik Svazu dovozců automobilů svou pozici obhájí – vloni Taigo zaujalo 783 zákazníků, T-Roc 636 a T-Cross 682. Tak jak stojí a leží je Taigo šikovně veliké auto do města i na okresku, příjemně se s ním parkuje, už v základu má velmi solidní výbavu a také nabídne rozumnou praktičnost v kufru i po stránce lidské přepravní kapacity. Výsledná cena skoro 900 tisíc u tohoto kousku je sice extrém, ale berme v potaz, že je v „plné palbě“ z hlediska pohonu i příplatků – pak si užijete dospělé jízdní asistenty i výrazný styl. Nicméně právě v případě, kdy sáhnete po vrcholné specifikaci vás bude možná mrzet, že uvnitř navzdory dobrému zpracování prosvítají z hlediska materiálů některé prvky v duchu základních verzí á la Polo, a na 18“ kolech není jízdní komfort úplně optimální. Rada tedy zní: Buďte skromnější, budete spokojenější. Volkswagen Taigo: Souhrn cen Základní cena vozidla 560.900 Kč (1.0 TSI Life/70 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 750.900 Kč (1.5 TSI R-Line/110 kW) Cena testovaného vozidla 898.900 Kč (1.5 TSI R-Line/110 kW) Technické údaje: Volkswagen Taigo Rok • stupeň výbavy 2024 • R-Line Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 498 cm3 Nejvyšší výkon 110 kW (150 koní) Nejvyšší výkon při otáčkách 5 000 ot/min Nejvyšší krouticí moment 250 Nm při 1 500 až 3 500 ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 8,3 s Nejvyšší rychlost 212 km/h Převodovka: způsob řazení • počet stupňů dvouspojková • 7 stupňů Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 440 l • 1 222 l Objem palivové nádrže 40 l Hmotnost: provozní • celková 1 304 kg • 1 750 kg Prům. spotřeba: komb. 5,1 l/100 km Rozvor náprav 2 554 mm Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 531 mm • 1 516 mm Rozměry: délka × šířka × výška 4 271 × 1 757 × 1 515 mm Základní výbava: Ambientní osvětlení bílé, Asistent pro rozjezd do kopce, Automatická klimatizace Climatronic, 2zónová teplotní regulace, Automatický spínač světlometů, Oddělené LED denní svícení, Funkce Coming Home a Leaving Home, Bederní opěrky vpředu, Bezpečnostní opěrky hlavy vpředu, Boční airbagy vpředu, hlavové airbagy s centrálním airbagem mezi sedadly řidiče a spolujezdce, Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, Čelní sklo tepelně izolující, reflektující infračervené záření, Dekor Grey Anodized Matte, Dešťový senzor, Digitální radiopřijímač (DAB+), Elektrické ovládání oken, Elektronický imobilizér, Elektronický stabilizační systém ESP včetně ABS, ASR, EDL, EDTC, Funkce start/stop, Chromové provedení ovládacích prvků rádia, hlavice řadící páky a vnitřních klik dveří, ISOFIX, Jednotónový klakson, Komfortně sportovní sedadla vpředu, Kotoučové brzdy vpředu, Kotoučové brzdy vzadu, LED osvětlení prostoru pro nohy, LED zadní světla, Light Assist, Longlife režim, Make-up zrcátka ve slunečních clonách s osvětlením, Mlhové světlomety, Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu, Osvětlení zavazadlového prostoru, Paket Světla a výhled, Parkovací senzory Parkpilot, Pedály z ušlechtilé oceli, Podélné střešní nosiče černé, Prodloužená záruka 3 roky/90.000 km, Promítání abstraktního loga na vozovku z vnějších zpětných zrcátek, Přední sedadla výškově nastavitelná, Příprava na We Connect a We Connect Plus, Regulace dosahu dálkových světel, Rezervní kolo dojezdové, Roof Pack, Rozpoznávání dopravních značek, Rukojeť ruční brzdy v kůži, Sloupek řízení vertikálně a horizontálně nastavitelný (manuálně), Stěrač předního a zadního skla s intervalovým spínačem, Středová loketní opěrka vpředu s odkládacím prostorem nastavitelná, Systém rozpoznání chodců a cyklistů, Systém sledování únavy řidiče, Telefonní rozhraní bluetooth, Textilní koberečky vpředu a vzadu, Tísňové volání, Travel Assist vč. ACC, Lane Assist, Front Assist s autonomním nouzovým bržděním, ACC - automatická regulace odstupu, Ukazatel stavu nádržky ostřikovačů, USB-C port 2x vpředu, 2x USB-C port pro nabíjení vzadu, Varování nezapnutých bezpečnostních pásů, Vnější zpětná zrcátka el. sklopná, Vnitřní zpětné zrcátko s automat. clonou, Volba režimu jízdy, Výstražný trojúhelník, Zadní mlhové světlo, Zadní sedadlo nedělené opěradlo dělené, Zpětná kamera Příplatková výbava: Digital Cockpit Pro (8600 Kč), Soundsystem beats® (15.400 Kč), Asistenční paket (14.000 Kč), LED Matrix světlomety (32.800 Kč), Akční paket Winter Comfort (16.000 Kč), Navigace Discover Pro (36.100 Kč)