TEST Volkswagen T-Roc R: Je libo kapesní 300koňovou raketku?

Teprve uvnitř přijdete na to, že máte co dočinění s vlastně docela normálním SUV, které v porovnání s běžnými verzemi moc nevybočuje. Hlavní dekor přístrojovky a středové konzole je za příplatek modrý (ve standardu je černý), sportovní tříramenný volant znáte z Volkswagenů R-Line, a dokonce ani digitální přístrojový štít až na malé „R“ dole uprostřed nenapovídá nic o tom, že tenhle prcek umí rozpoutat peklo.

Je to fajn a upřímně i docela hezké auto, najednou už ale máte větší strach parkovat kolmo k obrubníku, dáváte si většího majzla při výjezdech z podzemních garáží, abyste si hned neporyli ta krásná 19palcová kola a tak dále. Přitom jsou to právě vozy SUV, které by v porovnání s nízkými hatchbacky a kombíky měly být houževnatější a připravenější na ruch velkoměst. Tím se dostávám k ohrané otázce, zda SUV může být sportovní. A jestli bychom vůbec takové auto měli chtít i z jiného důvodu, než že jde o aktuální trend. No, uvidíme.

No napadlo by vás, že vznikne kompaktní SUV Audi s pětiválcem o výkonu 400 koní , které umí až 280 km/h? Nebo že roli legendárního Volkswagenu Beetle jednoho dne převezme SUV, o kterém před pár lety vůbec nikdo nevěděl? Mluvím o Volkswagenu T-Roc, který může mít podobu beránka, vlka, a dokonce i bohéma, který pro vás ztratí „hlavu“ , kdykoliv si řeknete. Nemá smysl se ptát, zda je to tak správně, či nikoliv. Automobilky vyrábějí to, co lidé chtějí, a hlas velké platící skupiny je silnější než tužby jednotlivců. Jinými slovy: tradice je krásná věc, ale byznys je byznys.

Dnešní doba je plná zajímavých kontrastů. Výrobci automobilů čelí vysokým pokutám za nadlimitní produkci emisí a snaží se nové modely dělat tak čisté, jak to jenom jde. V posledních měsících snad neuběhl týden, kdy bychom nepsali o novém hybridu či elektromobilu, které mají automobilkám vytrhnout trn z paty a pomoci jim budovat image CO 2 neutrálních firem. Dokonce i Subaru chystá elektromobil, a to se celá jeho historie nese ve znamení motorů boxer a symetrického pohonu všech kol.

Bod zlom

Co se vývoje emocí týče, měl jsem to s erkem jako na houpačce. Zvenku „woooow“, uvnitř „OK“, už stačilo jen nastartovat. Pokud si na výstřelky nepotrpíte, nebude tohle auto pro vás. Okamžitě se totiž připomíná, že je více než jenom SUV na velkých kolech a chce, aby to věděli všichni. Akrapovič si zabrblá a bručí, dokud tam nešoupnete déčko a nevyrazíte. Tedy aspoň za předpokladu, že jste minulou jízdu končili s režimem Race, což se mi stávalo pravidelně. V takovém případě o rozpustilé duši vozu víte od prvního metru jízdy, i on se ale musí pořádně zahřát, aby ze sebe vydal to nejlepší.

Volkswagen v podstatě neudělal nic jiného než Cupra se svým prvním modelem Ateca. Se vším všudy naskládal techniku golfu R do jiné karoserie. Platformy jsou totiž stejné, přestože jednodušší infotainment z Volkswagenu Polo (například navigaci nemůžete mít zároveň v digitálním štítu a na středovém displeji) může napovídat opak. Němci ani neupravovali výstupní parametry dvoulitru TSI, který má stále krásně kulatých 300 koní (221 kW) a točivý moment 400 N.m v rozmezí 2000 až 5200 otáček za minutu.

T-Roc R není nějak zvlášť lehký. Kvůli čtyřkolce, automatu a dvoulitru pod kapotou váží bez řidiče 1575 kilo, což je o 60 kilo více standardní Volkswagen Golf R a o 15 kilo méně než verze Variant. Přesto umí zrychlit z nuly na stovku za 4,8 sekundy, což je podle očekávání na pomezí golfů R (4,7 sekundy) a R Variant (4,9 sekundy). Všechna tato auta umějí s prstem v nose maximálky 250 km/h.

Není pochyb o tom, že je Volkswagen T-Roc R velice rychlý. Rozhodně rychlejší, než jsme loni v lednu, kdy dorazila na trh běžná verze, očekávali. Jenže v minulosti jsem se několikrát přesvědčil o tom, že samotná rychlost není čistě ve vztahu k řidičskému zážitku tak důležitá. Bavil jsem se v upu! GTI i Suzuki Swift Sport, a to jsou auta s malým výkonem a cenou hluboko pod půl milionu korun. Teď neřeším praktičnost, chci se bavit.

Co by kdyby?

Pro začátek to vypadá dobře. Moje pubertální osobnost chrochtá blahem, protože motor v závodním režimu bručí, zní naštvaně a dává o sobě pod plynem pořádně vědět nejenom uvnitř, ale hlavně venku. Přece aby vás všichni slyšeli. Hrát si s plynem a manuálně podřazovat, abyste probudili kanón jménem Akrapovič, můžete donekonečna, protože je to fakt sranda, jste-li naladěni na stejnou vlnu jako samotné auto.

Stejně tak vás bude bavit divadlo při využití launch control, kdy se vás bude rozverný t-roc nejdřív snažit silným lineárním zátahem propasírovat opěradly až na zadní sedačky, aby následně katapultoval to, co z vás zbylo, zase dopředu pod silou ostřeji naladěných brzd. Jasně, je to trochu nešetrné k technice a stylem brzda-plyn se rozlučte s rozumnou spotřebou. Pojedete za třináct, čtrnáct, klidně i patnáct litrů „osmadevadesátky“ na sto kilometrů. Ale je to jedno. Hrajete si a tohle všechno k tomu patří.

Jiné to je ve chvíli, kdy začnete o novém erku uvažovat jako o sportovním autě. Je rychlé v přímce i v zatáčkách, řízení je hezky přímé a s přiměřenou zpětnou vazbou, celek se chová čitelně a nesplaší se pod rukama, i když zimní pneumatiky potenciál sportovního podvozku s adaptivními tlumiči (DCC za příplatek 19.700 Kč, součástí je i řízení s progresivním převodem) trochu omezovaly. Jste-li odvážnější, můžete vypnout ESP, přestože to pro bezpečné sklouznutí na sněhu není úplně potřeba. Problémem je ale sedmistupňová skříň DSG, která se chová naprosto stejně jako v Cupře Ateca.

Jejímu softwaru je jasné, že nebudete blbnout věčně. Snaha držet co nejnižší otáčky při ustálené jízdě se pak dá vyřešit přepnutím skříně do sportovního režimu. Prodleva při kickdownu mi ale nevadí tak jako fakt, že si nikdy nebudete moci dělat to, co chcete. Skříň sice má manuální režim, jakmile ale ručička otáčkoměru vyrazí vstříc rudému poli, automat tam stejně šoupne vyšší kvalt. A když vyjíždíte ze zatáčky pod plným plynem, klidně zase podřadí, aby se ve vteřině opakovala situace popisovaná v předchozí větě.

Možná vám to nepřijde jako taková hrůza a řeknete si, že se nebavíme o závoďáku, jenže tahle svéhlavost automatu řidiče vyvádí z koncentrace a připomíná, že on není ten, kdo si může něco diktovat. Pochopil bych, kdyby se takhle převodovka chovala v režimech Eco, Normal a Comfort, ale proč musí do řízení kecat i v módu Race, ve kterém dovoluje vypnout stabilizaci? Nabízí se zvolat, že manuál by tenhle problém vyřešil, jenže takové auto by si nikdo nekoupil. Není to Mazda MX-5 nebo Suzuki Swift Sport. V jádru je to pořád SUV, u kterého se drtivá většina majitelů řazení ráda vzdá. Včetně mě.

Pak je ale otázkou, co s takovým autem na denní bázi. V podstatě nic zvláštního, protože se chová jako kterýkoliv jiný t-roc na velkých kolech. V módech Eco, Normal a Comfort nejsou motor ani výfuk téměř slyšet, takže v pohodě zvládnete i dlouhé přesuny, aniž by vám po pár stovkách kilometrů třeštila hlava. T-Roc nikdy nebyl úplně měkká houpačka, takže ani od erka to nečekejte. Je tvrdší a rozbité české okresky mu moc nevoní. Kdybyste ale do něj posadili někoho, komu je jeho ostrá stránka ukradená, nebude protestovat do chvíle, než zjistí, kolik tahle věc vlastně žere.

Spotřebu při divokém stylu jsem už zmiňoval, ani při ryze ekonomickém zacházení se mi ale nepodařilo dostat se pod 9 litrů na sto kilometrů. Během testování jsem ujel 935 km, z toho nějakou stovku Německu, kde se rychlost přehoupla přes 220 km/h. Vzhledem k provozu a „umění“ Němců jezdit v levém pruhu, i když je pravý prázdný, asi tak dvakrát. Výsledkem všeho byla spotřeba 11,1 l/100 km, což shodou okolností odpovídá mému týdennímu průměru s Volkswagene Touareg 3.0 TSI o výkonu 250 kW (340 koní).

Moc? Málo? Nebo tak akorát? T-Roc je sice kompaktní, ale pořád SUV s velkou čelní plochou a většími jízdními odpory. Zpomaluje, i když jej z kopce pustíte na neutrál. Přitom golf se stejným motorem, převodovkou a pohonem všech kol umí v pohodě jezdit za sedm litrů. Hřát na srdci nás tak může leda fakt, že tohle není náhradou za erkový golf, ale doplněním řady. Možnost volby tady proto pořád je. Respektive bude, až se ukáže Volkswagen Golf R osmé generace.