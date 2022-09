TEST Volkswagen T-Roc R 2.0 TSI 4Motion: Vzpomínka na sedmičkový Golf R s koncertem od Akrapoviče

S Volkswagenem, na kterém je písmeno R, nejde moc šlápnout vedle. Všechno to jsou velmi zajímavé vozy. Mají ale svou cenu, a T-Roc by vlastně ještě mohl být zábavnější.

Radosti Výbušný motor Solidní spotřeba Atraktivní zvuk Starosti Vysoká cena Dotykové ovládání na volantu Manýry DSG převodovky 7 /10 Sportovní crossover Volkswagen T-Roc R, tedy pokud už jste tedy přistoupili na to, že taková kategorie aut vůbec existuje, se svezl na nedávné vlně modernizace celé modelové řady. Prošel tedy stejným omlazením jako klasická verze i Cabriolet. Čeho všeho se modernizace u R dotkla, a jak si vlastně T-Roc R stojí v porovnání s ostatními vozy z této rodiny? Volkswagen Tiguan R je skvělý, až mě samotného překvapilo, jak fajn rodinné SUV s dynamickými schopnostmi to je. Volkswagen Arteon R je na tom za mě dost podobně, no a Honza si zase nemohl vynachválit Golf R. Obecně tak můžeme říct, že rodina modelů R je velmi povedená, i když bohužel poněkud dražší na pořízení. T-Roc R před faceliftem jsme také testovali a líbil se nám. Samozřejmě, že naskládat techniku Golfu R do vyššího auta se stejnými základy není žádný kumšt, ale když to fungovalo… Co je nového Základní proporce auta jsou stejné, i nadále mu modrá pro modely R mimořádně sluší a chlubí se kontrastní černou střechou. Přední maska má nový motiv a logo, nárazníky jsou decentně upravené a přední světlomety a zadní svítilny mají novou grafiku. Přední diodové světlomety lze nyní povýšit na systém Matrix IQ.Light s funkcí vykrývání protijedoucích vozidel. Funguje velmi dobře a účinek světlometů je skvělý. TEST Ford Focus ST X (206 kW): Pořád dokonalý hot-hatch pro rošťáky? Mnohem více než exteriér se změnil interiér. Ovládání klimatizace pomocí otočných ovladačů je pryč, T-Roc dostal digitální panel známý z jiných modelů. Dotykových ploch naštěstí není moc a jsou velké, takže ovládání neodvádí tolik pozornosti, ale tlačítka byla přeci jen lepší. Infotainment už není zapuštěný do palubní desky, ale vystupuje z ní ven. Ve výhledu z vozu naštěstí nepřekáží. R má navíc možnost sportovních zobrazení - sledování teplot, přetížení, apod. Před řidičem je dobře čitelný digitální přístrojový štít s několika konfiguracemi včetně dobře čitelné navigace. Digitální štít je nyní standardem. Hlavním tahounem je ale skvělý volant s perforovanou kůží v oblasti úchopu. Sám o sobě je vynikající, bohužel i na něm najdete dotykové ovládání, které vůbec není dobré. Dotykové plochy se velmi snadno upatlají a ty krajní jsou moc blízko věnce. Běžně se mi stávalo, že jsem si během ježdění po okresních silnicích zapínal a vypínal vyhřívání volantu. Snad se tohle s další životní etapou předělá. TEST Cupra Formentor VZ5 (287 kW): Španělovi narostly koule, ale neukáže je každému Velkou pochvalu si ale zaslouží velká pádla pod volantem. Sedadla s vyšším bočním vedením jsou solidní, nepozdávala se mi jen grafika struktury karbonu na určitých částech, ale příplatkové čalounění kůží Nappa je jinak povedené. Úplné sportovní skořepiny to samozřejmě nejsou, sedáky jsou poměrně velkorysé, ale trochu vyšší boční vedení svůj účel jakž takž plní. S prostorem na palubě platí to samé co u klasického T-Rocu. Vpředu problém není, vzadu je ale trochu menší vstupní otvor a vyšší postavy budou mít problém s místem pro kolena.

Vzpomínka na sedmičku První mínus je hned jasné. T-Roc R má totiž vnitřnosti vlastně pořád stejné, protože stojí na sedmé generaci golfu, zatímco golf mu utekl osmou generací a posunul se úplně jinam. U Tiguanu R a Arteonu R se sice v poslední době základy taky neměnily, ale jízdně to jsou mnohem dospělejší auta. Nový Golf R má 320 koní a režimy pro driftování a jízdu po Nürburgringu. T-Roc R má pořád 300 koní a Haldex. Z toho důvodu působí v porovnání s dalšími modely R trochu... staře. Pomalý ale rozhodně není. Přeplňovaný dvoulitr dosáhne maxima točivého momentu 400 N.m už od dvou tisíc otáček a budu to psát už snad posté, ale motor EA888 je krásně točivá mrcha bez hluchých míst, u které určitě nepocítíte lítost nad protankovanými penězi. Hezky se sbírá z nízkých otáček, má mohutný střed a zvukově podmanivou špičku. Spotřebu si i u této karoserie pohlídáte pod devíti litry a v plném tempu se budete pohybovat okolo patnácti. TEST Alpine A110 S (221 kW): Krásná rozlučka s érou, ze které se nám nechce S rafičkou na otáčkoměru za číslem 5 budete navíc odměněni i krásným barytonem ze dvou dvojitých koncovek výfuků Akrapovič, které tu naštěstí nejsou jen od toho, aby se z nich při podřazování ve středních otáčkách střílelo do okolí, což je oblíbená kratochvíle dnešních mladíků. Je však na zvážení každého, jestli vám toto větší vtáhnutí do děje stojí za příplatek devadesát tisíc korun. Bez otevřených klapek ale žádný bordel nedělá. Projev motoru vám ale může zkazit převodovka, zde je velmi známé dvouspojkové DSG se sedmi stupni, které bohužel má své manýry. Rozjezdy mohou být trhavé a s určitou prodlevou tahu. Se zapnutým systémem start/stop je to pak o poznání horší. V automatickém režimu třeba při předjíždění pak není tak pohotová, jak byste od auta podobného ražení čekali. Lepší je pomoct si pádly pod volantem. TEST Audi RS 3 2.5 TFSI quattro: Letos jsem nic lepšího neřídil. Přitom stačilo udělat pár kroků zpět Pneumatiky Hankook Ventus S1 Evo2 jsou dobrou volbou, T-Roc R obouvá velikost 235/40 R19 a i na mokru máte zajištěný dostatek gripu. T-Rocu R zůstává možnost adaptivního podvozku DCC, u kterého je změkčení nebo naopak ztuhnutí tlumičů v závislosti na jízdním režimu znatelné. Režim Comfort je skutečně komfortní a ani příplatkové devatenáctky nepřenáší do kabiny ostré rány. V režimu Race ztvrdne nejen podvozek, ale zostří se reakce na plynový pedál i chování převodovky. R má vpředu zavěšení McPherson a vzadu víceprvkové. Auto je za každou cenu efektivní, velmi tuhé a nenechá se vláčně a zábavně tahat po silnici. K tomu se hodí třeba Ford Puma ST. I s vypnutou stabilizací se T-Roc drží zuby nehty a spíše než k přetáčivosti má v krajních situacích sklony k nedotáčivosti. Neutrálnímu chování přispívá nejen pohon všech kol, ale přibržďování kol XDS. Jako zábavné SUV bych ho tedy neoznačil, je ale velmi rychlé a precizní. TEST BMW M240i xDrive: Proč jste mu to udělali? Mohlo být fantastické! Řízení má příjemně strmý převod a v rámci kategorie mu nelze moc vytýkat. Jde zlehka a posilovač má proměnlivý účinek. Ani na mokré silnici se auto nechce nechat vyvést z rovnováhy. Na suchu zase v ostřejších zatáčkách bez náznaku nervozity krásně vykrouží oblouk a nástup nedotáčivosti ve vyšších rychlostech je pozvolný, takže můžete v klidu jen ubrat plyn a nechat si auto zase stočit zpět do stopy. Cena Jako u všech Volkswagenů s označením R, tak i zde to bude trochu bolet. Volkswagen T-Roc R stojí 1.266.900 Kč. To je opravdu hodně peněz, když vezmeme v potaz, že hravější Hyundai Kona N se vejde do milionu, i když jí chybí čtyřkolka. Tohle výbavou naložené auto pak stálo dokonce 1,6 milionu. To není moc příjemné. Pravda, nic nám na palubě nechybělo a nové možnosti výbavy jsou fajn. Můžete mít třeba IQ.Drive Travel Assist, což je inteligentní adaptivní tempomat, asistent změny jízdního pruhu nebo pokročilý parkovací asistent, který nyní umí zaparkovat také popředu na příčná parkovací místa a vyjet z míst orientovaných paralelně s vozovkou. TEST Cupra Formentor 1.5 TSI/110 kW DSG: Hřebíček uhozený na hlavičku. I s nejslabším motorem! Nicméně opět připomenu, že pokud opravdu chcete SUV se sportovními ambicemi, kupte si Cupru Formentor, která se stejným motorem naladěným na 310 koní vyjde na 1,45 milionu korun. A naházejte si do ní skořepiny Cup, brzdy Brembo, panoramatické okno, Matrix LED světlomety, tunu další výbavy, černo-měděná kola a klidně červený lak s puntíkama, a stejně bude stát 1,7 milionu.