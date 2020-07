Když si kupujete kabriolet, nemůžete čekat stejnou užitnou hodnotu jako u výchozího provedení. Otevřený t-roc je pro čtyři osoby místo pěti, a přestože má lehkou plátěnou střechu, v porovnání s běžným t-rocem přibral dva metráky. Střecha se nesklápí do kufru, ale za zadní sedadla, takže odpadla nutnost šachovat s plastovým krytem v kufru třeba jako u zmíněného BMW 2 Cabrio . Pohyb střechy má na starosti elektrohydraulický systém, stažení zabere 9 sekundy a jde to i za jízdy do rychlosti 30 km/h.

Pokud vás napadá, že dostat se s cenou přes milion nebude problém, máte pravdu. Vůz, který vidíte na fotkách, stojí 1.063.800 Kč. Za SUV s tvrdými plasty uvnitř je to raketa, s ohledem na konkurenci si to však Volkswagen může dovolit. Na českém trhu totiž žádné jiné podobné auto nenajdete, navíc je to za plně vybavený kousek stále asi o čtvrtinu méně, než za kolik se u nás koncem roku 2015 prodával Range Rover Evoque Convertible. Pokud se poohlédnu pouze po kabrioletech, najdete do milionu Mini One Cabrio s tříválcem za 612.306 Kč a BMW 218i Cabrio (100 kW) za nejméně 948.991 Kč.

Musíte pak ale počítat s tím, že takový kabriolet hodně leze do peněz. V současnosti jej seženete jen s patnáctistovkou TSI, protože základní litrové TSI projde emisní úpravou, o které jsme informovali již dříve . Výroba kabrioletu s tímto motorem začne na přelomu října a listopadu, místo 85 kW bude mít 81 kW a základní cena by se měla pohybovat lehce na sedmi sty tisíci. Naproti tomu zkoušená patnáctistovka se 110 kW začíná na 748.900 korunách (Style, manuální převodovka) a v případě verze R-Line s DSG se bavíme už o 886.900 korunách.

I to je možná jeden z důvodů, proč na sebe T-Roc Cabriolet strhává v ulicích snad veškerou pozornost . Ruku v ruce s tím jde fakt, že se nám do testu dostal vůbec první kousek na českých značkách, takže do té doby vlastně skoro nikdo neměl možnost vidět tohle auto s českými značkami na českých silnicích. Dost pomohl i fakt, že vyfiknutější už ani být nemohlo. Linie R-Line představuje vrchol nabídky, za 19palcová kola se připlácí přes třicet tisíc a připlatit si můžete i za takové drobnosti, jako jsou lišty okolo oken, kryty vnějších zpětných zrcátek a zadní spoiler v černé barvě. Jsou to detaily, ale utvářejí celkový dojem.

Je to zkrátka taková pouliční směska, která svým způsobem navazuje tam, kde skončil Volkswagen Beetle , jen v novém pojetí. Poslední brouk vznikl ve spoustě verzí včetně kabrioletu, ostrého GSR limitovaného počtem vyrobených kusů, a také ve verzi Dune , která měla robustnější vnější vzhled daný množstvím ochranných plastů. Byl to vůz pro nadšence, ne volba z rozumu. T-Roc je přinejmenším ve verzích R a Cabriolet úplně stejný, jen nakreslený podle trendů dnešní doby.

Svět se mění a s ním i automobilový trh. Zatímco dříve bylo normální mít v kompaktním segmentu kabriolet, dnes už tomu tak není. Jsou to samé crossovery, SUV a o dříve tradiční vozy není zájem. Stejně tak platí, že se v minulosti dostalo do prodeje několik projektů, které jednoduše přišly moc brzo a nebyly pochopeny. Jmenovitě třeba mnou často omílaný Pontiac Aztek , praotec dnes tolik oblíbených SUV-kupé. Nebo Nissan Murano a Range Rover Evoque ve verzi kabrio . Tato otevřená SUV jsou už minulostí, jejich duch však znova ožil v hlavách lidí z Volkswagenu.

Sázka na jistotu se vyplatí

Pro Volkswagen T-Roc Cabriolet nikdy nebyl naftový motor v plánu, natož pak pohon všech kol, který u stylovky tak nějak postrádá smysl. A vzhledem k tomu, jak se v současnosti má situace ohledně litrového tříválce, nemáte až do podzimu jinou možnost než sáhnout po patnáctistovce TSI s výkonem 110 kW a točivým momentem 250 N.m. Vybrat si můžete pouze převodovku, osobně si ale říkám, že když už kabriolet, tak s automatem.

Evidentně je stejného názoru i většina lidí, kteří si vůz objednali na českém trhu. Právě kombinace motoru 1.5 TSI, převodovky DSG a linie R-Line se totiž prodává nejvíce. Vůz k nám dorazil jen s pár stovkami kilometrů na počítadle, choval se ale naprosto stejně jako všechny ostatní t-rocy 1.5 TSI, jaké jsem doposud vyzkoušel. Tichá patnáctistovka není v kombinaci s DSG na rozdíl od golfu mild-hybrid, ale musí si vystačit jen se systémem vypínání válců při jízdě pod nízkou zátěží. Nebýt malé hlášky v přístrojovém štítu, navíc jenom v kartě s aktuální spotřebou, ani bych si nevšimnul, že k něčemu takovému dochází. Zároveň ale zůstal i nešvary v podobě prodlevy a horší citlivosti automatu při rozjezdech, které u golfu s DSG i díky mild-hybridu téměř vymizely.

Od doby, co jsem naposledy řídil kabriolet s platformou MQB, uplynulo už více než šest let. Tenkrát se mi do rukou dostalo Audi A3 Cabriolet a při jízdě se staženou střechou jsem kolikrát až žasnul, jak se mu kroutila karoserie. V zatáčkách jsem měl občas pocit, jako by byl sloupek řízení vyrobený z gumy. O to větší šok pro mě byly první kilometry v otevřeném t-rocu, který jako by snad o střešní nosníky vůbec nepřišel. Karoserie je krásně tuhá, řízení pevné a přesné (R-Line má standardně řízení s progresivním převodem), máte jistotu v tom, co auto dělá a můžete se zaměřit jen na zážitek z jízdy.

Holkám vstup nakázán!

Asi nebudu daleko od pravdy s tvrzením, že T-Roc Cabriolet sluší více holkám než klukům. Ostatně v galerii o tom najdete jeden malý zrzavý důkaz. Absolutně přitom nesejde na tom, jestli korzujete ve městě, užíváte si plynulou jízdu na okreskách nebo jedete jenom pro rohlíky. Střechu jsem stahoval i na pět minut jízdy a prostě si to auto užíval. Pravděpodobně nepřesvědčí ty, kteří na Volkswagen plivou síru, kdekoliv můžou, avšak co se jízdních vlastností týče, objektivně mu jde vyčíst jen máloco.

Jízda bez střechy je při vytažených bočních oknech a se vztyčeným větrolamem snesitelná i v dálničních rychlostech, bez větrolamu a se staženými okny to vydržíte do osmdesátky. Podvozek je tužší a vůz by rozhodně snesl menší kola (linie R-Line má v základu sedmnáctky), v tomto případě se nicméně nebavíme o specifiku otevřené verze, ale Volkswagenu T-Roc obecně. Přesto kabriolet nejezdí stejně jako SUV, to ani nemůže.

Dva metráky hmotnosti navíc jsou na něm znát. Sice se umí rozjet na 205 km/h jako SUV, ale na stovce je o 1,2 sekundy pomaleji. S časem 9,6 sekundy protne stovku jen o půl sekundy rychleji než běžný t-roc s litrovým TSI. Ostatně když na to při předjíždění šlápnete, je znát, že má motor s kabrioletem více práce. Zátah není tak hutný, motor zůstává dlouho ve vyšších otáčkách a je takový „plochý“. Benzinový dvoulitr se 140 kW by kabriu slušel více, na druhou stranu ale musím přiznat, že situací, kdy šel plyn až do podlahy, mnoho nenastalo. Spíše jsem otravné lepiče na nárazník pouštěl před sebe a užíval si svou vlastní klidnou jízdu.

Sympatické je, že ačkoliv dorazilo do testu plně vybavené auto na velkých kolech a s minimálním proběhem, spotřeba nebyla nijak závratná. Nezajetá patnáctistovka si běžně vzala okolo sedmi litrů benzinu na sto kilometrů a při poskakování po městě zhruba o litr více. Ani při plynulé jízdě po okreskách jsem se nedostal pod slibovaných šest litrů, ale vzhledem k tomu, že drtivá většina jízd proběhla se staženou střechou, je mi nějaká desetinka navíc celkem ukradená. Spotřeba není vysoká, ale zcela adekvátní.