TEST Volkswagen T-Cross 1.5 TSI (110 kW): Letí jako píchlá svině, ale není to zbytečně moc?

Radosti Nadprůměrná dynamika Bohatá výbava Kultivovaný motor Starosti Vysoká cena Cukání automatické převodovky Jen průměrný komfort 7 /10

Když Volkswagen T-Cross přišel poprvé na trh, stála základní konfigurace s motorem 1.0 TSI o výkonu 85 kW a s šestistupňovým manuálem 457.900 Kč ve výbavě Life. Na ceny slabšího tříválce s pětikvaltem se teprve čekalo a když k tomu došlo, nebyl rozdíl až tak zásadní - 437.900 Kč. Už tehdy uměl být pěkně drahý, krátce poté jsme totiž testovali verzi s motorem 1.0 TSI, převodovkou DSG a výbavou Style, která i s příplatky vyšla na 660.800 Kč. To se psal rok 2019.

Teď je rok 2024 a Volkswagen T-Cross má facelift. Úplným základem je nyní akční výbava Limited, a to za 449.900 Kč. Máte za to litrový tříválec o výkonu 70 kW s pětistupňovým manuálem. Takže T-Cross vlastně nijak zásadně nezdražil? Ne, jen je nyní k mání chudší výbava s akční nabídkou, protože výbava Life dnes stojí 571.900 Kč, ačkoliv má pár prvků navíc v rámci faceliftu. Nicméně Volkswagen T-Cross umí i po pěti letech stál pod půl milionu korun, jen za to máte chudší výbavu. To jen tak na úvod.

Výkladní skříň

Pořád je to auto do města a na venkov, takže je fajn, že si umí udržet cenu nízko. Právě ale T-Cross umí být také prostředkem pro zářivé barvy, pěkná kola a bohatou výbavu. I proto vidíte na fotografiích exemplář s cenovkou 853.600 Kč. Když se budete držet v konfigurátoru zkrátka, budete za tyhle peníze mít naftového Golfa Variant se solidní výbavou a automatem. Jenže tak už to u maximálních výbav bývá. Takže co všechno má tento výstavní T-Cross?

Vycházíme z výbavy R-Line, to znamená adaptivní tempomat, ambientní osvětlení interiéru, automatickou klimatizaci, černou stropnici, rádio DAB, dešťový senzor, bohaté prosvětlení interiéru diodovými světly, přední a zadní parkovací senzory, výškově nastavitelná přední sedadla, dva USB-C porty vpředu, osmipalcový infotainment nebo zadní parkovací kameru. Takhle je to za 667.900 Kč.

Náš konkrétní kus měl připlacené tažné zařízení, kde je mimochodem po faceliftu zvýšené svislé zatížení z 55 na 75 kg kvůli přepravě elektrokol. Dále pak bezklíčové odemykání, indukční nabíječku telefonů, balíček asistenčních systémů nad rámec standardu, vyhřívaná přední sedadla, lepší infotainment Discover Media nebo Digital Cockpit Pro. Bylo tu vlastně tak nějak všechno, co byste mohli očekávat u auta za skoro devět set tisíc, až tedy na bohatý vnitřní prostor a pořádný kufr.

Jenže i tak by to nebylo tolik peněz, tu největší dardu dělá v naší konfiguraci motor. U verze R-Line je mezi litrovým tříválcem o výkonu 85 kW s manuálem a naším motorem rozdíl 92.000 Kč. Volkswagen T-Cross si totiž i po faceliftu ponechává motor 1.5 TSI, jehož novější verzi s mild-hybridem má pod kapotou třeba základní Škoda Kodiaq. Výkon 110 kW (150 koní) má stejný. Asi je vám jasné, že s tak malým autem musí tento motor pěkně cvičit, ale vážně to stojí za takový příplatek?

Nejdřív si odbydeme ten facelift. O lepší kouli už jsem psal, dále máte lehce pozměněný design, možnost IQ.Light světlometů, nové možnosti barev laku karoserie (ta žlutá je fakt pěkná), digitální přístrojový štít nebo volně stojící infotainment o úhlopříčce 8 palců. T-Cross si i nadále ponechává posuvnou zadní lavici, takže objem zavazadelníku opět závisí na tom, jak mají cestující vzadu dlouhé nohy, pohybuje se od 385 do 455 litrů.