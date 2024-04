TEST Volkswagen Polo GTI edition 25: Všechno nejlepší k vyrobeninám!

Radosti Skvělý motor Každodenní použitelnost Komfortní podvozek Starosti Absence manuální převodovky Chybí samosvor Vyšší cena 8 /10

Volkswagen Polo GTI loni oslavil 25. vyrobeniny. Volkswagen datuje nalepení těchto tří písmen na malý hatchback od roku 1998, ale když se podíváme dále do historie, tak první ostré polo už bylo G40 v roce 1987. Po odstartování plnotučné verze GTI vydržel vůz celých pět generací až do dnešního dne. Pod kapotou se vystřídalo několik motorů, nejmenším z nich byla 1.4 TSI v páté generaci. A dnes? Ne, ani tříválcový hybrid, ani elektřina, ale dvoulitr, pánové…

No ale to bychom se opakovali, však tohle auto už moc dobře známe. Teď jde o to, že Volkswagen vydal speciální edici oslavující zmíněné čtvrtstoletiny. Cena je vyšší než u standardního modelu, zatímco základ vyjde na 798.900 Kč, verze zvaná edition 25 na 845.900 Kč. No a já se tak ptám - je ta cena navíc jen za samolepku?

Je to jen na oko

Polo GTI edition 25 se na první pohled liší šedou barvou laku karoserie, titanově černou v interiéru a 18palcovými koly. Běžné GTI je bílé na sedmnáctkách. Takhle standardní GTI vypadat nemůže ani po příplatcích, protože v nabídce (aktuálně) nemá šedou Ascot a chybí i osmnáctky Adelaide, které má edition 25 od golfu. Spodní část karoserie pak zdobí samolepka se vzorem a číslem 25. Vůz má také černou střechu a kryty zrcátek.

Takže ano, je to jen na oko, ale skutečně se to nějak zajímavě liší. Z výbavy navíc pak lze zmínit ještě zatmavená okna vzadu, což je v rámci příplatku Roof Pack dohromady se zmíněnou tmavou střechou a černými kryty zrcátek. V interiéru vás asi nejvíce potěší nová sedadla s vyšším bočním vedením a perforovanou kůží Savona 2.0. Jsou to vlastně ta samá sedadla jako v základu, jen se liší tou kůží.

Interiér zdobí tmavé dekory, místo kontrastní stříbrné jako u standardu. Mnohem více tak u edition 25 pronikne kontrastní červené prošívání a plastové rámečky, kterých je tu požehnaně. Tak to vidíte, když to všechno sečteme, není edition 25 jen samolepka a tučná přirážka, ale skutečně to něco znamená. Po mechanické stránce se však nezměnilo nic, což bylo očekávatelné.

Standardní výbava modelu zahrnuje světlomety IQ.Light Matrix LED, multifunkční volant s pádly pro řazení, adaptivní tempomat, třetí generaci infotainmentu MIB, parkovací senzory a spoustu dalších věcí, které vám ulehčují život. Náš kousek měl připlacené položky jako vyhřívání předních sedadel, zpětnou parkovací kameru, navigaci Discover Pro nebo asistenční paket. Ono se to pak samozřejmě všechno nasčítá, ale o tom až později.