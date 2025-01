TEST Volkswagen Passat 1.5 TSI eHybrid: Svoboda i s kabelem, ale ne bez kompromisů

Radosti Vysoký dojezd na elektřinu Kultivovaná a tichá jízda Hodnotný vnitřek Starosti Plug-in ukousl velkou část kufru Ovládání klimatizace a hlasitosti ploškami 8 /10

Historie Volkswagenu Passat se píše již od roku 1973 a je fakt, že když chtěl někdo solidní služebák nebo velkoryse pojaté rodinné auto, nebývalo zvykem sahat po konkurenci. Teď zde máme devátou generaci s důležitou změnou – k dostání je pouze kombi. Vyrábí se v Bratislavě po boku aktuální Škody Superb, což dosti jasně naznačuje, kdo bude jeho hlavním konkurentem.

Oproti minulé generaci narostla celková délka, podstatnější je však prodloužení rozvoru o pět centimetrů na celkových 2841 mm, což poznáte hlavně uvnitř. Design je konzervativní, důstojný a zaměřený na aerodynamickou efektivitu – součinitel odporu klesl z 0,31 na 0,25. Vnějšek rozhodně neprovokuje a v této stříbrné metalíze je auto na parkovišti takřka přehlédnutelné.

Když ale vůz začnete zkoumat blíže, umí nabídnout pár pěkných detailů – třeba zajímavou grafiku zadních světel ve formě světelného pásu, rovněž pěkný světelný podpis vpředu i s osvícenou částí masky, hezky tvarované nádechy v předním nárazníku pro směrování vzduchu. U testované plug-in hybridní verze najdeme klapku s nabíjecí zdířkou u levého předního blatníku.

Interiér: Spousta místa, až na kufr

Pojďme se usadit za volant. Jde to snadno a po pár chvilkách zjistíte, že v příplatkových sedadlech ErgoActive Plus s perforovaným koženým čalouněním (příplatek 29.400 Kč) snadno strávíte dlouhé a dlouhé hodiny, aniž by vás bolelo tělo. Nastavit se dají ve velkém rozsahu, disponují kromě vyhřívání také chlazením a masážemi a mají příjemné boční vedení v oblasti steheni trupu.

Pohled na palubní desku vám nezpůsobí žádný šok, kromě dekorativního panelu před spolujezdcem nijak nevybočuje z aktuálního přístupu Volkswagenu se všemi plusy a mínusy. Pěkně například působí dotykový infotainment s úhlopříčkou 12,9 palce (32 cm), na jehož displej se vedle sebe vejde spousta užitečných informací. V základním zobrazení máte hezky na očích dlaždice s mapou, audiem a dalšími prvky – navigace mimochodem umí zobrazit nejbližší veřejné nabíječky, včetně jejich výkonu.

Kromě dotyku se dá řada funkci pohodlně obsluhovat i hlasem, v horní části máte zkratky k různým volbám, včetně asistentů a vypínání varování před překročením rychlosti – zvládnete to na dva kliky. Máme zde i pár specialit, souvisejících s plug-in hybridním ústrojím. Zobrazíte si tu například tok energie, můžete regulovat limit maximálního stavu nabití baterie pro vyšší životnost, dá se nastavit preference čistě elektrické jízdy.

V duchu koncernu VW máte v infotainmentu i detailnější nastavení klimatizace ve spodní části obrazovky, teplotu regulujete stejně jako hlasitost dotykovými ploškami a posuvníkem pod displejem. Naštěstí už nefunguje tak jankovitě jako dříve, ale zcela objektivně to stále není ideální řešení kvůli rozptylování řidičovy pozornosti – sesterský Superb je se svými nastavitelnými multifunkčními kolečky Smart Dials nejen příjemnější, ale také nápaditější. Jinak se ale s infotainmentem ve verzi MIB4 žije snadněji, než s verzí v předchozí generaci Passatu. Například rychlost startování je jako z jiného světa.

Pěkně působí také digitální přístrojový štít s několika režimy zobrazení, včetně mapy. Co si rozhodně zaslouží pochvalu, jsou tlačítka na volantu. Klasická, poctivá, taková, jaká jsme bývali zvyklí vídat ve Volkswagenech před nešťastnou odbočkou k dotykovým ploškám. Je to přehlednost sama, na levém ramenu komandujete tempomat a hlasitost, na pravém palubní počítač a hlasové funkce, je to jasné jako příslovečná facka.

Středový tunel je štíhlý, ale i tak nabídne dost místa pod roletkovými kryty a výklopnými víky loketní opěrky, uvnitř které se může nacházet vyjímatelný organizér na drobnosti. Díky voliči automatické převodovky u volantu zde nic nepřekáží. V přední části auta také najdeme pár prvků, které můžeme označit za „Einfach Clever“ – USB-C port u čelního zrcátka, nebo deštník ve dveřích. Jinak je zde posádce také k dispozici dvojice USB zdířek s výkonem až 45 W, stejně jako cestujícím na zadních sedadlech.

Ti zde najdou skutečně štědré množství místa pro nohy a kolena, stejně jako nad hlavou, mimochodem v rámci paketu navigace Discover si lépe pokecají s lidmi vpředu díky zesilovači hlasu. Zadní opěradla jsou dělená v poměru 40:60, uprostřed za sklopnou loketní opěrkou se nachází praktický průvlak pro transport delších předmětů.

Zadní řadu můžete složit ze zavazadlového prostoru díky táhlům po stranách kufru, který má půdorys podlahy více než metr na metr. Kvůli plug-in hybridu v základní konfiguraci kvůli nemožnosti polohovat podlahu nabídne objem „jen“ 510 litrů místo 690 u modelů bez baterií. Alespoň že se pod podlahou nachází schránka z tvarovaného polystyrenu na uložení nabíjecího kabelu a dalších drobností. Pro zajímavost, s kapacitou kufru je na tom Superb PHEV na chlup stejně.