TEST Volkswagen Multivan Life Long 2.0 TDI (110 kW): Konečně tak, jak ho máme nejraději

Radosti Jízdní vlastnosti Variabilní interiér Prostor na palubě Starosti Nemožnost pohonu všech kol Více dynamiky by se hodilo Horší výhled vlevo vpřed 8 /10

Nový Volkswagen Multivan vstoupil na trh s benzinovými motory, které je možné mít i s elektromotorem jako plug-in hybrid. Základní verze 1.5 TSI se hodí do města, třeba k hotelům, dvoulitr TSI je zase solidně dynamický a plug-in hybrid 1.4 TSI eHybrid je dobrý na kousky čistě elektrické jízdy a papírové snižování emisí. Jenže takových multivanů asi moc nepotkáte, gró tohoto modelu je v naftových motorizacích.

Multivan je to auto, do kterého naložíte pět kamarádů i s bagáží a vyrazíte na hory do Itálie na jednu nádrž. Nebo vyrazíte s celou rodinou za tetou na Moravu a po cestě domů si odvezete dva tucty krabic vína. Multivan vám postaví barák, odveze vás snad kamkoliv na světě a vejdete se do něj s kýmkoliv potřebujete. A proto drtivá většina multivanů na našich silnicích prostě chrochtá. Na svůj diesel si nová generace musela počkat, teď je ale konečně tady.

Obecný popis je takový, že tu teď máme Volkswagen Multivan s motorem 2.0 TDI, který dosahuje výkonu 110 kW (150 koní) a v rozmezí 1600 až 2750 otáček nabídne 360 N.m točivého momentu. Motor EA288evo je spojený se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG a pohání výhradně přední kola. To všechno zní super, jenže ouha… Kam zmizel 150kW diesel z T6.1 a kde je pohon všech kol?

Nejsou a ani nebudou. Podle posledních informací z Volkswagenu se u této modelové řady sice skutečně dočkáme pohonu všech kol, ale jen u plug-in hybridní motorizace, kdy se přidá ještě jeden elektromotor na zadní nápravu. Pokud máte zájem o silnější naftovou motorizaci, budete muset vyzobnout starší T6.1. Pro koho tedy naftový Multivan T7 je? Na to se budeme snažit najít odpověď. Test modelu obecně (1.5 TSI) pro vás napsal už Richard zde.

Hyjé!

150 naftových koní se probouzí překvapivě tiše. Tedy na poměry kategorie. Multivan opět dal najevo, do jaké míry se pečlivě pracovalo na odhlučnění od motorového prostoru. Zatímco v T6.1 byl zvuk motoru značný, zde je výrazně potlačen. Dalším milým překvapením je chování převodovky DSG. U T6.1 jsme měli výtku především k rozjezdům, které se neobešly bez prodlevy a podobná situace byla i s předjížděním.

Motor sice sílu měl, ale museli jste čekat, až to dojde i převodovce. V T7 se ale převodovka (DQ381) zdá být mnohem bystřejší. Pořád to sice není žádná bleskovka, ale konečně to není k vzteku a rozjezdy jsou jakž takž plynulé. Problémy pak nejsou ani s řazením během jízdy a logikou souhry mezi převodovkou a motorem. V automatickém režimu se motor nepodtáčí a v kopci si naopak umí správně podřadit.

T7 se vám možná designově líbit nebude, oproti T6.1 má zvláštně protažený čumák, navíc jen s minimem nasávacích otvorů. Čelní sklo je nyní mnohem více sklopené a mezi vámi a předním nárazníkem je nyní větší vzdálenost, což trochu ztížilo čtení rozměrů karoserie při manévrování. Nicméně ono to má svůj důvod, je jím jednak bezpečnost a také aerodynamika.

A právě to oceníte při dálkovém cestování, T7 s motorem TDI si řekne o přibližně 7 až 8 l/100 km. To je fantastická hodnota, s předchozí generací byl problém dostat se k devíti litrům. I když pak budete létat po dálnici, stěží překročíte hranici osmi litrů (při 130 km/h 2200 otáček na 7. rychlostní stupeň). To je vynikající, nicméně mám-li být hnidopich, tak 60litrová nádrž bez možnosti zvětšení je na takové auto bída. T6.1 měla osmdesátku a dojezd okolo 800 kilometrů tak zůstává u obou aut stejný.

Vedle čtení rozměrů auta bych jako menší daň za aerodynamiku zmínil horší výhled vlevo vpřed kvůli zdvojenému sloupku. Sice je mezi sloupky sklo, ale reálně nemáte tak dobrý přehled o levých zatáčkách jako u T6.1. Nicméně to je pořád to nejmenší, T7 2.0 TDI trápí především průměrná dynamika a absence pohonu všech kol. 150 koní stačí na běžné přesuny, ale pokud chcete dálničního letce na dovolené, tak to bude s kompromisy.