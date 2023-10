TEST Volkswagen ID.Buzz Cargo (150 kW) s chladírenskou vestavbou: Bacha, vezu nanuky!

Radosti Skutečně dlouhý dojezd Stylový design Komfortní podvozek Starosti Nízká užitečná hmotnost Externí napájení akumulátoru pro chlazení Cena přestavby 8 /10

Volkswagen ID.Buzz jsme si na našich stránkách již představovali. Vsadím se však s vámi, že takto jste ho ještě neviděli. Český Volkswagen se totiž velmi často uchyluje k různým přestavbám svých vozů, především těch užitkových, aby ukázal rozpětí jejich možností. Už jsme tu měli snad deset aut na přespání nebo nezapomenutelnou sklápěčku, ale dnes to trumfnem. Tohle je chlaďák. To první, co vás teď asi napadlo, mě napadlo hned taky. Kam to jako dojede?

Nejdříve pár slov o autě samotném. Je to VW ID.Buzz ve specifikci Cargo. V základu je to plechová holota, takže aby tomu tak nebylo, byl náš vůz vyšperkován 19palcovými koly Tilburg, jaké mají i osobní varianty. Chladničková bílá barva laku karoserie mu zůstala, ale připlatilo se alespoň za nárazníky v barvě, dělá to 3238 Kč. I s IQ.Light Matrix-LED světlomety, nějakými asistenčními systémy navíc nebo vyhřívaným čelním sklem se cena vozu zvedla z 1.496.457 Kč na 1.725.838 Kč.

ID.Buzz Cargo se nabízí v konfiguraci s elektromotorem na zadní nápravě o výkonu 150 kW (204 koní), přičemž průběžný výkon po dobu třiceti minut činí 70 kW (95 koní) Akumulátor vozu má využitelnou kapacitu 77 kWh, což má vystačit k ujetí až 411 kilometrů. Nabíjení probíhá výkonem až 170 kW, což má zajistit nárůst kapacity z 5 na 80 procent za zhruba půl hodiny. Taková je tedy teorie samotného vozu, ale co to chlazení?

Carrier za cenu jako Cartier

Náš vůz měl zabudovanou chladírenskou jednotku Carrier Neos HE 200 S. Jedná se o vyšší řadu, nižší se nazývá 100 S. Rozdílem je výkon chlazení, kdy 200 S nabídne až 1520 W za jízdy, zatímco 100 S jen 970 W. Existuje i integrovaná varianta Neos 100, kdy jednotka nečouhá z auta ven, ale je v podstatě součástí střechy. Výhodou tohoto řešení je nižší hmotnost, kompaktnější rozměry a menší aerodynamický odpor. Modely z řady HE jsou řešením pro vozidla s objemem nákladu do 12 metrů krychlových.

Jednotka samozřejmě není všechno, je potřeba nákladový prostor také izolovat. K tomu slouží izotermická vestavba z polyuretanu schválená pro nepřímý styk s potravinami. Samotná hmotnost termoizolační vestavby je 200 kilogramů a její cena činí 60.000 Kč, což je nutné připočíst k samotné jednotce - naše dvoustovka stojí včetně montáže 184.000 Kč. A teď to napájení. Pokud nabýváte dojmu, že chlazení je napájené akumulátorem vozidla, tak to tak přímo není.

K napájení slouží akumulátor Mastervolt, který je dostupný ve dvou kapacitách - 2,75 a 5,5 kWh. My měli ten s větší kapacitou. Akumulátor je připojený ke stoampérové nabíječce Chargemaster Plus. Samotný akumulátor byl v našem případě nejdražší položkou přestavby, vyšel na 207.900 Kč a náleží k němu ještě příčka v hodnotě 30.000 Kč, která jej odděluje od nákladového prostoru. Stav nabití akumulátoru hlídáte přes displej umístěný v kabině, my ho měli na příčce oddělující posádku a nákladový prostor.

Ale je potřeba nějakým způsobem napájet menší akumulátor, respektive jeho nabíječka Chargemaster Plus musí tu energii někde vzít. Obyčejně se u spalovacích motorů energie získává během jízdy přes alternátor, takže chladí, dokud je palivo. Řešení u tohoto elektromobilu chladí, dokud je nabitý akumulátor Mastervolt. A ten energii získává externě, tedy není napojený na trakční akumulátor. Nabíjí se z klasické 230V zásuvky. Kabel k tomu najdete v přihrádce pod bočními dveřmi a druhý konec patří do dodělané zdířky nad nabíjecím portem trakčního akumulátoru. Auto se tedy nabíjí dvakrát, jednou pro jízdu a podruhé pro chlazení.