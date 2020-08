TEST Volkswagen Grand California 680: Dovolená na Slovensku jezdící, spící

Můžete totiž vytápět elektřinou, plynem či jejich kombinací. Elektřinou jde topit pouze v případě, že máte vůz připojený do sítě, to samé platí pro 220V zásuvky. Některé klasické obytné vozy však pro fungování klasických zásuvek připojení nepotřebují. V tomto ohledu testovaný vůz trochu ztrácí.

Celá vrchní část vozu je ověnčená uložnými prostory, kterých je obrovský počet. Všechny mají bezpečnostní zámky, ale nejsou moc hluboké. Pro uložení větších předmětů je tak lepší využít prostor pod postelí. Co se mně osobně moc líbilo, je možnost ambientního osvětlení, které svítí oranžově, žlutě, zeleně, červeně či modře. Ukázku jsem s radostí přiložil do galerie. Na standardní vnitřní a venkovní světlo pak máte samostatné vypínače.

Vyzvedl jsem na to Volkswagen Grand California 680, obytnou verzi užitkového modelu Crafter, kde číslo 680 značí délku karoserie. Konkrétně to dělá 6836 mm na délku, 2040 mm na šířku a 2839 mm na výšku. Je to největší obytný Volkswagen, který můžete oficiální cestou koupit. Existuje i menší verze s rozměry 5986 mm x 2040 mm x 3094 mm označená Grand California 600. I tu najdete v galerii nahoře.

Pro jednoho řidičské peklo, pro druhého každoroční rutina. Pro mě zajímavá zkušenost. Letos jsem totiž v rámci prodlouženého víkendu nezapíchl prst do mapy Itálie či Rakouska, ale na Slovensko. Jelikož jsem z okolí Prahy, dívám se při plánování výletů na mapě přirozeně dolů, kde jsou turisticky atraktivní místa třeba už za pět hodin jízdy. Letos to bylo jiné, hledejte za tím pandemii koronaviru.

Na obrovské čelní okno dopadají mraky mušek, protiútok ostřikovači už pomalu vzdávám, protože už by v nádržce nic nezbylo. Do zadku mi tepe povrch dálnice D1 a kabinou se tak nese zvuk klusajícího koně. Namačkaný v pravém pruhu zúžení stále mrkám po zpětném zrcátku, kdy se nějaký kaskadér rozhodně mě předjet a donutí mě tak balancovat v úzkém prostoru s obytným vozem.

Prostě dodávka

Na VW Grand California 680 se mi už od prvního seznámení líbí, že ho navrhoval člověk. Žádný počítač nebo někdo „důležitý“ s tužkou v ruce, kdo viděl obytný vůz jen v seriálu Perníkový táta. Vše je logicky umístěné a promyšlené do detailu. I rohy vestavěných prvků jsou většinou kulaté, aby nebyly nebezpečné třeba pro děti.

Aktuálně jsou Grand Californie dostupné s pohonem předních kol, a to v kombinaci s motorem 2.0 TDI a osmistupňovou automatickou převodovkou. Čtyřkolka v českém konfigurátoru chybí. Agregát disponuje výkonem 130 kW (177 koní) a 410 N.m točivého momentu, který je dostupný již od 1600 otáček za minutu. I s pohotovostní hmotností 3353 kilogramů se tak auto hýbe celkem pružně.

Řídit Grand Californii je jako řídit klasickou velkou dodávku. V zatáčkách počítejte s náklony, na brzdy jděte dříve. S řízením se není třeba prát a ovládání vám ihned padne do rukou. Kabina je dobře odizolovaná od hluku pneumatik a rušit vás tak může jen aerodynamický hluk, který je od 100 km/h již znát.

Dvěma turbodmychadly přeplňovaný agregát dává obytnému vozu až nečekanou dynamiku. Bez problému zvládne dálniční rychlost 130 km/h a není mu cizí ani předjíždění. I přes poměrně velké rozměry jsem si mezi ostatními obytnými vozy připadal jako baletka a nikoli brzda provozu. Nesmím také opomenout skvělou příčnou stabilitu ve vysokých rychlostech, kterou nerozhází ani silný vítr.

Jednoduše řečeno s Grand Californií splynete s okolím. Ve standardní výbavě máte zesílenou přední nápravu a tužší pružiny pérování. Cestovní komfort se drží na úrovni klasického crafteru, který jej má nadstandardní. Byly ale chvíle, kdy bych ocenil větší poddajnost tlumičů. I malé nerovnosti jsou totiž lehce cítit, což je v pohodě okolo města, ale ne na dlouhé trase.

S rozvorem 4490 mm a obří délkou auta je pochopitelně nutné při cestování hodně přemýšlet. Jízda po městě vyžaduje opatrnost a hodně si najíždět. Za chvíli si ale zvyknete.

Slovensko

Stejně jako jsem si zvykl já. „Kali“ jsme naložili a upalovali po dálnici k našim sousedům. Osmistupňová převodovka je zde jediná možnost. Někomu to může vadit, ale já bych nevolil jinak. Sladění s motorem je velmi slušné a když se naučíte zacházet s plynem něžně, jsou i rozjezdy hezky hladké a necítíte kopnutí od nástupu turbodmychadel.

Na D1, a nejen tam, jsme však trpěli. Ani ne tak z hlediska trápení podvozku, ale kvůli vestavěným prvkům. I přes dobré lícování totiž vržou. Sranda pak je, když zapomenete zajistit byť jen jediný šuplík, který pak do vrzání ještě mlátí.

Do nádrže se vejde 75 litrů paliva a kombinovaná spotřeba se pohybuje okolo deseti litrů. Při naší cestě, kdy jsme jeli převážně 120 km/h na tempomat, se spotřeba stáhla i pod devět litrů nafty. Nebyl tak problém ujet přes 700 kilometrů mezi tankováním.

Kupujeme slovenskou dálniční známku. Žádné vylezání z auta, jen naťukat údaje do telefonu a počkat na potvrzovací SMS. Slovensko totiž již přešlo na elektronické dálniční známky a hlídá si je pomocí kamer na dálnici. Poplatek na 10 dní činí 10 eur. Za deset minut bylo hotovo.

Po deseti hodinách, do kterých musíte ale připočítat i několik přestávek, přijíždíme do kempu Rijo, který se nachází ve Vysokých Tatrách. Pan správce po nás chce 40 eur. V ceně jsou dvě noci pro dvě osoby, obytné auto, daň a elektrická přípojka. Po vyplnění papírů jsme už jen počkali na Jožka, který nás následně na kole navigoval do našeho „chlívku“.

Žel, v kempu na nás zbylo jen jedno poslední malé místo, které mělo k dispozici elektrickou přípojku. Bylo to mezi Poláky a Nizozemci. S Grand Californií jsem tak musel opatrně zaparkovat, k čemuž se hodila parkovací kamera. Parkování „na zrcátka“ se u takto velkého auta už těžko odhaduje. Věřím ale, že při dlouhodobém používání jej dostanete do oka.

Stmívá se, cesta byla dlouhá. Přesto ale „rozbíjíme tábor“. U „Kali" je to celkem jednoduché. Prodlužovací kabel připojíme do budky a přepneme auto do kempovacího módu. Na horním rámu dveří je pak tyč, která se osadí do markýzy na boku vozu a pak už jenom stačí točit, dokud není hotovo. K základní obsluze vozu není ani potřeba mít návod, všechno je intuitivní a zvládnete to levou zadní.

Postel celkem ujde, jenom bych si ji na delší pobyt ještě vylepšil přistýlkou z paměťové pěny, která se dá koupit okolo tisícovky. Základní matrace je totiž poměrně nízká. Chodbu bych si také představoval širší, protože takhle musí při převlíkání jeden ven či se schovat do kabiny. Je to ale daň za to, že jde vlastně stále o normální auto. Záměrně jsem vybral kemp, který má vynikající sociální zařízení, takže jsem koupelnu nezkoušel.

To nejdůležitější

Testovaný Volkswagen Grand California 680 stál i se vší příplatkovou výbavou 1.933.044 Kč. Pro základní cenovku si pak půl milionu odečtěte. Menší Grand California 600 stojí 1.464.432 Kč. Obytná California Coast, vycházející z mnohem menšího Transporteru T6.1, vyjde v základní výbavě na 1.859.071 Kč, a to ještě nejde o tu nejlepší verzi.

Grand California je tedy mnohem levnější a větší. Na kolena ji sráží jen omezená manipulace. S menším modelem můžete bez problému i do užších uliček měst a do některých podzemních garáží. Grand California si o něčem takovém může nechat zdát a hlídá si výšky viaduktů.

Když se podívám do druhého extrému, najdu za necelé dva miliony korun třeba obytný vůz Eura Mobil Integra Line 695. S motorem z Fiatu je již od začátku stavěný jako obytné auto a je tudíž více promyšlený, prostornější a celkově by si testované auto v rámci pobytu mimo domov namazal na chleba.

Jenže je také o 20 cm delší a o 32 cm širší. Se svým standardním vzhledem je pak také už okoukaný. Když jsme přijeli do kempu my, běhali za námi děti a křičeli: „jů“. Volkswagen má v tomto styl, vždyť podobná auta už dělá 70 let. Neřekl bych ale, že ty peníze platíte jenom za styl a značku.