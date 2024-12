TEST Volkswagen Golf Variant 1.5 TSI Limited: Základ bez kompromisů

Pohoda panuje i v druhé řadě sedadel, kam se s nohama i hlavama vejdou běžně vzrostlí dospělí. Sedáky jsou v komfortní výšce nad podlahou a i zde najdete bez příplatků dva 45W USB-C porty – chválíme! Kufr má pravidelné tvary a podlahu v rovině s nakládací hranou, opěradla se dají sklopit téměř do roviny, takže manipulace s větším nákladem není žádný problém. Dáte sem 611 až 1642 litrů nákladu, což je pro rodinný život více než dostatečné, nechybí tu praktické háčky po stranách a šikovné sklápění opěradel skrze páčky. Další fajnová věc – pod podlahou se volitelně může nacházet rezervní dojezdové kolo, a to za velmi rozumných 2600 Kč, případně můžete dát 6100 Kč za plnohodnotné rezervní kolo.

A teď to nejzajímavější: ovládání na volantu se děje skrze normální tlačítka, která nyní u Golfu najdete i ve vyšších verzích. VW totiž uznal, že další dotykové plošky i na volantu byly už vážně moc, nemluvě o tom, že jste je často nechtěně aktivovali a jejich podsvícení pěkně pálilo do prstů. Zde máme normální čudlíky s přehledným rozložením pro média na pravém ramenu a ovládáním tempomatu na levém. Za volantem vlevo se pak opět nachází ovládání světel, znovu a jako dříve s poněkud nelogickým umístěním ofuku a výhřevu skel.

Pokračování 2 / 3

Základ většinou stačí

Jak jsme si již řekli, novým základem je čtyřválec 1.5 TSI s 85 kW a 220 Nm, který nahradil dřívější tříválcové 1.0 TSI s 81 kW a 200 Nm. Dynamické parametry jsou prakticky beze změny, větší motor nabízí zrychlení na 100 km/h za 9,9 sekundy, menší zvládl to samé za 10,2 sekundy, maximální rychlost u obou o chlup přesahuje 200 km/h. Maximum točivého momentu přichází u čtyřválce o 500 ot./min dříve, a to v 1500 ot./min. – u litrového motoru to bylo v 2000 ot./min.

I tento základní pohon zajišťuje důstojné svezení, s pružností a dynamikou není větší problém, dokud nejedete naložení až po střechu a ve čtyřech lidech. Tam se TSI zapotí, i když si hlídáte otáčky, ale nedá se říci, že by bylo nějak dýchavičné. Řadicí páka dobře padne do ruky a je s ním snadné pořízení, výjimečně musíte řadit zpátečku nadvakrát. Se spotřebou se pohodlně vejdete do šesti litrů na sto, aniž byste se museli na úspornou jízdu soustředit nebo se více snažit. Jde o solidní hodnotu na to, že si motor nepomáhá mild-hybridem nebo deaktivací válců.

Jízdně Golf padne do ruky asi každému, chová se konzistentně a nezáludně, v zatáčkách vám nikam neutíká, má dobrý cit v brzdách a i ve volantu něco ucítíte. „Fofrklacek“ je hezky po ruce, což v této době, kdy řada výrobců počítá s převahou automatů a manuály jsou v nabídce jen do počtu, nebývá samozřejmostí. Spojkový pedál má hezky plynulý záběr, takže poskakování nehrozí ani u méně zkušených řidičů.

Auto je i v základní verzi vybaveno pseudozávěrou XDS na předních kolech, ale její funkci oceníte spíše při jízdě na kluzkém povrchu, na sportování jsou v nabídce jiné Golfy. V základu jezdí verze Limited na 15palcových ocelových kolech, tyto 16palcové lité disky jsou k dispozici za příplatek 24.300 Kč. Klidně si je dopřejte, auto s nimi vypadá o chlup lépe a pneumatiky v rozšířeném rozměru 205/55 vás také nezruinují. Jízdní komfort je pak zcela bezproblémový, s nástrahami českých silnic si podvozek poradí bez škobrtnutí.