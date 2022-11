TEST Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI (180 kW): Ještě pořád to jde bez baterek a s manuálem

Jestli se něco hodí u tohoto vozu vypíchnout, tak je to právě pohodlí. Samozřejmě je to myšleno v rámci kategorie ostrých hatchbacků. Golf GTI na nerovnostech nekope, není nervózní, umí hezky filtrovat a při změně povrchu v zatáčce nezačne poskakovat. Drží jako přibitý, je pohodlný a stabilní. A když už na výjezdu z rychlejší zatáčky odlevíte na plynu, je ztráta adheze krásně čitelná. Grip přední nápravy se také zdál být velmi dobrý, a to i na mokru. Nicméně vyloženě ostře jsme jet nemohli.

Málokdy se nám povede, že auto sjede z výrobní linky, naloží se na kamion, přiveze do České republiky, sjede z kamionu, zajede do garáže a my pak od auta rovnou dostaneme klíče. Jinak si totiž nedovedu vysvětlit nájezd teprve sedm kilometrů, také proto tohle nebude zcela tradiční test, protože ani tisícovka najetých kilometrů není zárukou, že všechno správně sedí a dají se hledat limity auta, k čemuž u drtivé většiny majitelů ostrých hatchbacků běžně dochází.

Žijeme v době, kdy zábavná hra z osmdesátek přerostla v ruletu nakoňovaných bestií. Některé už dokonce přerostly svou kategorii a jsou to skutečná monstra s pohonem všech kol a výkonem klidně i nad čtyři sta koní. A pak se nám do toho začala motat elektřina. Ale co nám zbylo z toho původního receptu na zábavné rodinné auto? Za mě Ford Focus STI, Hyundai i30 N a Volkswagen Golf GTI. Tři veteráni s motorem bez hybridu a s manuálem. A až se do toho na našem trhu připojí Honda Civic Type-R, budou to Čtyři mušketýři?

Dnes tu pro vás mám ostrý hatchback, ale bez monstrózního výkonu, nemožně velkého křídla nebo roztlemených nárazníků. Je to totiž usedlý Volkswagen, ale pozor - žádný Clubsport, ani eRko, čtyřkolka či jakákoliv forma hybridu. Koukáte se na Volkswagen Golf GTI s dvoulitrem, fofrklackem a sedačkami s károvaným motivem. Naprostou esenci toho, jaký by ten ostrý hatchback měl vlastně být.

Takové to šmrdlání

Jasně, svezli jsme se svižně, ale bylo to spíše takové šmrdlání po krkonošských cestách kousek před první tisícovkou kilometrů a do čtyř tisíc otáček, ale vždy volně a bez prudkých reakcí na plyn i brzdy. Chvála nekončí. Jak moc tahá Golf GTI do sedačky pod plným plynem, samozřejmě nevím. Tedy vím, jezdil jsem s automatem, ale ten manuál je přece jen jiná písnička. Ke konci testu už jsem si na dálnici troufl na tachometrových 140 km/h. V takovém případě točí GTI na šestku tři tisíce otáček. Ve 120 km/h pak 2500 otáček. Ani ve vyšší rychlosti nebyl motor výrazně slyšet, v normálním jízdním režimu jen lehce vrněl do kabiny.

Úplně syrové auto mě překvapilo velmi jemným během motoru i převodovky. Právě kulisa řazení zaslouží velkou chválu. Vedení hlavice je přesné, bez zadrhávání, vlastně jen občas ze čtyřky na pětku. Kulisa Hyundaie i30 N ale zůstává stále nepřekonána, to je z dnešních ostrých hatchbacků jeden z nejlepších pocitů při řazení. Lepší byla snad jen Honda Civic Type R, ale tam mi neseděl šišatý tvar hlavice. To už ale jdu moc do subjektivity.

Velmi příjemným překvapením je také spotřebu motoru 2.0 TSI, kde průměr po 1059 kilometrech činil pouze 8,7 l/100 km. To je na čerstvý motor skvělé. Velmi opatrným jízdním stylem se nicméně dá dostat na sedm litrů, pro ostrý hatchback v podstatě utopickou hodnotu. Sedadla jsou jako vždy u GTI skvělá - pohodlná, hezká, s integrovanou opěrkou a solidním bočním vedením. Dobrý kompromis mezi sportovní a pohodlnou sedačkou. Jen vzadu by tedy lavice mohly mít větší vykrojení v opěrkách, cestující se tam budou různě šmrdolit ze strany na stranu.

Nový Golf GTI má vlastně jen dvě chyby - interiér a cenu. Nynější koncernová klasika je dotykové ovládání na volantu, velký displej ovládaný dotykově a digitální panel ovládání klimatizace. Ovládání na volantu je nepřesné a ladění klimatizace snad už horší být nemůže. Když si chcete za jízdy vypnout vyhřívání sedačky, musíte tomu věnovat mnohem více pozornosti než stisknutí tlačítka, jako tomu bylo v sedmičce. Když chcete ovládat hlasitost audia, musíte auto začít na různých místech hladit. A pak to ještě všechno musíte opucovat hadříkem, ať to nějak vypadá. Ach jo.

Všichni už ale víme, že Volkswagen si dotykové ovládání na volantu v budoucnu odpustí. K něčemu to naše pindání skutečně je. Nicméně, výhled z auta je super, infotainment funguje hned po startu a bez zamrzání a volant s perforovanou kůží v oblasti úchopu je vynikající. Červené detaily v rámci verze GTI dávají interiéru hezkou barevnou náladu. Ne zbytečně agresivní, ale přesto lehce vyzývavou.

Hi-tech je pak nové GTI hlavně svým centrálním mozkem Driving Dynamics Manager. Umí 200krát za sekundu pracovat s adaptivními tlumiči a umí dirigovat i diferenciál VAQ a řízení. Mimochodem variabilní převod řízení znamená poměr 14:1 u středové polohy a až 9:1 před dorazy. Všechno to funguje moc hezky u automatu, není důvod, proč by to tak nefungovalo u manuálu. Nicméně patnáct možností nastavení tuhosti tlumičů mi přijde jako zbytečně komplikované.

Ale teď už k té druhé bolístce GTI, kterou je cena. Auto na fotkách stojí 1.086.500 Kč, zatímco bez příplatků to dělá 921.900 Kč. Doby, kdy ostrý hatchback stál zhruba tři čtvrtě milionu, jsou prostě pryč, vlastně už jen Hyundai s i30 N žije v cenové minulosti (děkujeme). A on i ten Focus ST stojí skoro milion korun, tak to dnes bohužel je. Jenže GTI má 245 koní, Focus 280. Ty peníze, co stála testovací verze našeho GTI, však byly za velmi hezky vybavené auto. Výpis výbavy najdete jako vždy v poslední kapitole.