TEST Volkswagen Golf GTD: Svižná nafta má své kouzlo, ale doplácí na dnešní dobu

Diesel rovná se úspory? Střídmější alternativa k GTI v roce 2023 bohužel pomalu přestává dávat smysl kvůli své ceně i cenám tankování...

Radosti Svižný a úsporný motor Solidní výbava bez příplatků Schopnosti v zatáčkách Starosti Na 19" kolech omezený komfort Ovládání dotykovými ploškami Nyní nesmyslně vysoká cena 8 /10 V blízké době čeká osmou generaci Golfu facelift. Od něj můžeme dle spolehlivých zdrojů čekat změny vizáže v duchu elektrických modelů ID, drobnou optimalizaci mild-hybridů a po civilních verzích přijdou s omlazením na řadu i vrcholné modely GTI a R. Ale co GTD? To se objevilo už u první generace Golfu, pokračovalo v druhé a po drobné pauze bylo vždy v nabídce od páté generace až doteď. Jelikož je nyní „nafta“ sprosté slovo, uvidíme, jestli jej VW nasadí i po faceliftu s vysvětlením, že plug-in hybridní GTE je ve všem lepší. Samozřejmě spekulujeme, od potenciální budoucnosti se tedy raději vraťme do současnosti a hupněme za volant. Uvnitř: Buď jsme si zvykli, nebo ho vylepšili Tradiční prvky GTD jsou zde v plné parádě a dodávají vnitřku šmrnc. Máme tu sedadla s jednodílnými opěradly, výraznými bočnicemi a károvaným čalouněním, která poskytují dobrou boční oporu trupu i stehnům a zároveň posádku vpředu dovedou na konec dlouhé jízdy bez bolestí zad i nižších partií. Volant s perforovaným čalouněním na bočních částech a vykrojením pro ruce vypadá hezky a příjemně padne do ruky. Na palubní desce máme dekor s jemným vzorkem šestiúhelníků á la včelí plástev, který svým vzhledem kopíruje provedení předního nárazníku. Celé to působí decentně a hodnotně. TEST Volkswagen Golf 1.0 eTSI mHEV: Hybridní náhrada za 1.9 TDI? Spotřebou určitě, cenou méně GTD dostává automaticky 10“ dotykovou obrazovku infotainmentu Ready2Discover s možností připlatit si 16.300 Kč za navigaci Discover Media nebo 34.800 Kč za lepší verzi Discover Media Pro. Bezdrátové připojení k Apple CarPlay a Android Auto samozřejmě nechybí. Stejně jako ovládání klimatizace a hlasitosti dotykovými ploškami, které ale kupodivu není tak otravné, jako v raných kusech hned po premiéře osmé generace. Možná jsme si za těch pár let zvykli, nebo se snížila citlivost plošek, takže jemný pohyb již neznamená extrémní hluk nebo topení či chlazení naplno. Zdá se také, že infotainment a hlavně navigace startují o něco rychleji a ne jako dříve, kdy jste museli čekat několik desítek sekund. A když už jsme u těch pocitových změn, ani dotykový panel pod obrazovkou s ploškami pro vstup do nastavení asistenčních systémů, klimatizace, jízdních režimů a parkování nám tentokrát nepřišel tak přecitlivělý, četnost nechtěné aktivace různých prvků klesla téměř na nulu. Aby byl výčet kompletní, s rovněž dotykovými šoupátky na volantu se kupodivu pracovalo příjemně a změny hlasitosti při přehmatávání se neděly. Nicméně stále platí, že ovládací schéma, u nějž i základní funkce vyžadují delší pohled na displej a několikeré ťuknutí do obrazovky, odvádí pozornost od řízení. Naopak pochvalu si zaslouží hlasové ovládání přirozenou řečí, které rozumí prakticky všemu, co od něj potřebujete. Volkswagen Golf R s elektromobilitou nevymře. Vysvitla reálná naděje, že transformaci přežije. Z hlediska použitelnosti vnitřku ve formě dostatečně dimenzovaných odkládacích ploch ve dveřích a na středovém tunelu je tu vše v pořádku, digitální přístrojový štít si pak po stránce grafiky a zobrazovaných informací můžete přizpůsobit aktuálním potřebám. Potěší, že se zde nezapomnělo na dostatečnou nabíjecí výbavu – vpředu máte dvě USB-C zdířky a vzadu taktéž. Na zadní lavici se vejdou dva normální dospělí bez problému, sedáky jsou dostatečně vysoko nad podlahou a v tvarovaných prvcích se dá hezky uvelebit – uprostřed na „hrbolu“ se sedí za trest. Kufr je se svými 380 litry v mezích slušného vychování pro tuto kategorii aut, jeho podlahu můžete dát do roviny s nakládací hranou nebo o něco níže pro maximální objem. Šikovným prvkem je ohebná část podlahy, díky níž nevzniká v přechodu ke sklopeným opěradlům druhé řady hrbol. Za rozumných 2800 Kč si můžete objednat rezervní kolo.

Jede svižně, ale sportovně? To je jiná... Tabulkové parametry dvoulitrového TDI pod kapotou jsou vcelku působivé – 147 kW a 400 Nm na papíře odpovídá ostrému hatchbacku, nicméně jde o výkon a točivý moment dieselový se silným středem otáčkoměru a špičkou, kam nemá moc cenu se vydávat. Ne že by auto u červeného pole nejelo, zátah konstantní a roztočený motor nijak „nezdechne.“ Ale gradaci zde nečekejte. Stejně jako libý zvuk – syntetické dunění z reproduktorů jím určitě není. Převodovka odvádí dobrou práci a dostupnou sílu využívá s maximální možnou efektivitou, řadí nahoru a dolů rychle a bez cukání, ať už jedete dravěji, nebo se jen tak v klidu vozíte. Zatímco hnací ústrojí není sportovní, odpružení DCC už ano – rozdíl mezi jízdními režimy není jen kosmetický, auto dobře odolává náklonům a na 19“ kolech Estoril s pneu o rozměru 235/35 se drží asfaltu zdatně. GTD si v zatáčkách pomáhá přibrzďováním vnitřního předního kola XDS a je fakt, že čumák se i s celým zbytkem auta do zatáček stáčí ochotně. Pro zajímavost, „plnotučné“ GTI má diferenciál VAQ s lamelovou spojkou mezi předními koly. TEST Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI (180 kW): Ještě pořád to jde bez baterek a s manuálem Ale i když se s GTD můžete hezky a svižně svézt, jeho doménou jsou spíše delší cesty, na nichž se hodí potentní motor, s nímž se dá v klidu jezdit okolo pěti litrů na sto. Což v kombinaci s padesátilitrovou nádrží znamená solidní vzdálenost mezi tankováním. K těmto cestovním vlastnostem by se možná lépe hodila menší kola, 19“ disky s pneu o střídmém profilu sice parádně vyplní blatníky, ale zejména na nerovnostech s vyšší frekvencí nebo větších dírách v povrchu se posádce ohlásí herdou do sedacích partií. Že nejde o vysloveně sportovní náčiní? To vám nemusí vadit, vždyť víme, co znamenají písmena GT v názvu. Tomuto charakteru odpovídají i spolehlivé asistenční systémy typu adaptivního tempomatu a vedení v jízdních pruzích v rychlostech až do 210 km/h. Pochvalu si zaslouží i účinné a chytré světlomety IQ.Light Matrix, za něž rádi utratíte vcelku rozumných 26.100 Kč navíc.