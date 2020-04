TEST Volkswagen Golf 1.5 eTSI DSG 1st Edition: Sesazený král Evropy vrací úder

Zvyknete si rychle, zároveň je ale třeba zmínit, že je rozdíl něco nastavovat u stojícího auta a ve chvílích, kdy jedete po zalátané okresce. Což o to, když prstem přetáhnete z posuvníku teploty až na nastavení hlasitosti, nic se nestane (pořád nastavujete teplotu), to ovšem neznamená, že nemohou nastat situace, kdy si v rychlém sledu za sebou zapnete vyhřívání sedadla, ohulíte klimatizaci a ještě k tomu zesílíte rádio.

Rozměry karoserie se mezigeneračně změnily jen minimálně. Rozvor náprav 2636 mm je delší o 16 mm, délky 4284 mm (dříve 4258) bylo dosaženo hlavně přepracovanými nárazníky, zmenšení výšky o 36 mm (1456 vs. 1492 mm) už by ale posádka pocítit mohla. Verze 1st Edition, která se nám dostala do testu, vsadila i na diodovou světelnou techniku IQ.Light, něco jí ale přece jenom chybělo.

Volkswagen uvádí, že každou část karoserie přepracoval a otestoval v aerodynamickém tunelu, což se projevilo na snížení koeficientu odporu vzduchu c x z 0,3 na 0,275. To sice ještě neznamená, že golf krájí vzduch nejlépe ve své třídě ( Opel Astra má c x = 0,26 ), asi ale není potřeba blíže vysvětlovat, jaký vliv má aerodynamika na výslednou spotřebu. A o tu jde především – kdyby ne, nesetkáváme se dnes a denně s novými hybridy.

Pokud bych měl definovat symbol naprosto korektního automobilového designu, byl by to rozhodně golf. Tvary se vždy měnily spíše evolučně a asi nikdo se z nich hned neposadil na zadek. Totéž platí i o novince, která má přepracovanou příď i záď, ale samotná podstata nekonfliktního celku zůstala zachována. Golf možná neoslní na první pohled, ale na druhou stranu prakticky vůbec nestárne.

S osmou generací golfu by to mohlo být jiné. Zatímco Francouzi už před lety nacpali ovládání klimatizace do útrob infotainmentu , Němci dlouho odolávali a k revoluci se odhodlali až u nového touaregu . Innovision Cockpit, který zahrnuje dvě obrazovky, sklidil dost kritiky, kdo si jej ale vyzkoušel v reálu, nakonec až tak moc nebrblal.

Když automat, tak hybrid

Mild-hybridní golf netestujeme poprvé. Už minulá generace se nabízela s motorem 1.5 TSI Evo o výkonu 96 kW a točivém momentu 200 N.m, který v kombinaci s převodovkou DSG uměl za jízdy zhasnout a šetřit palivo. Využíval standardní 12voltovou palubní síť, a přestože mohl být velice úsporný, na spotřebu adekvátně silného nafťáku se nedostal. S novou generací nastalo množství důležitých změn.

Upravovala se platforma, která teď nese označení MQB Evo. Výsledkem změn je mimo jiné i použití 48voltové sítě, kterou využívají motory 1.0 a 1.5 eTSI s automatickou převodovkou. Mají řemenem poháněný startér-generátor, který rekuperuje energii do akumulátoru umístěného pod sedadlem spolujezdce (12V akumulátor je pod kapotou). Tou si pak systém pomáhá při akceleraci. Při jízdě pod nízkou zátěží motor pracuje jen na dva válce, a když vůz spustíte z kopce, motor zhasíná a šetří palivo. Výsledkem má být průměrná spotřeba 4,6 l/100 km, respektive 108 gramů emisí CO 2 na ujetý kilometr.

Motor 1.5 TSI ACT byl příjemný už v minulém golfu, v tom novém je to ale v kombinaci s převodovkou DSG docela jiná liga. Výkon 110 kW máte k dispozici v rozmezí pěti až šesti tisíc otáček a maximálního točivého momentu 250 N.m motor dosahuje mezi 1500 až 3500 otáčkami. Na volnoběh zní jen velmi tlumeně, při jízdě ustálenou rychlostí není slyšet téměř vůbec a ve vyšších otáčkách má lehounce mechanický šmrnc.

Sladění s automatem je daleko lepší než dříve. Při rozjezdech už převodovka necuká a vy nemusíte citlivěji pracovat s plynem. Řadí jemněni a v hůře předvídatelných situacích (třeba když se připravujete k předjíždění, zadupnete plyn do podlahy, automat podřadí a motor vyletí do otáček, a vy si to náhle rozmyslíte) nezmatkuje. Přesně takhle to mělo vypadat už dříve.

Nevypínejte stop/start, není to potřeba. Motor na křižovatkách naskakuje rychle a bez vibrací a přišli byste o režim plachtění s vypnutým motorem. A do toho vůz přechází až překvapivě často, aniž byste se museli starat o stav nabití akumulátoru (ten stejně nikde nedohledáte). Stačí malé klesání či krátká rovinka s odstaveným plynem a ručička otáčkoměru padá na nulu, lehký tlak na plyn motor zase bez cukání probudí. Totéž platí při přechodu ze čtyř na dva válce a naopak. Pokud si v palubním počítači „nenaklikáte“ údaj o okamžité spotřebě, je změna prakticky nepostřehnutelná.

Výše popsaná technika by byla zbytečná, kdyby se nepodepsala na výsledné spotřebě paliva. A ta je, dámy a pánové, skvělá i u téměř syrového auta. Přebíral jsem jej s nájezdem lehce přesahujícím 500 km a očekával hodnoty kolem sedmi litrů, těch ale vůz dosahoval jen na dálnici, kde se plachtění s vypnutým motorem a dvouválcový režim nedostanou ke slovu tak často jako jinde. Běžně se spotřeba pohybovala do 6 l/100 km, a to i ve městě. Klidná jízda mimo město tlačila odběr hluboko pod pět litrů, pod čtyři litry udávané pro mimoměstský cyklus jsem se však nedostal.

Týdenní test jsem uzavřel s výsledkem 5,6 l/100 km, což je podle technických údajů o 0,7 l/100 km více než průměrná hodnota. Jezdil jsem v režimu Normal, protože na Eco je motor zbytečně utlumený, vyrazil do šumavských kopců a dost toho najel i ve městě. Kritice nového golfu se nevyhýbám, spotřeby paliva se však rozhodně týkat nebude.

Takhle to má šlapat!

Asi jenom málokdo by od golfu s patnáctistovkou čekal zázračné jízdní vlastnosti. Ani předchozí generace ale nedávala moc prostoru k výtkám a novinka v tom není jiná. Verze s výkonem do 110 kW mají vzadu vlečenou nápravu a nádrž o objemu 45 litrů, výkonnější varianty mají víceprvek a natankujete do nich o 5 litrů paliva více.

Zkoušený vůz se 17palcovýmim koly byl vybaven podvozkem DCC s patnácti úrovněmi nastavení (stojí 24.800 Kč) a samotného mě překvapilo, jak velké rozdíly mezi danými režimy jsou. V maximálně komfortním nastavení golf bez přehánění jezdí jako limuzína střední třídy, v Normalu je citelně pevnější a za tuhost ve Sportu by se nemusela stydět ani ostrá verze R. Rozdíly mezi jednotlivými módy jsou pocitově větší než u octavie se stejnými tlumiči a mám za to, že Škoda ani ve Sportu nedosahuje tuhosti golfu.

Velký vliv na celkový dojem z jízdy má skvělé odhlučnění kabiny a malé jízdní odpory. Jízda je uklidňující a plavná, ale neodrhuje řidiče od děje díky přesnému a komunikativnímu řízení (za 5100 Kč dostanete progresivní se strmějším převodem). Můžete sedět v pohodlných sedačkách a kochat se výhledem ven (tenké přední sloupky v tom nejsou překážkou), nebo přitopit pod kotlem a jízdu si trochu užít. I to vám tahle relativně běžná specifikace zaměřená na spotřebu paliva dovolí.

Nemusíte ani přepínat podvozek do sportovního režimu, aby se kola držela hrbolaté silnici a na nerovnostech neuskakovala. To se v golfu neděje v žádném z dostupných režimů, a dokonce i příčné nerovnosti vyvolají nanejvýš vzdálené ducnutí. I v Normalu funguje skvěle, je obratný a rychle, ale nikoliv přehnaně reaguje na natočení volantu. Dlouho je neutrální, v zatáčkách se krásně pokládá do vnějších kol a řidiče přesně informuje o tom, co se pod ním děje.

Elektronika na průběh jízdy spíše jenom dohlíží a ve většině případů zaznamenáte nanejvýš jemné cvakání upozorňující na práci systému XDS (přibrzďování vnitřního předního kola v zatáčkách). Hledání negativních vlastností není snadné, přesto ale nějaké na povrch vyplavou. Vadily mi nekonzistentní brzdy. Jednou byly moc citlivé, jindy bylo zase potřeba pedál více přišlápnout. Tak či tak jsou dimenzovány dobře a nerozhodilo je ani odpoledne na šumavských okreskách.