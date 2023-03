TEST Volkswagen Golf 1.0 eTSI mHEV: Hybridní náhrada za 1.9 TDI? Spotřebou určitě, cenou méně

Radosti Úsporný a kultivovaný pohon Jízdní vlastnosti a komfort Bohatá základní výbava Starosti Cena ve srovnání s ne-hybridy Dotykové ovládání základních funkcí 8 /10

Spotřeba. Společně s velikostí kufru měřítko kvality pro většinu českých zákazníků již mnoho přemnoho let. Zvláště ohledně apetitu na palivo kolují mezi lidmi mnohé legendy, kdo z nás neslyšel o kamarádovu kamarádovi, který jezdí se svou věrnou „rotačkou“ za 4,5 litru „furt plnej“ a klidně přes dvě stě?

Když tyto mýty ořežeme o jistou míru básnické licence, stále nám z klasického čtyřválcového dieselu zbývá mimořádně úsporný motor. Nyní v roce 2023 tu možná máme jeho důstojného nástupce z úplně jiného těsta. A zabaleného do hodnotné a po několika letech na trhu již vyzrálé techniky.

Zmatků uvnitř ubylo

Když přišel aktuální Golf v roce 2019 na trh, mnoho fanoušků tohoto koncernového nezmara na něj hledělo s údivem a nedůvěrou. Z klasických pragmatických bunkrů, kterými byly vlastně všechny předchozí generace, se stal poněkud rozmáchlejší a avantgardnější stroj, který se vymykal i soudobým modernějším modelům VW. Základní proporce zůstaly typicky „Golfí,“ ale pojetí vnějšku a vnitřku nejednomu z nás přišlo až příliš futuristické. Projevilo se to hlavně uvnitř, kde vše potřebné již mnoho let nahmátl po paměti i slepec.

Nyní po několika letech na trhu není dotykové ovládání takovým šokem, navíc se zdá, že výrobce celkem v tichosti (údajně vloni, ale jen u nově vyrobených aut) trochu poladil jeho fungování a lehce optimalizoval rychlost. Takže sbohem minimálně půlminutové čekání na start infotainmentu.

Zdá se také, že dotykové panely a plošky pro nastavení teploty klimatizace a hlasitosti přestaly být tak přebuzené, takže vám při jemných pohybech nepošlou do kokpitu ohlušující řev audiosystému nebo nepříjemnou teplotu poté, co zběsile klovete do ovládacích prvků a čekáte, až zareagují. Stále sice odvádí pozornost od dění na silnici, ale nyní je to k přežití. Je nutné dodat, že se VW chytl za nos a na základě reakcí veřejnosti laické i odborné přehodnotil svůj postoj k ploškám, takže uvidíme, zda se to projeví při již brzy očekávané modernizaci Golfu.

Nicméně řadu věcí stále ovládáte přes displej, což nemusí vyhovovat každému. Chcete podrobněji nastavit klimatizaci? Šup do menu, kde určíte směr ventilace. Zapínáte výhřev sedaček? Ikonku máte v levém dolním rohu obrazovky, ale ťukněte do ní a vyskočí vám další nabídka. To samé platí i o asistenčních systémech, které nemůžete snadno deaktivovat, aniž byste se museli soustředit na střed palubní desky. A tlačítko vypnutí stop startu? V klasické podobě není, je třeba sešoupnout nabídku z horní části obrazovky, kde tuto funkci najdete. Zbytek infozábavního systému se naštěstí ovládá celkem pohodlně, základní funkce máte v několika dlaždicích a ty doplňkové pod hezky velkými ikonami.

Pro cestování je pozice řidiče příjemným místem, za volant se poskládají různě velké postavy, které snadno dosáhnou na vše potřebné a mají dobrý výhled okolo sebe. Pochvalu zaslouží dostatečně dimenzované odkládací prostory na středovém tunelu i ve dveřích i praktické držáky nápojů, v nichž si můžete tlačítkem vyklopit plastovou ostruhu pro přidržení menších kalíšků nebo plechovek. U tohoto konkrétního exempláře potěšila také přítomnost klasického volantu s normálními tlačítky, s nímž je výrazně snazší pořízení, než s dotykovou nádherou u „lépe“ vybavených kousků.

Za pozornost stojí mikroflísové čalounění ArtVelours v šedé barvě, které dodává vnitřku díky světlému odstínu vzdušnost a je příjemné na posaz i omak. Kromě sedadel jej najdete i ve výplních dveří, v kombinaci s rovněž světle šedou stropnicí interiér opravdu rozsvítí. Nelze si ale nevšimnout drobného krůčku zpět ohledně zpracování některých plastových dílů oproti předchozímu Golfu.

Zadní sedadla nabídnou velmi důstojné množství místa i pro dospěláky, sedáky jsou v dostatečné výšce nad podlahou a pro kolena i nad hlavou je zde adekvátní prostor. Potěší i dva USB-C porty pro dobíjení zařízení v druhé řadě, které má Golf v každé výbavě. 380 litrů v kufru je na hatchback této velikosti rozumná hodnota, i když ne největší v rámci třídy.

Do zavazadelníku máte zcela bezproblémový přístup, podběhy do něj zasahují jen minimálně a opěradla zadních sedadel se dají sklopit téměř do roviny. Potěší zde průvlak na přepravu delších předmětů skrze prostřední místo uprostřed, který má Golf opět bez příplatku i v tomto základním provedení Life. Příjemná je i možnost zvolit buď dojezdové (+ 2800 Kč) nebo plnohodnotné (+ 6700 Kč) rezervní kolo.