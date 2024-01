TEST Volkswagen Caravelle 6.1 2.0 TDI 4Motion: Není třeba nikam spěchat

Radosti Prostorný a kvalitní interiér Rozumná spotřeba paliva Nestárnoucí design Velmi dobré jízdní vlastnosti Starosti Vyšší cena Malá výkonová rezerva motoru 8 /10

Už dlouhou dobu je internet plný všemožných špionážních fotografií nového transporteru i caravelle, jejichž premiéra už je napjatě očekávána. Není přitom žádným tajemstvím, že tentokrát budou užitkové volkswageny sdílet techniku s fordy, což v segmentu pracovních vozidel rozhodně dává smysl. Multivan 7 na platformě MQB tak využívá podvozkový základ osobních modelů (podvozek T7 je značně upraven v souvislosti s předpokladem většího zatížení), zatímco užitkové varianty Transporter a Caravelle se podobně jako modely Caddy nebo Amarok podrobí nátlaku globalizace.

Jenže než se tak stane, z autosalonu si stále můžete odvézt vozidla původní generace 6.1. Ta se sice oficiálně začala prodávat teprve před čtyřmi roky, jenže ve skutečnosti šlo „jen“ o další rozsáhlou modifikaci řady T6 z roku 2015. A ta se zase prapůvodně zrodila jako modernizace generace T5, představené už na jaře 2003. Konstrukčně totéž auto si tak můžete v Evropě jako nové zakoupit i po dlouhých dvaceti sezonách, čímž překonává dokonce i archaické trio Ducato/Jumper/Expert, spokojeně vyráběné od roku 2006.

Jenže letitý základ nemusí být vždy na škodu, osvědčená technika může být v dnešní době hektického uvádění pokrokových novinek často výhodou. A pro klasický užitkový volkswagen to platí dvojnásobně, po postupných úpravách totiž stále vypadá nadčasově, navíc funguje jako příjemné moderní auto.

Že je však připraven brzy předat žezlo svému nástupci, už dokazuje třeba nedostupnost konfigurátoru. Ale nevadí - kdo chce, ten najde. Aktuální nabídka skladových caravelle obsahuje asi jen dvacítku vozů. Dva z nich se honosí vznětovým biturbem o výkonu 150 kilowattů. My jsme však pro test zvolili skromnější variantu s jedním turbodmychadlem, dosahující sice stejného číselného výkonu, avšak uvedeného v koních. V přepočtu tedy stále slušných 110 kW. Budou na hmotné auto s pohonem všech kol, osmi sedadly, karoserií prodlouženou na 5,3 metru a téměř dvoumetrovou výškou stačit?

Interiér: Prostorný a nadčasový

Všeobecné dlouholeté oblibě caravelle se vůbec nedivíme. Ačkoliv navenek vypadá mohutně a třeba současné oškrábání zamrzlého čelního skla je úkolem hodným obratného a trpělivého atleta, za volantem na všechny nedostatky a fobie plynoucí z rozložité karoserie dodávkových proporcí rázem zapomenete.

Na palubu nastupujete vysoko jako na půdu a právě takový výhled se pak před vámi rozevře. Pozice za volantem je příjemná, široká palubní deska má i po mnoha letech šmrnc, obklad pracovně tvrdých obkladů vypadá téměř jako u prémiového osobního modelu. Ergonomie je prvotřídní, drtivá většina funkcí má vlastní fyzické tlačítko a vše najdete v ideálním dosahu. Chválíme třeba jednoduchý otočný ovladač světlometů, podobný jako v původní Škodě Octavia z roku 1996. A velebíme rovněž analogový přístrojový štít, k takto kultovnímu modelu by nám prostě virtuální ukazatele neseděly.

Na palubě můžete však mít k dispozici spoustu užitečných módních prvků, například dvouzónovou klimatizaci nebo moderní multimediální systém s dotykovou obrazovkou. Ta zvládne dokonce zrcadlit mobilní telefony s platformami Apple CarPlay i Android Auto, avšak pouze po kabelu. Jenže vzhledem k obrovské spotřebě energie mobilů při spuštění přenosových aplikací je průběžné dobíjení na delších cestách stejně povinností.

A na daleké výpravy je řada 6.1 jako stvořena, v obrovském interiéru s osmi prostornými sedadly můžete pohodlně a komfortně vyrazit na hory, a to klidně i přes půl Evropy. K tomu ostatně v našem případě svádí i přítomnost pohonu všech kol.

Zadní dveře můžete dle vlastních požadavků zvolit buď od sebe rozevírací dvoukřídlé, nebo vzhůru výklopnou stěnu. Díky posuvným dveřím na obou bocích karoserie se do druhé řady, charakteristické samostatnými křesly, skvěle nastupuje. Pro třetí řadu sedaček to však neplatí, přístup na společnou zadní lavici přes kupředu sklopené opěradlo druhé linie je krkolomnější. Podélného prostoru ale mají všichni cestující k dispozici nadbytek.

Sedačky dvou zadních řad sice nelze posouvat po kolejnicích, prakticky to však ničemu nevadí. Zato je můžete v případě stěhovacích nároků demontovat, odložit do garáže a osmimístný minibus rázem proměnit v prostorný náklaďák. Vzhledem k přepychovému nadstandardnímu čalounění kobercem a prémiově působícímu obložení bychom si však dobře rozmysleli, jaký materiál do takhle drahého auta ubytujeme…