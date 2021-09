Ze zcela opačného spektra než režimy Sport a Race je nastavení Comfort. V něm jsou reakce na plyn utlumené až mdlé a jízdní komfort maximální. Po dálnici můžete svištět vysokou rychlostí a s minimem aerodynamického hluku, na hrubším povrchu se široké pneumatiky občas ozvou, ale nejde o nic drastického. Tato druhá cestovní tvář rychlého Arteonu je stejně působivá, jako výkony při svižné jízdě. Na cestách vás jistí (u R standardní) chytrý systém Travel Assist, který udržuje auto v jízdním pruhu a s dostatečnou vervou i sám zatáčí, plus adaptivní tempomat ACC, fungující do rychlosti 210 km/h. Za příplatek 36 600 Kč vám pak Volkswagen své výkonné kombi „odemkne“ na 270 km/h.

Jízdní zážitek si nejlépe vychutnáte v individuálním nastavení, kdy si kromě již zmíněného zvuku můžete poladit kdeco – hlavně však odpružení. Na možnost zcela plynulé regulace ve velkém rozsahu od režimu „houpačka“ až po „tvrdý jako šutr“ znějí oslavné ódy u mnoha koncernových výrobků a Arteon R není výjimkou. V nejměkčím nastavení je dlouhé kombi příjemně houpavé, aniž by se přehnaně naklánělo. Nerovnosti české okresky pak filtruje téměř dokonale, navzdory obřím 20“ kolům (standardem je 18“). Odpružení a ráfky s nízkoprofilovými pneumatikami samozřejmě mají své limity, když vezmete skutečně velkou díru, autem projde rána a vám od ní cvaknou zuby – ale celkově vzato jde o velmi působivé nastavení s možností individualizace. Pro úplnost připomeňme, že oproti civilním verzím Arteonů sedí provedení R o 20 milimetrů níže.

V zatáčkách jede toto rozměrné kombi jako po kolejích, na plyn můžete hopsnout ještě před apexem a příď se citelně stáhne do oblouku, v němž vás rovná vektorování točivého momentu zadních kol. Na ta může jít až 50 procent síly a na každé jednotlivé kolo pak plný točivý moment, který má náprava k dispozici. Zákruty Arteon krájí s chladnokrevnou efektivitou, téměř totální přilnavostí a bez náznaku vzrušení. Se svým řidičem se nepere, pouze plní jeho rozkazy – možná by mu neškodil náznak zlobivosti nebo nutnosti krocení divé zvěře, ale vzhledem k tomu, že jízdou naplno strávíte jen malé procento času za volantem, něco podobného asi Volkswagen neměl zapotřebí.

Paralel s Passatem R36 má Arteon R více než dost: decentní doplňky karoserie i vnitřku, velké brzdy, pohon všech kol, ryčný atmosférický šestivá... Vlastně ne, vždyť jsme v jiné době. Pod kapotou má známý přeplňovaný čtyřválcový dvoulitr EA888 ve verzi evo4 s kapalinou chlazenou recirkulací výfukových plynů a variabilním časování ventilů plus variabilním zdvihem těch výfukových. Jeho 235 kW a 420 N.m jde na kola skrze dvouspojkovou převodovku DQ 500, která je mimochodem stavěná na točivý moment až 600 Nm – to kdyby někoho napadlo dolovat z motoru extra výkon.

Šikla by se větší nádrž

Víte, za co platíte

Erkový Arteon je vrcholem nabídky výkonem i výbavou, čehož si všimnete hned po usednutí za volant s modrým prošíváním a s perforovanými prvky v místech, kde máte kormidlo správně držet. Stejně tak jako vnějšek i vnitřek vkusně kombinuje černé lesklé prvky s modrými, působí decentně, dospěle a ne dětinsky á la tuning sraz. Sedadla s jednodílnými opěradly hezky drží trup díky výraznému tvarování na bocích, dlouhé cesty v nich zvládnete v pohodlí a jako řidič si můžete pustit i lehkou masáž (sedadlo ErgoComfort za příplatek 33 200 Kč).

Palubní deska působí přehledně, klimatizaci sice ovládáte dotykovými ploškami, ale ty jsou umístěny ve spodní části a daleko od sebe, takže nehrozí, že byste častěji omylem zavadili o jinou funkci. I tak ale vzpomínáme na krásně velké kruhové ovladače z předfaceliftového Arteonu. Nastavení hlasitosti je u této příplatkové verze multimediálního systému s 9,3“ obrazovkou také dotykové, ale funguje vcelku spolehlivě. Na rozdíl od infotainmentu samotného – láteříme nad tím už nějakou dobu u mnoha Volkswagenů a marně čekáme na update, který by situaci vyřešil. Pomalé starty, sem tam chyby kdy vám zmizí obraz parkovacích kamer, zbytečné mezikroky při zadávání adresy do navigace... Určitě jde o věc, kterou půjde do budoucna vyřešit, ale v této formě má k dokonalosti daleko. Digitální kokpit s úhlopříčkou 10,25 palce funguje bez škobrtnutí, můžete si u něj nastavit preferované zobrazení nebo třeba mapu s navigací.

Dalším krokem kupředu a zároveň dvěma kroky zpátky je ovládání na ramenech volantu. Zvláště hlasitost, která umí fungovat i jako dotyková ploška, kterou přejedete prstem – občas zavadíte a nechtěně ji změníte, stejně tak stanici rádia nebo přehrávanou skladbu. Jejich posouvání je oproti hlasitosti zrcadlově na pravém rameni volantu. Zbytek ovládání na kormidle je na tom lépe, je výrazně těžší na něj omylem ťuknout. I tak ale opět vzpomínáme na předfaceliftový volant s klasickými tlačítky.

Do sedačky řidiče a spolujezdce se pohodlně vejdou urostlí chlapíci a drobnější postavy – obojí se dá nastavit ve velkém rozsahu a problém zde není s místem nad hlavou ani pro lokty. Královskou porci místa najdou i pasažéři v druhé řadě, která je sice kvůli tvarování sedadel i opěradel vhodnější pro dvě osoby, ale tři se sem také na nějakou dobu uvelebí. S prostorem pro nohy zde problém není a pod stropnici se vejdou lidé průměrné evropské výšky.

Zavazadlový prostor je úctyhodně široký i hluboký, po sklopení opěradel, dělených v poměru 40:60, můžete převážet předměty o chlup delší, než dva metry. Nakládací hrana sice není v rovině s podlahou, ale neleží vysoko a zavazadla vložíte bez větší snahy. Pod podlahou kufru najdete subwoofer příplatkového audiosystému Harman Kardon a lepící sadu, v základní konfiguraci může Arteon R mít plnohodnotné rezervní kolo z lehké slitiny.