TEST Volkswagen Arteon R liftback (235 kW): Gentleman nebo rošťák? Vlastně obojí!

Kvality sportovních modelů značky Volkswagen jsou již známé. Poslední dobou se ale u nejostřejších verzí R opravdu překonává.

Radosti Čitelnost podvozku Skvělá dynamika a trakce Umí být komfortní Starosti Vyšší cena Chování převodovky DSG Dotykové ovládání 8 /10 Pokud dnes chcete elegantní sedan nebo liftback na dlouhé přesuny, který je ale zároveň trochu šťavnatý, máte pořád docela velký výběr. Vedle klasické německé trojice můžete zamířit také do Itálie pro Alfu Romeo Giulia, Britové pro vás také něco budou ještě mít, no a v neposlední řadě je tady Volkswagen Arteon, jehož nejnovější verze obsahuje také ostrou variantu R. Jak už víme, tak aktuální eRka od Volkswagenu umí být docela beefy, ale platí to i o tomhle wolfsburgském elegánovi? Parádičky, to by mu šlo Volkswagen Arteon vypadá trochu jako namotivovaný Passat po návštěvě Milan Design Week a já osobně na to slyším. Ohledně designu už jste si ale určitě udělali každý svůj názor, přece jenom je tady s námi tato generace už nějaký čas, a buďme upřímní, myšlenka hezkého passatu jezdila po silnicích už od roku 2008 jako Passat CC. Od té doby jen krystalizuje a za mě nyní dosáhla úplného vrcholu, protože verze R vypadá fantasticky. Ještě jednou si řekněme, že Volkswagen umí opravdu hezky designově odlišit základní varianty od těch sportovních. Tady se postupovalo úplně stejně - auto sedí o 2 cm blíže k zemi a může mít pěkné dvacítky Estoril, co krásně vyplňují podběhy. Zadní okna jsou standardně zatmavená, stříbrné linky na předním nárazníku jsou černé, nasávací otvory větší, vzadu je decentní křídlo, zcela jiný zadní nárazník a hlavně dvě zdvojené koncovky výfuku. TEST Volkswagen Tiguan R 2.0 TSI (235 kW): Ladný waltz s panem Akrapovičem Když to všechno zabalíte do námi testované černé metalízy Deep s perleťovým efektem, dostanete za mě atraktivní Batmobile, nebo, aby to bylo zeměpisně správně, atraktivní Fledermausewagen. Uvnitř se zase nehraje na dřevěné obložení a dekorativní plochy, R znamená interiér v černé barvě s hliníkovou lištou po celé délce palubní desky. Hliníkové pedály a tříramenný volant s perforovanou kůží v oblasti úchopu jsou už ale v základní výbavě Elegance. Co by vás jako zájemce mělo zajímat asi nejvíc, jsou příplatková sedadla ergoComfort čalouněná kůží Nappa. Tento příplatek doporučuji všem, kteří chtějí ve standardním Arteonu jezdit delší trasy, a hlavně všem, kteří chtějí obecně Arteon R. Jsou to jedny z nejlepších sedadel na trhu (v rámci mainstreamu) s dobrou oporou ramen i stehen. Zároveň se do nich dobře nasedá, jsou dobře tvarované pro záda a velmi dobře přizpůsobitelné většině postav. Platí jen jediná výtka, kterou jsem měl už u základního modelu, a tou je vyšší posaz za volantem. Klidně bych si sedl ještě níž výměnou za absenci masážní funkce. TEST: Cupra Ateca 2.0 TSI Limited Edition VZ: Prakticky bez konkurence, prakticky bez chyb Standardní Arteon jsme tu už měli, stejně tak i R Shooting Brake. Jen tedy připomenu, že grafika infotainmentu už by zasloužila update, stejně jako celý hardware systému. Ovládání dotykovými ploškami na volantu není moc přesné a za světla viditelné otisky prstů mě na nich už trochu iritovaly. Digitální ovládání klimatizace je nic moc, ale v kontrastu s ostatním vlastně to nejmenší. Velkou pochvalu ale tvůrci zaslouží za velká pádla pod volantem. O to jde tady především, aby se auto dobře ovládalo. Kombinace sedadel, tak akorát tlustého věnce volantu a pádel pod ním, je tak pro majitele verze R klíčová a Volkswagen tady rozhodně nezklamal. Zároveň je sice fajn, že lepší digitální kokpit má několik možností zobrazení, ale nejlepší jsou stále klasické budíky. Digital Cockpit Pro umí v jednom zobrazení ukázat tolik dat, že není snadné se v nich za jízdy orientovat.

Minus dva Ano, já bych asi taky uvítal, kdyby byl vlajkový sedan automobilky Volkswagen na platformě MLB Evo, aby si vysloužil podélně uložené šestiválcové motory, ale základy arteonu jsou jasně dané, a i když má platforma MQB svá specifika, umí z ní ve vývojovém středisku udělat zajímavé sportovně střižené auto, což je podloženo mnoha zábavnými důkazy. Motory ale zdůrazňuji proto, že z Volkswagenu znělo ještě před pár lety něco trochu jiného. Nový Volkswagen Arteon se očekával také s třílitrovým šestiválcovým motorem, který byl takovou první nápovědou, že se dočkáme také verze R. Takové auto už prý i existovalo, ale k rozhodnutí škrtnout šestiválec nakonec došlo po pečlivém zkoumání obou variant. Čtyřválec se jednoduše lépe řídil. Byl to ale rok 2018, přeberte si to, jak chcete. Smutnit kvůli pohřbení radosti ale asi nemusíme, cestu do R si našel nejsilnější čtyřválec v koncernu VW. TEST BMW 223i Active Tourer: Držte si bryndáky, pojedeme rychle! Je to motor EA888 v nejaktuálnější podobě evo4, tedy čtyřválcový dvoulitr naladěný na výkon 235 kW (320 koní) v rozmezí 5350 až 6500 otáček za minutu. Od 2000 otáček pak nabídne 420 N.m točivého momentu. Také to znamená chlazené výfukové svody, velmi rychlé zahřívání na provozní teplotu a spojení s dvouspojkovou automatickou převodovkou DQ500. Tato převodovka je jedinou možností, stejně jako pohon všech kol 4Motion. Pohon všech kol 4Motion je u modelů R specificky naladěný. Síla mezi přední a zadní nápravou prochází přes lamelovou spojku. Na přední nápravu může jít 50 až 100 %, zatímco na zadní 0 až 50 %. To je zatím stejné. Modely R však mají funkci torque vectoring, tedy rozdělování sil mezi zadními koly pomocí dalších dvou lamelových spojek. Modely R jsou tak teoreticky schopné poslat až 100 % možného výkonu na vnější kolo při průjezdu zatáčkou. TEST Kia Sportage 1.6 T-GDI HEV GT Line: Kompaktní milionář s nedostižným komfortem Ještě tady dole u podvozku chvíli zůstaneme. Arteon R má standardně adaptivní odpružení DCC, jehož charakteristiku lze ještě ladit v individuálním režimu. Obě nápravy mají dodatečné stabilizátory, vpředu jsou klasické tlumiče s pružinami, vzadu čtyřprvkové zavěšení a plynokapalinové tlumiče s oddělenými pružinami. Progresivní řízení je standardem a kontrolu trakce lze buď omezit, nebo vypnout. Brzdové kotouče mají vpředu průměr 357 x 34 mm a vzadu 310 x 22 mm. Multitalent Rozdíl mezi základní a ostrou verzí poznáte i v běžných cestovních rychlostech. Podvozek je mnohem příjemnější, a to jsme měli dvacetipalcová kola. Auto není na nerovnostech takové těkavé, ale pohybuje se jistě a hezky žehlí takřka všechny druhy nerovností. A když už kopne, není to žádná nepříjemná rána. Rozbité okresky se nemusíte bát ani při rychlé jízdě, stabilita je na vynikající úrovni a ovladatelnost vozu na nekvalitním povrchu stále dobrá. Motor má sám o sobě docela hezký zvuk. V takovém případě nerozumím jeho zesilování a basování do reproduktorů, které zážitek spíše kazí. Nejlepší tak je auto si nastavit podle svého v individuálním režimu. Zatím v každém autě s označením R se pak tento motor ukázal jako velmi schopný, od nízkých otáček má ten správný punch a ve středních jeho tah nepolevuje. Spotřebu si běžný uživatel bez problému udrží na devíti litrech. Ostrá jízda vás dostane přes dvacet a celkový průměr jsem měl po 865 kilometrech 10,5 l/100 km. TEST Seat Ateca 1.5 TSI DSG: Můj brácha má prima bráchu. A normálního! Reakce na plyn je skvělá, dobrý cit máte i na brzdách a vadnutí jsem nezaznamenal ani po dlouhém ostrém ježdění. Ve třídě sportovních aut jde ale spíše pořád o lehký nadprůměr. Zatímco tak z motoru cítíte hodně akce, brzdy vás úplně nevytrhnou. Z pohledu lepšího účinku a dávkování už ale musíte do mnohem dražších řešení. V každém případě s těmito brzdami zastavujete 1778 kg hmoty sebejistě a hlavně bezpečně. Je velká škoda, že převodovka DSG tady neumožňuje zcela manuální režim. A když si ho na chvíli vyvoláte, nestydí se vám v rychlém tempu sám přeřadit. Tohle by chtělo ještě poladit po stránce softwaru. Jinak bylo ale překvapením, že jsou převodovka s motorem na stejné vlně. Tím mám na mysli, že jde o mnohem lepší sladění než u motorů 2.0 TDI Evo a rozjezdy i řazení jsou mnohem hladší. Škoda tedy jen toho chování v ostrém tempu. K zamyšlení také je, že v tomto naladění chybí převodovce aspoň ještě jeden stupeň. Když si na německé dálnici nasadíte 160 km/h, bude motor na 3000 otáčkách, a to je s těmi výfuky už slyšet. TEST Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Motion: Je luxusní, ale sousedy s ním nepodráždíte Na pohled pak Arteon R možná působí, že bude mít sklony k nedotáčivosti. Ta je nicméně hodně potlačena dobrým naladěním podvozku a hlavně vektorováním na zadní nápravě. Auto je tak velmi neutrální a vůbec mu nevadí trochu hrubší zacházení. Možná se až budete divit, jak rychlé průjezdy zatáčkami zvládne, aniž by alespoň naznačilo nervozitu. Práci podvozku navíc cítíte, nejste v tupém ingotu, ale v docela komunikativním autě. Postupem času vás tak určitě napadne vypnout kontrolu trakce a ty limity auta skutečně najít, nebo je dokonce překročit. Můžete dohledat pár videí, kde tohle auto jezdí smykem. Jde to, vlohy tam jsou, ale v našem případě to jde hodně ztuha. Ona totiž kombinace slunného počasí a lepivých letních pneumatik mluví už tak trochu sama za sebe. Volkswagen Arteon R rozhodně není auto na snadné driftování, v tomto setupu už ho musíte dotlačit do stresu a začne se to odehrávat až v rychlostech, kdy v tom stresu budete také. TEST Porsche Taycan Turbo: Tolik koní, že vám z toho jde hlava kolem. A z ceny taky... Až když jste opravdu přísní, vyhrne se všemi čtyřmi koly ven, případně si můžete šikovně nabrzdit zatáčku a pomoct si rozhozením karoserie, ale pořád jde spíše o zpestření než o účel auta (třeba nový VW Golf R je už z podstaty rošťák). Za jiných podmínek a s jinými pneumatikami by ale výsledek mohl vypadat jinak. Pozor dejte na přenosy hmotnosti. Je jí totiž pořád dost a v rychlých navazujících zatáčkách se nemusíte cítit úplně komfortně. To mají ale snad všechna těžší auta s ne úplně performance podvozkem společné. Rád bych ještě vypíchl čitelnost, protože všechny výše uvedené jevy máte pod kontrolou a máte na ně čas. Není to tak, že by se vám Arteon R pod rukama najednou splašil. Je to auto s dobře naladěným podvozkem a dlouhým rozvorem, takže je i docela rychlá jízda stále relativně klidná a auto na vás neštěká povely kvůli různým korekcím. Vlastně bych se nebál říct, že snad každý řidič může jet v tomhle autě rychle, ale jen ti zkušenější ho dovedou tam, kde je zábavný.