TEST Volkswagen Arteon R 2.0 TSI Shooting Brake: Sprinter, občas parkourista, ale jak zvládne maraton?

Chtělo by to ale více USB portů, maximem jsou tři – dva v loketní schránce a jeden vpředu, vzadu docela chybí. V druhé řadě sedadel ale najdete skutečně štědré množství prostoru pro nohy, nad hlavou a v tomto případě také pohodlí skrze vyhřívání a třízonovou klimatizaci. Velmi šikovným doplňkem je tu sklopná loketní opěrka s držáky nápojů, za níž se skrývá průvlak pro delší zavazadla.

Doba je na vrcholném Arteonu lehce znát na otravných dotykových ploškách, od kterých značka dle posledních zpráv upouští – nezřídka si do nich při manipulaci s volantem drknete, na druhou stranu je sympatické, že se třeba posuvník hlasitosti dá mačkat jako klasická tlačítka. Co je docela kuriozní: Značení ovládacích prvků na ramenech je podsvícené a docela hřeje, pokud na něm podržíte prsty déle. A co je stále dobré: klasické ovládání světel otočným ovladačem nalevo pod volantem, na rozdíl od nepřehledných panelů v novějších VW, pod nímž se nachází výklopná schránka.

S konfigurovatelným přístrojovým štítem je snadné pořízení – umí zobrazit minimalistické budíky, více číselných informací nebo mapu z navigace (byť ne zrcadlené). A také stopky, pokud si chcete měřit čas na okruhu nebo při jízdě pro rohlíky. Volant verze R krásně padne do ruky, zeštíhlené segmenty po stranách s perforovanou kůží se drží bratru hezky a uznání automobilce patří i za to, že ve spodní části je pouhý náznak plošší části kormidla.

Střed palubní desky je stále ještě dobrým kompromisem mezi starší a novější dobou u Volkswagenu – klimatizaci ovládáte dotykovými ploškami, ale zároveň jí nechybí prvky pro směr ventilace, ofuk a výhřev skel plus výhřev. V rámci paketu Business Pro za 31.500 Kč je zde infozábavní systém s obrazovkou o úhlopříčce 9,2 palce – dnes se dávají do aut podstatně větší „televize,“ ale funguje stále docela obstojně, s drobnou výhradou k rychlosti startu.

Zaplujte do hezky široké a bočnicemi decentně opevněné sedačky řidiče (v tomto případě příplatkové a stavitelné ve 14 směrech) a zjistíte, že máte vše na dosah, můžete sedět hezky nízko a nastavit si polohu do ideálního stavu bez kompromisů. Utratit za sezení 38.100 Kč se určitě vyplatí, získáváte s ním paměťovou a masážní funkci a i spolujezdec si pak může své sedadlo nastavit elektricky.

Vlastně jde o velmi ohrožený druh. Na trhu je od roku 2017, kombi s označením Shooting Brake se představilo v roce 2020 a nyní si jej můžete na rozdíl od sedanu nakonfigurovat – praktická varianta by se měla vyrábět do roku 2026, zatímco sedan skončil a dá se pořídit už jen jako skladovka. Ale zatímco sedanu asi velká škoda nebude (flotily a obchodní cestující mají k dispozici nejnovější Passat nebo elektrické ID.7), Arteon bude v budoucnu v nabídce chybět.

Co znamená písmeno R v případě Arteonu? Posaďme si ho do kontextu při srovnání s Golfem R. Ten má také chytrou čtyřkolku, o chlup vyšší výkon (245 kW oproti 235 kW), nižší hmotnost. R zde znamená samozřejmě rychlost – stovka za 4,9 sekundy je působivá, s vypnutím omezovače za 41.900 Kč činí maximální rychlost 270 km/h.

Verdikt: Stárne, ale stále toho umí hodně

Potentní motor, prostorný vnitřek, schopnost jet akčně/ji a zvládat velké vzdálenosti v pohodlí – to chcete od velkého kombi. Zde se kupodivu vše pojí i se střídmou spotřebou a jízdním komfortem na největších dostupných kolech.

Technika a schopnosti aut letí kupředu raketovým tempem, ale dnes v roce 2024 lze konstatovat, že navzdory drobným výhradám typu pomalu startujícího infotainmentu a některým ovládacím prvkům z doby, kdy koncern VW v tomto ohledu trochu tápal, jde stále o mimořádně univerzální auto pro „práci“ i legraci. Svižné svezení, pružnost motoru, relativní klid na palubě, velký kufr – vzhledem k tomu, že Arteon zřejmě nebude mít srovnatelného nástupce, může jít dnes i do budoucna o zajímavou volbu pro nadšence.

Volkswagen Arteon Shooting Brake: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.149.900 Kč (1.5 TSI Elegance/110 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.802.900 Kč (2.0 TSI R/235 kW) Cena testovaného vozidla 2.259.700 Kč (2.0 TSI R/235 kW)

Technické údaje: Volkswagen Arteon Rok • stupeň výbavy 2024 • R Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 984 cm3 Nejvyšší výkon 235 kW (320 koní) Nejvyšší výkon při otáčkách 5 350 až 6 500 ot/min Nejvyšší krouticí moment 420 Nm při 2 000 až 5 350 ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 4,9 s Nejvyšší rychlost 270 km/h Převodovka: způsob řazení • počet stupňů dvouspojková • 7 stupňů Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 565 l • 1 632 l Objem palivové nádrže 66 l Hmotnost: provozní • celková 1 793 kg • 2 290 kg Prům. spotřeba: komb. 9,0 l/100 km Rozvor náprav 2 838 mm Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 587 mm • 1 582 mm Rozměry: délka × šířka × výška 4 866 × 1 871 × 1 462 mm

Základní výbava: 12V zásuvka na středové konzole vzadu, 12V zásuvka vpředu, 2x LED osvětlení na čtení vpředu a vzadu, ACC - automatická regulace odstupu, Adaptivní regulace podvozku DCC, Akustické a grafické upozornění nepřipnutých pásů vpředu, App-Connect Wireless, Asistent pro rozjezd do kopce, Automatická klimatizace Climatronic, Automatický spínač světlometů, Bederní opěrky vpředu, Bezpečnostní šrouby kol, Boční airbagy vpředu a vzadu, Boční lišty ve spodní části dveří vozu, Chromované lišty bočních oken, Chromované orámování, Dekor interiéru Black Carbon, Dekor středové konzoly Piano Black, Dešťový senzor, Digital Cockpit Pro, Digitální radiopřijímač (DAB+), Dvoutónový klakson, Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu, Dálkové odjištění zavazadlového prostoru, Easy Open vč. Keyless Access, Elektromechanická parkovací brzda, Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS, Elektronický imobilizér, Front Assist, Hlasové ovládání, Hlavice řadicí páky v kůži, ISOFIX, Keyless Start, Koberečky, Kryt zavazadlového prostoru, LED světlomety, LED zadní světla, Light Assist, Lišty nástupních prahů s logem R, Loketní opěrka vpředu, Make-up zrcátka ve slunečních clonách, Multifunkční volant v kůži vyhřívaný R, Navigace Discover Media, Nárazníky R, Nástupní a varovné LED osvětlení, Osvětlení prostoru pro nohy vpředu, Paket Safety, Palubní literatura v českém jazyce, Parkovací senzory Park Pilot, Pedály z ušlechtilé oceli, Pohon všech kol, Povinná výbava, PreCrash vks. Front Assist, Progresivní řízení, Příprava na We Connect a We Connect Plus, Rozpoznávání dopravních značek, Sada nářadí a zvedák vozu, Start-Stop systém, Systém rozpoznání chodce s rozšířenou ochranou, Systém sledování únavy řidiče, Telefonní rozhraní Comfort, Top-komfortní sedadla vpředu, Travel Assist včetně Emergency Assist, Trysky ostřikovačů čelního skla, Tísňové volání, Tříbodové bezpečnostní pásy, USB-C port vpředu, Vnitřní zpětné zrcátko, Vnější zpětná zrcátka, Vnější zpětná zrcátka el. sklopná, Vyhřívaná přední sedadla, Vícebarevné ambientní osvětlení, Zadní mlhové světlo, Zadní sedadla nedělená, Čalounění stropu v černé, Čelní airbag řidiče a spolujezdce

Příplatková výbava: 20" kola z lehké slitiny Estoril (39.900 Kč), ergoComfort sedadlo (38.100 Kč), Paket Assistance High (40.700 Kč), Paket Business Premium (31.500 Kč), Paket Comfort Plus (bez alarmu) (53.600 Kč), Panoramatické okno (35.900 Kč), Potahy sedadel v kůži Nappa (49.900 Kč), Prodloužená záruka 5 let/150.000 km (5.500 Kč), Soundsystém Harman-Kardon (40.300 Kč), Tažné zařízení (28.200 Kč), Tire mobility set (1.900 Kč), Vyhřívané čelní sklo reflektující (11.700 Kč), Zatmavená a akustická okna (17.700 Kč), Zrušení elektronického omezovače maximální rychlosti (41.900 Kč)