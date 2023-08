TEST Volkswagen Amarok 2.0 TDI 4Motion 125 kW: Tak kam to bude, paninko?

Radosti Bohatá standardní výbava Pružnost a spotřeba motoru Rozumné příplatky za praktickou pracovní výbavu Starosti Ovládání klimatizace dvojmo přes displej Nízké sedáky v druhé řadě 8 /10

Rozhodnutí stavět pick-up zřejmě u Volkswagenu přivedlo k tomuto typu vozu jeho zákazníky, kteří by auto podobných tvarů vlastně nikdy nezvažovali. Ukázalo však, že v prostředí, které znali ze svých golfů, passatů a dalších modelů, mohou civilizovaně fungovat i s korbou za zády. To se ale týká vyšlechtěných verzí, pravděpodobně s V6 pod kapotou, které vidíte okolo sebe na plakátech a v televizních reklamách.

Dnes tu máme sympatický kousek z opačného konce spektra, holý základ ve vstupní výbavě, pojmenované prostě Amarok. Takže žádná dekadence, chrom, luxus uvnitř, a dokonce pouze plastové nárazníky, které mohou dostat zabrat na stavbě, v lese nebo obecně při provozování řemesla.

Druhá generace je výsledkem spolupráce Volkswagenu s Fordem, která probíhá oběma směry. Tak jako Němci dali techniku třeba tourneu (což je v základu VW Caddy) nebo připravovanému elektrickému exploreru (na platformě MEB), Ford poskytl střeva svého rangeru pro koncernový pick-up. Karoserie je k dostání pouze jako double cab a prodloužila se o téměř deset centimetrů na 5350 mm. Zvětšil se také rozvor. Design vznikal v australském studiu Volkswagenu a je opravdu znát, že nejde o Ford s vyměněným znakem na mřížce chladiče.

Uvnitř s puncem luxusu a jednou velkou vadou

I uvnitř si přijdete jako ve skutečném VW. V rukou držíte známý koncernový volant, sledujete povědomou grafiku digitálního přístrojového štítu i infozábavního systému. Ten je zde ve své základní formě, i ta ale nabídne moc pěknou 10,1“ obrazovku, orientovanou na výšku. Dobře se čte, má solidní rozlišení a v jinak ryze účelovém a odolném vnitřku bez pozlátka skutečně vynikne. Funkce má základní, ale rozsáhlé – od všemožného detailního nastavování auta i audia přes konektivitu skrze Android Auto nebo Apple CarPlay, která obsáhne navigaci i poslouchání oblíbených podcastů, až po klimatizaci.

Ano, i zde někoho napadlo nacpat ovládání topení a chlazení na obrazovku, a to navíc mimořádně rozptylujícím způsobem – když řeknu „zlaté dotykové plošky klimatizace v ostatních VW,“ a to je z duše nenávidím, možná to lépe ilustruje, jak uživatelsky příjemné je řešení v amaroku. Chcete nastavit intenzitu ventilace nebo směr foukání? Jistě, musíte zmáčknout piktogram ve spodní části displeje. Ale co když chcete změnit teplotu? Musíte zmáčknout jinou ikonu také dole a ještě reagovat rychle, než vám posuvník zmizí. U manuální klimatizace se častějšímu laborování s foukáním a teplotou nevyhnete a toto řešení při jízdě zbytečně rozptyluje. Alespoň že hlasitost audiosystému má pěkně macaté a vystouplé kolečko, které nahmátnete po paměti.

Již tato základní verze má částečně digitální 8" kokpit, doplněný ukazateli teploty a stavu paliva po stranách. Zobrazované informace si zde můžete nastavit dle libosti, rychloměr hezky v ose pohledu se také hodí. Ale základnímu zobrazení, které naskočí poté, co nastartujete, chybí otáčkoměr. Což je zrovna u modelu s manuální převodovkou docela potřeba. Můžete si ho naklikat v menu a pak jej vidíte ve formě sloupce v pravé části displeje, ale snad se třeba bude po nějaké aktualizaci zjevovat sám, hned a automaticky.

Na fotografiích si můžete všimnout absence čalounění na podlaze – máme tu gumové provedení za příplatek pouhých 2064 Kč včetně DPH, což lze jen doporučit. Pokud se vyskytujete v blátivém prostředí, auto si hned nezničíte. Přední sedadla jsou hezky široká a pohodlně se v nich usadí velcí chlapi, v horní části palubní desky najdete praktické odkládací prostory, kastlík u spolujezdce je dvoupatrový.

Na začátku středového tunelu se nachází příjemně velká odkládací schránka s dvěma USB vstupy (klasický A a moderní C) plus 12V zásuvkou, pod loketní opěrku se toho také vejde hodně. Docela zajímavě působí vnitřní kliky – najdete v detailu v galerii – které mačkáte k sobě směrem k madlu dveří. Vlevo pod volantem najdete tlačítka regulace jasu přístrojového štítu, zapnout si zde můžete také osvětlení korby.

V druhé řadě sedadel žádný velký luxus nečekejte, sedí se tu vcelku dobře díky dostatku místa nad hlavou, ale ten je vykoupen nízkou polohou sedáků nad podlahou. Na druhou stranu, máte zde sklopnou loketní opěrku na prostředním místě a také 12V zásuvku.

Korba tohoto konkrétního exempláře má ochranný nástřik za příplatek 17.861 Kč, které se jistě hodí, alternativně můžete zvolit levnější plastovou ochranu za sedm a půl tisíce s daní. Na délku má ložný prostor lehce přes 1,6 metru, mezi podběhy měří 1227 mm a europaleta se sem tak vejde podélně i napříč.

Užitečná hmotnost amaroku je až 1190 kilogramů (zde o něco méně), na korbě se nachází automaticky šest kotevních ok s celkovou zatížitelností 400 kilo v tahu. A také zde najdete hezký detail – když sklopíte zadní čelo, na jeho hraně se nachází v plastu vyražený metr do 130 centimetrů. Můžete se tak snadno přesvědčit, jestli vás třeba někdo neošidil na materiálu.