TEST Vespa GTS 125 i-get: Skvělý stroj, i když na skútrech moc neumíte

Radosti Velmi vysoký komfort Snadné ovládání Nesmrtelný styl Starosti Velká helma se pod sedadlo špatně vejde Vysoká cena 9 /10

V Česku můžete sednout na skútr s automatickou převodovkou a motorem do objemu 125 ccm a legálně jezdit i s řidičským oprávněním skupiny B. Zcela bez obav tedy můžete osedlat jednostopé vozidlo a jezdit, jak se vám zlíbí. Tuto možnost využívá stále více řidičů, je to ideální volba pro městskou dopravu, ale i fajn způsob jak si užít víkendovou vyjížďku. Pojištění stojí pár korun, nic to nežere. Napadlo vás ale nikdy, jaký skútr splňující tyto limity je úplně nejlepší? Já si myslím, že jsem ho našel.

Je to Vespa. Je jedno jaká, mezi sebou se jejich stopětadvacítky zas tak výrazně neliší. Jedna je pohodlnější, druhá má zase lepší výbavu. Všechny ale mají motor o zmíněném objemu, který můžete tůrovat. Takovými Vespami jsou GTS, GTS Super, Primavera nebo Sprint. Některé Vespy mají v nabídce větší, ale i menší motory. To jediné, co musíte řešit, je cena. To je jediná výrazná slabina těchto italských skútrů a hned na začátku můžu propálit, že to, co vidíte na fotografiích, stojí v ceníku 139.900 Kč. Za tyhle peníze můžete mít tři čínské skútry a možná i dva japonské.

Jenže za kvalitu se platí. A taky za značku a za nostalgii. Ne, že by japonské skútry byly méně kvalitní, ale Vespa je prostě už od začátku dobře vymyšlená. Je o tom krásný film, možná ho ještě chytnete na Netflixu. Úplně skvěle se na ní nasedá ženám, ale i mužům. Široké blatníky vám kryjí nohy a kolena a moc na vás tedy nefouká - pánům na kolena, dámám pod sukně. GTS na fotkách má navíc výšku sedáku 790 mm, takže ani menší postavy se nebudou muset do sedla vyhoupnout.

Trocha historie

Vespa je také jedno z nejdrsnějších jednostopých vozidel. No fakt, nejdříve pomohla motorizovat válkou zničenou Itálii. V cestě za nehynoucí slávou ji podpořil také snímek Prázdniny v Římě, který byl skvělou reklamou nejen pro Vespu, ale také pro celou Itálii a její životní styl la dolce vita. Na vespách jezdili kluci z anglické subkultury mods, kteří do jisté míry inspirovali kapelu The Who. Spor mezi mods a rockery poté kapela otiskla do alba Quadrophenia, svého šestého studiového počinu z roku 1973.

The Who jsou největší rockovou kapelou na světě. Nebo to jsou Rolling Stones, ale těm zase jednou dělali ochranku Hell´s Angles, kteří jezdili na strojích převážně americké produkce, jak hezky popsal Sonny Barger ve své knize vypovídající o jeho působení v tomto klubu/gangu. Ale zpět k Vespě. Italský novinář Giorgio Bettinelli na vespách procestoval velkou část světa. Byl na Aljašce, ve Vietnamu i v Jižní Americe. V roce 1980 jely čtyři Vespy Paříž - Dakar. Jedna to dojela do konce.

A takhle bych mohl pokračovat. Jsou to prostě husté mašiny a pokud máte rádi historii, design a rychlost, tak si Vespu už po pár metrech zamilujete. Její vysoká cena bude ale i tak pro spoustu zákazníků nezkousnutelná. Je to tak v pořádku. Je v pořádku, že někdo jezdí na Yuki a někdo na Vespě, stejně jakože někdo jezdí v MG a někdo s Alfou Romeo. Tento italský skútr si koupíte i třeba jen proto, abyste ukázali, že na něj máte. Jenže on i vážně skvěle jezdí.