TEST Toyota Yaris 1.5 Hybrid GR Sport: Na papíře oxymoron, na silnici zábavná hříčka

Středový tunel je celkem úzký a nezabírá tak zbytečně místo, kromě držáků nápojů se na něm nachází i tlačítko volby jízdních režimů nebo aktivace čistě elektrické jízdy, umožní-li to aktuální kapacita baterie. Zadní sedadla vyhoví spíše menším postavám (dvěma) nebo dětem, jejich sedáky jsou lehce naklopeny dozadu a přední hrana je tak v docela rozumné výšce nad podlahou. Hodil by se zde alespoň jeden USB port pro nabíjení chytrých zařízení – jediný kus na celé palubě najdete vpředu. Kufr se svou kapacitou 286 litrů patří k průměru této třídy vozů.

Interiér tak dostal rozumnou dávku šmrncu, aniž by v něm přibylo cokoliv, co by narušilo snadné každodenní použití. Samotná přední sedadla se od „normálních“ Yarisů liší skutečně jen čalouněním, nabídnou tedy rozumně široké sedáky i fajnové boky, které vás v zatáčkách podrží, a zároveň při dlouhých cestách neutiskují. Palubní deska je přehlednost a vstřícnost sama – třikrát hurá za plnohodnotné ovládání klimatizace kolečky a rovnou deset tlačítek pro její kompletní obsluhu bez hrabání se kdesi v obrazovkách.

Hybrid je proště fajn

Hybridní ústrojí, složené z 68kW (92k) spalovacího motoru a dvou motorgenerátorů (jeden pro pohon s až 59 kW/79 k, druhý pro startování tříválce a rekuperaci energie) funguje velmi elegantně. Na elektřinu můžete jet rychlostí až 130 km/h, ale nejlépe vše funguje ve spolupráci obou elementů, které si s naprostou plynulostí předávají zátěž a skvěle ji kombinují.

Dle WLTP má hybridní Yaris jezdit za 3,8 až 4,3 l na sto kilometrů a na ukazateli spotřeby i bez přemáhání uvidíte nejčastěji necelé čtyři litry na sto. Elektřina dobře vykrývá slabá místa atmosférické spalovací jednotky v nízkých otáčkách a obecně vzato, toto není hybrid jen do města. S výše uvedenou spotřebou zvládá i okresku a ani na dálnici „nežere“ o moc více. Tabulkové zrychlení na 100 km/h za 9,7 sekundy sice nezní příliš akčně, ale s pružností a zrychlováním nemá Yaris problém ani ve dvouciferném tempu a s posádkou plus nákladem na palubě.

Jenže se jmenuje GR Sport, což vyvolává jistá očekávání, že? Možná se nyní někdo nadechuje k výsměchu, že si přece hybridní 85kW miniauto na velkých kolech a s několika sportovními doplňky nemůže hrát na svižný hatchback, ale dynamickou jízdu opravdu umí, i když v trochu jiném smyslu, než by člověk čekal.

O motoru to skutečně není – když zadupnete plyn do podlahy, auto sice nabírá tempo rozumným stylem, zatímco tříválec cvaká a chrčí jako přebuzený šicí stroj, ale toto je přesný opak sportovního pohonu. Yaris s výhradně spalovacím motorem a manuální převodovkou je o řád akčnější svezení, i když ne po stránce rychlosti v přímce, ale spíše vtažení řidiče do děje. Ale jízdní vlastnosti? To je jiná.

Sportovní jízda s nesportovním pohonem?

Toyota se totiž kromě vizuální stránky věci podívala i na „železo.“ Pod podlahou GR Sportu najdete výztuhy pro zpevnění karoserie, elektrický posilovač je přeladěn pro čipernější reakce řízení, máme zde také jiné tlumiče a zadní pružiny. Pro pořádek ještě vězme, že vpředu má Yaris MacPherson a vzadu vlečená ramena.

Jako celek to funguje náramně – v ostrých obloucích se auto nijak výrazně nenaklání a odstředivá síla ho tlačí ven ne po tečně, ale spíše po normále křivky. Pneumatiky Bridgestone Turanza v rozměru 215/40 mají štědré množství přilnavosti a 18“ kola stačí až na občasné výjimky pobírat nerovnosti a neodskakují. Odpružení sice nefunguje s takovou elegancí jako třeba u Fiesty ST nebo Pola GTI, jejichž disky zvládají vertikální kmity zpracovávat s velkou elegancí, ale Yaris se jim ve formě GR Sportu blíží tak na 90 procent. A to je co říci, vzhledem k faktu, že jde jen o „výbavu“ (byť s úpravami odpružení) jinak normálního převážně městského vozítka.

Kouzlem zde je dostat se na určitou rychlost a tu si pak v zatáčkách udržet, v čemž vás podvozek bez záludností a zrad podrží. Za zmínku stojí i více než přijatelný cit v brzdách, u nichž se dá hezky nahmátnout bod záběru bez onoho otravného hybridně-elektromobilního propadu pedálu na samotném konci chodu. Při běžném cestování si také můžete nastavit vyšší míru rekuperace posunutím voliče převodovky do polohy B.

V rámci plné a zcela vyčerpávající výbavy provedení GR Sport nesmíme zapomenout na asistenty a podpůrné systémy, kterých je v tomto případě hromada. Předkolizní brzdění s rozpoznáváním chodců a cyklistů, adaptivní tempomat s funkcí stop & go, udržení v jízdním pruhu a mnoho dalšího – připlatit si můžete jen za sledování slepého úhlu a upozornění na dopravu za vámi s automatickým brzděním v rámci paketu Smart za 30.000 Kč, v němž získáváte i průhledový displej, přední a zadní senzory, elektricky sklopná zrcátka, vyhřívaný volant a také přední i zadní parkovací senzory.

Výstražné funkce vás nijak nebuzerují a ty asistenční skutečně pomáhají: adaptivní tempomat pracuje bez škobrtnutí, vedení v jízdních pruzích také a automatické přepínání dálkových světel nezklame ani na výškově i směrově členité okresce.