Toyota nám půjčila minibus Proace Verso s velmi netradiční výbavou. Lze jí totiž přeměnit na „bydlíka“. Stavbu však nemá na starost samotná automobilka, ale je výsledkem šikovného řešení firmy Egoé. Ta nabízí kempingové moduly, které se dají nainstalovat do celé řady užitkových, ale i osobních automobilů. Tak se na to pojďme podívat.

Firmá Egoé má na výběr několik druhů vestaveb, které se vměstnají do široké škály vozidel. Největší typ Roamer lze nainstalovat i do vybraných užitkových Volkswagenů nebo do Mercedesu Vito. Nejmenší z typů Camper se dokonce vejde do Škody Octavia Combi či Subaru Forester. Pro Toyotu Proace ve verzi L1 a L2 je určen typ Hiker. Stejně tak se ale vejde i do Volkswagenu Caddy nebo Opelu Combo.

Přestavba tohoto typu má nespornou výhodu. K ceně auta si totiž připočtete jenom pár desítek tisíc korun a modul lze dokoupit kdykoliv. Za verzi Hiker, konkrétně modul NST HI 310, zaplatíte 89.900 Kč. Lze na to jít i levnější cestou a koupit si za 74.900 Kč modul NST HI 300. Ten je skromnější na výšku díky absenci dodatečných úložných prostorů. Připlatit si pak můžete i chladničku (5400 Kč) či nezávislou podporu roštu při vyjmutí druhé řady sedadel (5000 Kč).

Jak udělat z auta ložnici?

Jak to celé funguje? K modulu se dostaneme otevřením pátých dveří. Navrchu je složená matrace, kterou prozatím odložte. Nejdříve je potřeba postavit rošt. Práce začíná instalováním vzpěr roštu. Ty stačí zasunout do předem připravených modulů na hlavových opěrkách a ukotvit kolíkem. Po ukotvení můžete rozložit rošt, na něj položit matraci a konečně si lehnout.

Celý proces (viz. galerie) trvá okolo deseti minut, ale vsadím se, že to s cvikem zvládnete za pět. Postel jako taková je zcela v pořádku, nevrže a nic vás netlačí. Po rozložení mě ale trochu trápilo málo místa na hlavu. Dostat se z jednoho konce postele na druhý vyžaduje trochu akrobacie. Po náročném výletu třeba na kole bych se tu kroutit nechtěl.

Pro další kempingové „vzrůšo“ musíte ven a otevřít páté dveře. Pod roštem postele se nachází tři zásuvky. Prostřední a levá slouží jako úložné prostory, v pravé najdete krájecí prkénko a nůž. Spodní část modulu je pro plnou funkci nutné zcela vysunout za pomocí textilních poutek. Poté objevíte plynový vařič (dvě plotny) se čtyřmi malými bombami na plyn, výklopný dřez s tekoucí vodou a chladničku, která je napájena vnitřním okruhem vozu. Kabel je natažený pod modulem a připojený do 12voltové zásuvky u druhé řady sedadel.

Pro koho vlastně je?

Kempingová vestavba vám umožní se vyspat, umýt si ruce a udělat třeba míchaná vajíčka. Žádný záchod, žádná záložní baterie, žádný sprchový kout. Plnohodnotný obytný vůz to tedy určitě není. Nesmíme také zapomenout dodat, že celá soustava ve složeném stavu při jízdě všelijak klepe a vrže.

Nicméně podívejme se na to z i druhé strany. Jak už jsem psal výše, tahle kouzelná krabička je levná. Nic vám nebrání v tom ji vyndat z kolejnic, nechat doma a využívat Toyotu jako přepravník lidí nebo jako pracovní nástroj. Díky kompaktním rozměrům vám navíc modul při skladování nezabere tolik místa.

Pro člověka, který se občas potřebuje v autě vyspat či pár dní přebývat, je necelých sto tisíc korun super investice. Když si totiž koupíte plnohodnotný obytný vůz třeba za milion, pořád budete mít jenom jednoúčelové vozidlo a takové ne každý potřebuje.

Hodnocení Toyota Proace Verso s kempingovou vestavbou + Variabilita vnitřního prostoru + Nízká pořizovací cena - Není určené na dlouhý pobyt - Vrzání složeného modulu při jízdě