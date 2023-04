TEST Toyota Mirai FCEV Executive (133 kW): Když do budoucnosti, tak elegantně!

Po stránce prostoru je Mirai vpředu skutečně velkorysý, nicméně vzadu je to horší. Mirai není globální model, je spíše pro Japonsko a tudíž se vzadu budou cítit dobře veskrze nižší postavy, vyšším bude překážet systém pro funkci otevírání střešního okna. Nicméně to není jediný důvod, interiér je vzadu poněkud stísněný především kvůli samotné koncepci pohonu, ale o tom až v další kapitole.

Velké plus má ale Mirai za to, že se obešel bez neoblíbeného touchpadu pro ovládání středové obrazovky. Na druhou stranu okolo samotného displeje je tady možná až zbytečně moc černého lesklého plastu, který z hodnotného dojmu interiéru spíše ubírá. Pokud jde o ovládání, tak si budete asi chvilku zvykat, jak jsou tlačítka rozházená všude možně po interiéru, ale jakmile je dostanete do povědomí (u mě to trvalo dva dny), je ovládání velmi snadné.

Vzhledem k základům je interiér modelu Mirai velmi podobný těm z vozů Lexus (opakuji se s tím Lexusem, ale snad podle fotografií chápete proč). Vlastně by chybělo jen pár křivek a špetka vznešenosti a klidně byste to se zakrytým znakem považovali za Lexus LS. Je to poznat na tlačítkách, otočných voličích, páčce převodovky, grafice infotainmentu i na celkovém zpracování a použitých materiálech. Testované auto mělo už 24.000 km na hrbu a přesto jsem za jízdy uvnitř vrzal jen já v kožené sedačce.

Mirai znamená japonsky budoucnost, ale to jste asi vědět nepotřebovali. Mirai je především vůz vyšší střední třídy. Na délku má bez pár drobných pět metrů, na šířku má necelé dva metry a je tedy stejně urostlý jako třeba BMW řady 5. Designově je to velmi povedené auto, že je to Toyota vlastně prozrazuje jen zadní část, která nese její typické designové znaky, ale přední část je spíše podobná modelům značky Lexus. Nejmenší kola v nabídce jsou 19palcová, my ale měli příplatkové dvacítky.

Většinou se auta podobného rázu půjčují jen na pár dní, abychom si to jako novináři jen zkusili a automobilky se tak trochu vyhnou tomu, že se s podobnými auty nedá vlastně žít. Jenže v Praze už se otevřela veřejně přístupná plnící stanice a klíče od Miraie jsem neměl na pár dní, ale rovnou na celý týden. A rovnou mohu říct, že když dokážete žít s elektromobilem, dokážete to i s vodíkovým autem. I když, no, čtěte dál.

Která automobilka je nejdál co se týče alternativních pohonů? Správnou odpovědí by měla být Toyota. Její průkopnický model Prius jezdí od roku 1997 a ačkoliv byla jeho ekologie zpočátku zpochybňována, pomohl značce s vývojem hybridního pohonu, který je tu s námi dnes již v páté generaci. Z dříve vysmívaných hybridů se stala každodenní součást našich životů, jenže hybridy a elektromobily nejsou jedinou cestou, jak docílit takzvané Nuly.

Jak to teda funguje?

Zatím máme vyzkoušené dva způsoby, jak pohánět auto vodíkem. Mirai má ten první, rozšířenější. Stlačený vodík se napustí do nádrží, kde pomocí chemické reakce s kyslíkem ze vzduchu vzniká elektrická energie, která se ukládá do baterie. Obecně vzato je takové auto s palivovým článkem elektromobil, který si zmíněnou chemickou reakcí vyrábí elektřinu na palubě. Známe i elektromobily, které si elektřinu vyrábí na palubě benzinovým motorem. Toto je s přimhouřenýma očima podobný princip. Rozdílem je, že odpadním produktem vozu s palivovým článkem je voda, zatímco spalovák vždy musí mít nějaký výfuk.

Druhým způsobem je vodík spalovat v motoru, což je technologie, do které se - světe div se - pouští taktéž Toyota, a dokonce už má i takové závodní auto. Asi se budete ptát, kde co v Mirai je, však je to nový druh pohonu. Po otevření kapoty uvidíte hodně plastů, ale také něco, co vypadá jako motor. Nicméně to není motor, ale soustrojí, kde jsou právě palivové články, kterých je 330 a právě díky nim vzniká elektrická energie. Hmotnost palivových článků je 52 kilogramů.

Samotný motor je až vzadu u jediné poháněné nápravy. Kousek nad motorem je pak akumulátor o kapacitě 4 Ah (1,2 kWh), který sám o sobě váží 44,6 kilogramů. Samotné rozměry akumulátoru ale nejsou malé a jelikož je usazená mezi opěradly zadních sedadel a přepážkou kufru, zabírá oběma zmíněným trochu místa. Kufr má objem 272 litrů a vzhledem k umístění baterie není možné sklopit zadní sedadla a převážet ve voze dlouhé předměty. Zásobníky na vodík jsou tři, jeden pod středovým tunelem, další pod zadními sedadly a třetí, menší, pod podlahou kufru. Celkově lze naplnit až 5,6 kg vodíku. Objem zásobníků je 142,2 litrů.

Zásobníky vodíku jsou další věc, která trochu ubírá vnitřnímu prostoru. I z toho důvodu může konkurenční vodíkový Hyundai Nexo působit vzdušněji, jelikož se díky zvýšenému podvozku takové věci lépe zamaskovaly. Ačkoliv je tedy Toyota Mirai velkým autem, je místa pro posádku vpředu tak akorát a vzadu působí spíše stísněně. Stále je to ale na snesitelné úrovni.

První veřejná vodíková stanice u nás je v Praze na Barrandově. Průběh plnění je stejný jako tankování klasického auta s tím rozdílem, že po připojení pistole mačkáte zelené tlačítko a pro vyndání z hrdla je nutné stisknout pojistku. Za pět minut jsem odjížděl. Vodík plníte za 278 Kč za kilo, plnil jsem 4,38 kg za 1217,60 Kč.

Během prvního plnění stanice bez problému fungovala. Druhé plnění, které přišlo na řadu o tři dny později, se mi ale nepovedlo, protože vodík došel, respektive bylo tam jen na půl jednoho auta a to mi stanice nedovolila. V takovém případě musíte s vodíkovým autem počkat, až se situace vyřeší. Další česká stanice je totiž až v Ostravě, a to už je lepší zajet si do Drážďan.

A teď asi ta nejdůležitější otázka. Jak to jezdí a kam to za těch dvanáct set vlastně dojede? Inu, stejně jako u elektromobilu hodně záleží na stylu jízdy, spotřeba Mirae se pohybuje od 1,0 až do 1,5 kg/100 km při běžném cestování. Myšleno je to tak, že okolo kila bude odběr ve městě, zhruba 1,5, někdy až 1,6 kg/100 km, uvidíte při občasném cestování po dálnici rychlostí 130 km/h. Po městě a přilehlém okolí nebude problém najet více než 400 km, já začal po ujetí 350 km už kalkulovat, stejně jako u elektromobilů s velkými akumulátory. Výrobce ale uvádí, že je možné ujet až 650 km.

Už to slyším: „Takže jako natankuju za 1300 Kč, neujedu ani 400 km, zaplatím za auto skoro dvě mega a ještě to můžu normálně plnit jen na dvou místech, které jsou od sebe vzdálené 400 km, a když jedno z nich nebude fungovat, tak mám prostě smůlu?“ No, ano, tak to je. Ale není to tak dlouho, co se něco podobného dalo říct o elektromobilech. Situace bude lepší, ale zatím jsou Toyota Mirai i Hyundai Nexo spíše záležitostí pro fajnšmekry, kteří bydlí v Praze a okolí. Čest výjimkám. A hlavně si za 1,3 milionu ještě stále lze koupit Mercedes třídy C s motorem 220 d, se kterým dáte na nádrž 1100 km s prstem v nose. Klid, prosím.

A jak Toyota Mirai jezdí? Jako elektromobil od Lexusu. Auto se po silnici spíše nese, občas máte pocit skoro jako na vzduchovém podvozku. Pod plným plynem vás nijak nekopne, jen se tak nějak rozhoupe kupředu až do rychlosti 175 km/h. Ale to asi nikdo dělat nebude, vynikající míra izolace od okolního světa, ať už se bavíme o minimu aerodynamického hluku nebo o perfektním odhlučnění od kol, vás ve spojení s komfortním podvozkem krásně uklidní. Mirai skutečně jezdí jako luxusní auto.

Ale pozor, je to zadokolka a má velmi přesné řízení, takže je možné si trochu užít i svižnější jízdu. V tomto ohledu pak samozřejmě trochu ztrácí brzdy a jakékoliv větší ambice na sportovní jízdu srazí celkové ladění auta. Mirai je uhoupaný a při silnějším tlaku na brzdový pedál se trochu nahrne dopředu. Korzovat si krajinou svižným tempem a na mokru si občas na výjezdu ze zatáčky nechat trochu odsadit záď, tedy do té míry než zasáhne stabilizace, tady ale jde. A určitě vás to bude i bavit. Mirai disponuje také rekuperací, která je velmi jemná. Bohužel ale nejde konfigurovat, takže nemůžete auto přimět zcela plachtit.