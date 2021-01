TEST Toyota Land Cruiser 150 Executive: Injekce adrenalinu pro poctivého dělníka

Radosti Solidní dynamika Komfortní podvozek Nízká spotřeba Schopnosti v terénu Starosti Ergonomie interiéru pokulhává Zpracování nepatří k nejlepším 9 /10

Američan přijde do showroomu Toyoty, hodí na dřevo 85 tisíc dolarů a odjede modelem Land Cruiser s motorem 5.7 V8. Jinou možnost nemá. Čech přijde do autosalonu Toyoty, hodí na dřevo 1.465.000 Kč a odjede modelem Land Cruiser s motorem 2.8 R4. Jinou možnost nemá…

Japonský off-road již delší dobu není zcela stejným globálním modelem. Ani to vlastně nejde, když se prodává ve 190 zemích světa. Aktuálně se nabízí přinejmenším ve třech řadách, jejichž označení nemusí být na první pohled jasné. Verze, kterou si na našem trhu koupíte, se označuje jako Land Cruiser 150, známá také jako Prado. Pak se ale prodává ještě strohý pracant Land Cruiser 70 a luxusní a již zmíněný Land Cruiser 200.

Toyota plně převzala vládu nad továrnou TPCA. Změnila její název, rozšíří výrobu

Modely 70 a 200 koupíte v Česku také, ale v oficiálním ceníku Toyoty není ani jeden. Dokonce tu není ani problém sehnat Lexus LX570 vycházející z dvoustovky, který zabalil techniku Toyoty do luxusního pozlátka a utopí vás v moři kůže. Oficiálně dostupný Land Cruiser 150 prošel v loňském roce omlazením a nedávno se dostal na český trh. Zkusili jsme si ho v nejvyšší výbavě Executive.

O co jde?

Land Cruiser patří na našem trhu k okrajovým záležitostem. I přes jeho vrcholné postavení a vysokou cenu ale v loňském roce dle statistik SDA zajímal lidi o dost víc než sporťák Supra a ve výsledku se ho prodalo i víc než sedanu Camry. Proč? Na to stačí odpovědět na jednoduchou otázku, čím vlastně Toyota Land Cruiser je.

Toyota Land Cruiser je legenda spojená s prémiovou výbavou na palubě, obřími a respekt budícími rozměry a schopnostmi terénu, které ji nenechají škatulkovat se do party s moderními SUV. Je to zároveň nejdéle se vyrábějící vůz značky Toyota. Do toho za něj mluví dlouhodobě spolehlivá technika a cena, která je vzhledem k segmentu nadmíru sympatická.

Nissan představuje e-4ORCE, pohon všech kol inspirovaný supersportem GT-R

Cena se pak samozřejmě odráží do celkového pocitu žití na palubě, takže kde komu může Land Cruiser připadat jako Lidl verze Range Roveru. Hádejte ale, čeho se u nás v loňském roce prodalo třikrát víc a které z těchto aut slouží u cizinecké policie České republiky. Land Cruiser jednoduše není luxusní auto, od toho je tu Lexus.

Gargantuan

Z pohledu vnějších rozměrů je Toyota Land Cruiser 150 na vrcholu potravního řetězce. Na délku měří 4780 mm, na šířku 1885 mm a na výšku 1890 mm. To vše při rozvoru 2790 mm. Ve srovnání s velkými Land Rovery je tedy o kus menší. Lépe se cítí spíše vedle starších Mitsubishi Pajero a Nissanu Patrol.

Modernizace vozu se nijak výrazně nedotkla jeho vzhledu. Poznáte ji ale bezpečně podle černého paketu, který je v ceně nejvyšší výbavy Executive. V podstatě jde jen o masku chladiče, lemování mlhových světel, krytů vnějších zpětných zrcátek a lišt na dveří v černé barvě. Je nutné také zmínit, že po modernizaci se auto již nenabízí ve třídveřové variantě.

Ford láká na elektrický pick-up F-150. Novinka bude nejsilnější verzí v nabídce

Po stránce designu tady ani nebylo potřeba nic vymýšlet. Toyota vaří 150 už pěknou řádku let podle stejného receptu a na nějaké designové rozmařilosti ji neužije. Navíc si zachovává původní rozvržení vysoko umístěných světlometů a nasávání vzduchu pro lepší brodivost. Je to jinak pěkně macaté auto se světlou výškou 215 milimetrů, které vzhledově spolkne i 19palcová kola. Je konzervativní a nehraje si na parády. Žádné přehnaně drahé laky a žádné doplňky, které by šly urazit. Tohle auto se bude špinit a ví to o sobě.

„Klik“

Land Cruiser má napevno uchycený nástupní práh a s vyhoupnutím do sedla pomůže ještě madlo na A sloupku. Po usednutí do pohodlného koženého křesla se vrátíte o třicet let zpět. Myslím to ale v tom nejlepším slova smyslu. Výhled je královský a nevadí ani velké madlo. Třeba ale takové Subaru Forester je na tom ještě o trochu lépe.

Kam až oko na palubní desce dohlédne, tam jsou nějaká tlačítka a jedinou dotykovou plochou s displejem je infotainment, který má ale i sám o sobě pár tlačítek po stranách. Každá důležitá funkce má vlastní prostor. Přiznejme si ale, že některé ho možná mají až příliš. Třeba tlačítko klimatizace je opravdu naddimenzované a vešly by místo něj klidně ještě tři další.

TEST Land Rover Discovery Sport 2.0 MHEV D180 AWD: Všestranná elegance

To se odrazilo do celkové ergonomie, kdy některé funkce prostě neměly jinou možnost, než se schovat mezi volant a středový tunel. Tady jsou ale špatně přístupné a abyste na ně viděli, musíte vyklonit hlavu tak, že nevidíte na silnici. Podobně to má i Toyota RAV4, ale tam jsou tlačítka lépe přístupná nalevo od řidiče. Naštěstí jde jen o vyhřívání volantu, zahřívání motoru v zimě, parkovací senzory, vyhřívání čelního okna a ovládání kamery. Nic, co byste během jízdy nutně potřebovali.

Staromilnost Toyoty se ale ne vždy vyplácí, třeba na infotainmentu to bylo často hodně znát. Obrazovky japonské automobilky mají většinou chabé rozlišení, nejsou nijak extra hbité a připojení s chytrými telefony se většinou spoléhalo pouze na bluetooth. To byl ostatně problém i Land Cruiseru 150, při modernizaci se tak hledělo i do této oblasti.

Nový infotainment těží z toho nejlepšího, co Toyota dnes dokáže. Systém má novější software s rychlejší odezvou na jednotlivé úkony a podporuje i Apple Carplay a Android Auto. Systém navigace dokonce nyní umí zobrazovat aktuální dopravní informace a v navigování pokrývá celou Evropu. Grafikou jde nicméně stále o průměr a Toyota má v tomto ohledu stále co zlepšovat.

Mitsubishi láká na nový Outlander. Příchod SUV do Evropy bychom už nečekali

O chlup lepší by mohlo být i zpracování. Na první pohled sice vše vypadá skvěle, ale stačí zvýšit hlasitost na audiosystému a basy rozvibrují ovládání oken na dveřích, které pak nepříjemně brní. Nicméně stále se bavíme o autě starém přes deset let a pokud vše funguje, jak má, tak se to dá přežít. U auta za necelé dva miliony korun ale takové detaily přinejmenším zamrzí.

O prostoru pro cestující asi nikdo nebude pochybovat. Mám 183 centimetrů a na všechna sedadla bych se vešel, i kdybych měl na hlavě klobouk a byl dvakrát širší. Dozadu se plnohodnotně usadí tři cestující. Do Land Cruiseru můžete připlatit i třetí řadu sedadel, nicméně ta v našem případě ustoupila paketu VIP, který je pouze pro výbavu Executive.

Britové staví elektrický Range Rover. Pokud vozíte v autě pušky, berte verzi Country

Ten za 60 tisíc korun přidá do vozu panoramatické střešní okno a zábavný systém pro cestující na druhé řadě sedadel, který se skládá ze sklopného displeje ze stropu s DVD přehrávačem a podporou disků Blu-Ray. Taková věc už se v dnešních autech moc nevidí a jen podporuje fakt, že Land Cruiser je prostě stará škola.

Neznamená to ale, že by se výbavy bál. Má elektricky nastavitelná sedadla s funkcí vyhřívání a chlazení, elektricky nastavitelný sloupek volantu, JBL audiosystém, adaptivní podvozek s regulací výšky zadní nápravy, hromadu kůže, imitaci dřevěného obložení věnce volantu, automatickou klimatizaci i kamerový systém pro celé okolí vozu. Samozřejmě se bavíme o nejvyšší výbavě Executive, ale ani základní Prado na tom vůbec není špatně.

Americká Toyota Highlander dorazila do Česka. Už jsme v ní seděli, levná nebude

Off-road potřebuje velký kufr s rovnou podlahou a co nejpravidelnějším tvarem. Bude totiž pracovat, jezdit na dovolenou, vozit děti na kroužky, zase pracovat, převážet mrtvá zvířata z lovu, košíky hub, pytle cementu na základy do terasy, ale i obyčejný týdenní nákup. Land Cruiser všechny tyhle disciplíny zvládne s přehledem. Má pro vás připravených 621 litrů prostoru a se sklopenou druhou řadou sedadel se sem vejde dokonce 1934 litrů (v případě pětimístné verze).

Nutné je počítat s tím, že se páté dveře otevírají na pravou stranu a ne nahoru. Jdou poměrně zlehka, ale při každém zavření si ušpiníte ruce, protože je pochopitelně nejde chytit za vnitřní madlo. V zimních měsících to může být obzvláště nepříjemné. Osobně ale hodně cením klasickou zásuvku na pravé vnitřní straně zavazadelníku.

Land Cruiser je nyní modernější, ale stále si zachovává svou starou tvář. Kdo má rád jednoduché a přehledné interiéry plné tlačítek, bude se tu rochnit blahem. Toyota si ale pro Land Cruiser připravila ještě jeden trumf v rukávu, který odhalíte až po nastartování.